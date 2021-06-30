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На Луганщині затримано кримінального авторитета зі списку санкцій РНБО, - МВС. ФОТО

У Луганській області, під час проведення відпрацювання оперативної інформації, правоохоронці затримали трьох громадян Грузії, один з яких є "кримінальним авторитетом".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

На Луганщині затримано кримінального авторитета зі списку санкцій РНБО, - МВС 01

Під час перевірки встановлено, що чоловік перебуває у санкційному списку згідно з додатком № 1 до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

Наразі співробітниками поліції разом з Державною міграційної службою вирішується питання про їх примусове повернення до країни їх походження.

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Вопрос на спор!!! Через сколько это выйдет !!!!!!!!!!!!!! Даю неделю.
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30.06.2021 17:28 Відповісти
Так "величайший" же сказал что "воров в законе" уже всех победили недели две назад. А это тогда кто?
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30.06.2021 17:33 Відповісти
Заблудівшійся...
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30.06.2021 18:55 Відповісти
 
 