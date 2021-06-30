Війська РФ лякають жителів ОРДЛО карантином в Україні і створюють черги на КПВВ "Станиця Луганська", - штаб ООС
Російсько-окупаційні війська розпускають фейки про необхідність проходження самоізоляції на підконтрольній уряду України території після перетину лінії розмежування.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
Так, громадяни, які сьогодні прибували з тимчасово окупованої території Луганської області, повідомили, що представники збройних формувань РФ поширюють інформацію про відновлення карантину і необхідність проходження самоізоляції на підконтрольній уряду України території після перетину лінії розмежування.
Також стало відомо, що о 12 годині дня окупанти штучно затримували осіб, які намагалися виїхати з тимчасово окупованої території і дуже повільно здійснювали пропуск зі свого боку.
"Після відновлення пропуску з боку окупаційних військ, біля КПВВ "Станиця Луганська" утворилася черга на вхід на підконтрольну Уряду України територію, яка становила близько 400 осіб. У зв'язку з цим до здійснення контрольних операцій залучено додаткові прикордонні наряди Держприкордонслужби. Завдяки швидким діям прикордонників чергу було суттєво зменшено й упродовж дня, ліквідовано. Пропускні операції здійснювалися в штатному режимі", - сказано в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
https://censor.net/ru/video_news/3118229/tolpy_jiteleyi_lnr_begut_na_punkty_propuska_v_ukrainu_chtoby_poluchit_rabotu_i_kupit_produkty_u_banderovtsev
мы должны посочувствовать? так пусть без особой надобности не шастают...
захотели - позвали - приняли как родных асвабадителей - терпите и радуйтесь...зато без бэндэр...
Вся Европа стоит на карантине, а дикари не могут ?