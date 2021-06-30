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контрабанда (1814) наркотики (1430) Одеська область (3001) митниця (1852) Южний (176)

Одеські митники виявили 57 кг кокаїну в контейнері з бананами з Латинської Америки. ФОТО

У порту Південний (Одеська область) митники виявили велику партію контрабандних наркотиків.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної митної служби.

Одеські митники виявили 57 кг кокаїну в контейнері з бананами з Латинської Америки 01

Контейнер із бананами надійшов у морський порт Південний з однієї з країн Латинської Америки. Під час огляду в технічних порожнинах контейнера було виявлено 46 брикетів із сипучою речовиною білого кольору загальною вагою брутто майже 57 кг.

Одеські митники виявили 57 кг кокаїну в контейнері з бананами з Латинської Америки 02

Експрес-аналіз наркотичних речовин "MMC International B.V" дав позитивний результат на кокаїн. Вартість на тіньовому ринку такої партії наркотику - близько 10 млн доларів США", - сказано в повідомленні.

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Одеські митники виявили 57 кг кокаїну в контейнері з бананами з Латинської Америки 03

За виявленим фактом складено протокол про порушення митних правил за ознаками статті 483 Митного кодексу України.
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Топ коментарі
+10
Офис *********** останется без "сладкого"...видимо забыли предупредить что это бананы доя них...
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30.06.2021 17:43
+5
Одесские таможенники обнаружили 57 кг кокаина в контейнере с бананами из Латинской Америки - Цензор.НЕТ 5928
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30.06.2021 17:53
+5
Одесские таможенники обнаружили 57 кг кокаина в контейнере с бананами из Латинской Америки - Цензор.НЕТ 4945
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30.06.2021 17:57
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Офис *********** останется без "сладкого"...видимо забыли предупредить что это бананы доя них...
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30.06.2021 17:43 Відповісти
Одесские таможенники обнаружили 57 кг кокаина в контейнере с бананами из Латинской Америки - Цензор.НЕТ 5928
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30.06.2021 17:53 Відповісти
Даст бог - известный человек "вскроется"!
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30.06.2021 17:46 Відповісти
а на банановом складе наверное выгодно работать
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30.06.2021 17:49 Відповісти
Одесские таможенники обнаружили 57 кг кокаина в контейнере с бананами из Латинской Америки - Цензор.НЕТ 1399
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30.06.2021 17:51 Відповісти
Какие ваши дАказатЄльства?!
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30.06.2021 18:49 Відповісти
Одесские таможенники обнаружили 57 кг кокаина в контейнере с бананами из Латинской Америки - Цензор.НЕТ 4945
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30.06.2021 17:57 Відповісти
Вова, пробач, погано сховали!
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30.06.2021 18:06 Відповісти
Где-то в ОП заплакал ЗЕ...

Где-то в Латинской Америке отправителю отрезали голову...
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30.06.2021 18:32 Відповісти
А не з Білорусі часом банани?
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30.06.2021 18:50 Відповісти
Беларуси кока фигово растет и прямого сообщения с джюнглями нет.

Лука теперь может разве что картофан нюхать над кастрюлей.
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30.06.2021 18:59 Відповісти
"...По выявленному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам статьи 483 Таможенного кодекса Украины..."

Чому не залишили і не виявили весь ланцюжок: хто отримувач, від нього за допомогою дверей, взнати хто відправник, яка за рахунком партія іт.д.
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30.06.2021 18:46 Відповісти
наверно из Эквадора помню когда на риферах работал то возили бананы в Бургас констанцу и Одессу так нам постоянно предлагали работать -то есть заныкать на параходе 60-80кг. и за нормальные деньги перевезти причем в любую страну
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30.06.2021 19:11 Відповісти
А если бы не пожлобились,то за лимон купили бы всю смену.
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30.06.2021 19:19 Відповісти
Як відомо, однією зі складових Кока-Коли від часу її створення у 1868 був кокаїн. Майже 50 років це нікого не турбувало.
Кока-Кола була придумана, як лікувальний засіб у вигляді солодкого сиропу і продавалася в аптеках. Читаємо, від чого ж лікувала Кока-Кола, - від головного болю, невралгії, істерії, меланхолії. Лікувальний сироп "Кока-Кола" рекомендувалося приймати з газованою водою.
Потім почалася 1-а світова війна, уряди воюючих країн позапроваджували цілу купу різних заборон, у тому числі антинаркотичних. Так Кока-Кола стала звичайним напоєм. )))
Перша реклама ліків "Кока-Кола", яку дав у газети їх творець аптекар Джон Пембертон:

Одесские таможенники обнаружили 57 кг кокаина в контейнере с бананами из Латинской Америки - Цензор.НЕТ 8403
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30.06.2021 19:36 Відповісти
наркомани як показилися, ходять пачками, перевертають всі камені і риють, риють, риють
навколо кожного куща, біля кожного бордюру... відкрито...не ховаються
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30.06.2021 23:38 Відповісти
тысячу раз их ловят, и они в тысячный раз прячут наркоту в одном и том же. А что если...прячут 2000 раз, а ловят лишь 1000...? хм.
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01.07.2021 00:14 Відповісти
Судя по звонку осла Папе Римскому его сразу завезли в офис президента.
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01.07.2021 08:01 Відповісти
 
 