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Війська РФ лякають жителів ОРДЛО карантином в Україні і створюють черги на КПВВ "Станиця Луганська", - штаб ООС

Війська РФ лякають жителів ОРДЛО карантином в Україні і створюють черги на КПВВ

Російсько-окупаційні війська розпускають фейки про необхідність проходження самоізоляції на підконтрольній уряду України території після перетину лінії розмежування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Так, громадяни, які сьогодні прибували з тимчасово окупованої території Луганської області, повідомили, що представники збройних формувань РФ поширюють інформацію про відновлення карантину і необхідність проходження самоізоляції на підконтрольній уряду України території після перетину лінії розмежування.

Також стало відомо, що о 12 годині дня окупанти штучно затримували осіб, які намагалися виїхати з тимчасово окупованої території і дуже повільно здійснювали пропуск зі свого боку.

"Після відновлення пропуску з боку окупаційних військ, біля КПВВ "Станиця Луганська" утворилася черга на вхід на підконтрольну Уряду України територію, яка становила близько 400 осіб. У зв'язку з цим до здійснення контрольних операцій залучено додаткові прикордонні наряди Держприкордонслужби. Завдяки швидким діям прикордонників чергу було суттєво зменшено й упродовж дня, ліквідовано. Пропускні операції здійснювалися в штатному режимі", - сказано в повідомленні.

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Топ коментарі
+14
В этом я свинособак поддерживаю. Умерла так умерла. Нефиг к бендеровцам ездить. Харчуйтесь на месте.
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30.06.2021 17:44
+12
Вот как раз здесь надо кацапов поддержать, запретить всей этой даунбаской нечести шастать по нашей земле!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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30.06.2021 17:44
+8
и шо? ну и пусть пугают....и пусть томят и морят на жаре там у себя на КПВВ...
мы должны посочувствовать? так пусть без особой надобности не шастают...
захотели - позвали - приняли как родных асвабадителей - терпите и радуйтесь...зато без бэндэр...
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30.06.2021 17:46
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В этом я свинособак поддерживаю. Умерла так умерла. Нефиг к бендеровцам ездить. Харчуйтесь на месте.
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30.06.2021 17:44 Відповісти
Толпы жителей "ЛНР" бегут на пункты пропуска в Украину, чтобы получить работу и купить продукты у "бандеровцев". ВИДЕО
https://censor.net/ru/video_news/3118229/tolpy_jiteleyi_lnr_begut_na_punkty_propuska_v_ukrainu_chtoby_poluchit_rabotu_i_kupit_produkty_u_banderovtsev
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30.06.2021 18:24 Відповісти
Вот как раз здесь надо кацапов поддержать, запретить всей этой даунбаской нечести шастать по нашей земле!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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30.06.2021 17:44 Відповісти
и шо? ну и пусть пугают....и пусть томят и морят на жаре там у себя на КПВВ...
мы должны посочувствовать? так пусть без особой надобности не шастают...
захотели - позвали - приняли как родных асвабадителей - терпите и радуйтесь...зато без бэндэр...
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30.06.2021 17:46 Відповісти
а потом ещё пеной задувают...
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30.06.2021 17:47 Відповісти
Вряд ли запугивания остановят неистовых любителей путина. Для получения второй пенсии карантин не препятствие, можно и посидеть.
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30.06.2021 17:49 Відповісти
Что за проблема ? Дикарей карантином пугают ?

Вся Европа стоит на карантине, а дикари не могут ?
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30.06.2021 17:53 Відповісти
Украина долго еще будет пенсии донецким и луганским кацапофашистам платить?Пятиметровый забор и на подножный корм коллаборантов.
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30.06.2021 18:04 Відповісти
Пусть путинская нечисть не старается - ничего не поможет помешать лугандонским кормильцам сбегать , даже по минным полям, за проклятой бандеровской пенсией и пособием.... А ещё и за колбасой, тряпками, лекарствами, медуслугами, в парикмахерскую, в кино, в кафе и на пляж....
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30.06.2021 18:18 Відповісти
Все КПВВ с Лугандоном надо закрыть лет на 20.
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30.06.2021 19:02 Відповісти
Правильно, закрыть и не пускать или тесты за свой счет 3 сразу оттуда и туда.
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30.06.2021 19:42 Відповісти
А чого це вони кожен день їдуть в цю зненавиджену ними бандерівську Україну коли рядом є Росія, яка аж скрепить від скрепів?
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30.06.2021 20:16 Відповісти
нехер шастать в Украину. хотели сруцкого мира, вот и живите в своем говне.
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30.06.2021 21:10 Відповісти
я ж говорил - беспилотниками не пробовали деньги скидывать, ублюдки?!
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30.06.2021 21:21 Відповісти
 
 