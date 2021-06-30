Одеські митники виявили 57 кг кокаїну в контейнері з бананами з Латинської Америки. ФОТО
У порту Південний (Одеська область) митники виявили велику партію контрабандних наркотиків.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної митної служби.
Контейнер із бананами надійшов у морський порт Південний з однієї з країн Латинської Америки. Під час огляду в технічних порожнинах контейнера було виявлено 46 брикетів із сипучою речовиною білого кольору загальною вагою брутто майже 57 кг.
Експрес-аналіз наркотичних речовин "MMC International B.V" дав позитивний результат на кокаїн. Вартість на тіньовому ринку такої партії наркотику - близько 10 млн доларів США", - сказано в повідомленні.
За виявленим фактом складено протокол про порушення митних правил за ознаками статті 483 Митного кодексу України.
Будь ласка, зачекайте...
Где-то в Латинской Америке отправителю отрезали голову...
Лука теперь может разве что картофан нюхать над кастрюлей.
Чому не залишили і не виявили весь ланцюжок: хто отримувач, від нього за допомогою дверей, взнати хто відправник, яка за рахунком партія іт.д.
Кока-Кола була придумана, як лікувальний засіб у вигляді солодкого сиропу і продавалася в аптеках. Читаємо, від чого ж лікувала Кока-Кола, - від головного болю, невралгії, істерії, меланхолії. Лікувальний сироп "Кока-Кола" рекомендувалося приймати з газованою водою.
Потім почалася 1-а світова війна, уряди воюючих країн позапроваджували цілу купу різних заборон, у тому числі антинаркотичних. Так Кока-Кола стала звичайним напоєм. )))
Перша реклама ліків "Кока-Кола", яку дав у газети їх творець аптекар Джон Пембертон:
навколо кожного куща, біля кожного бордюру... відкрито...не ховаються