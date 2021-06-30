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У форварда збірної України Бєсєдіна пошкоджено кілька м'язів, на відновлення потрібно пів року, - лікар

У форварда збірної України Бєсєдіна пошкоджено кілька м'язів, на відновлення потрібно пів року, - лікар

Нападаючий збірної України, гравець київського "Динамо" Артем Бєсєдін після травм, яких зазнав під час матчу між Швецією і Україною на Євро-2020, змушений буде відновлюватися впродовж приблизно шести місяців.

Про це повідомив головний лікар столичного клубу Андрій Шморгун, інформує Цензор.НЕТ.

"Артему Бєсєдіну було проведено МРТ-обстеження. На знімках МРТ у нього є часткове пошкодження задньої хрестоподібної зв'язки, часткове пошкодження внутрішньої та зовнішньої бічної зв'язок, а також перелом виростків стегнової кістки без зміщення. Від удару прямою ногою у Бєсєдіна сталася гіперекстензія (перерозгинання) в колінному суглобі, яка викликала таку значну травму", - розповів Шморгун.

За словами головлікаря, зараз проводяться консультації з травматологами і хірургами з приводу тактики лікування.

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"Попередньо це консервативне лікування. Термін відновлення - близько шести місяців", - зазначив він.

Як повідомлялося, 29 червня збірна України перемогла команду Швеції з рахунком 2:1 і вийшла в 1/4 Чемпіонату Європи з футболу, де зіграє зі збірною Англії, яка обіграла Німеччину. Матч відбудеться в Римі.

Бєсєдін зазнав травми ноги після фолу захисника Швеції Маркуса Даніельссона, за що суперник отримав червону картку. Футболіст повернувся до Києва для проходження повного обстеження.

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Топ коментарі
+55
Вчера была настоящая битва на костях. И наши не дрогнули, ног не убирали. Здоровья и быстрейшего восстановления, Артем.
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30.06.2021 17:55
+39
У нападающего сборной Украины Беседина повреждены несколько мышц, на восстановление нужно полгода, - врач - Цензор.НЕТ 4862
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30.06.2021 17:56
+36
У нападающего сборной Украины Беседина повреждены несколько мышц, на восстановление нужно полгода, - врач - Цензор.НЕТ 5273
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30.06.2021 18:09
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Вчера была настоящая битва на костях. И наши не дрогнули, ног не убирали. Здоровья и быстрейшего восстановления, Артем.
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30.06.2021 17:55 Відповісти
У нападающего сборной Украины Беседина повреждены несколько мышц, на восстановление нужно полгода, - врач - Цензор.НЕТ 5022
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30.06.2021 18:07 Відповісти
У нападающего сборной Украины Беседина повреждены несколько мышц, на восстановление нужно полгода, - врач - Цензор.НЕТ 5273
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30.06.2021 18:09 Відповісти
Зворушливе фото.
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30.06.2021 18:19 Відповісти
Есть такое. Очень понравилось поведение Шевы. Слов в трансляции было не слышно, но там и не нужно было. Все было понятно и без слов.
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30.06.2021 18:21 Відповісти
У форварда збірної України Бєсєдіна пошкоджено кілька м'язів, на відновлення потрібно пів року, - лікар - Цензор.НЕТ 4703
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30.06.2021 20:18 Відповісти
Не чекав такого від Процишина
Думав, він розумніше
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30.06.2021 20:38 Відповісти
У нападающего сборной Украины Беседина повреждены несколько мышц, на восстановление нужно полгода, - врач - Цензор.НЕТ 4862
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30.06.2021 17:56 Відповісти
мультик 1970 года...как они знали? ))))))
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30.06.2021 18:15 Відповісти
Вот и я о том-же самом. Откуда Дахно знал?

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30.06.2021 18:16 Відповісти
Быстрого восстановления и здоровья!
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30.06.2021 17:58 Відповісти
невезучий Бес. То, здавалось, фартонуло, що Євро перенесли; а тепер, виявляється, що таки ні...
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30.06.2021 18:02 Відповісти
Але собою він фактично пожертвував... Якби не він, ми б не опинилися в більшості і навряд чи б виграли!
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30.06.2021 18:13 Відповісти
Та да, это победа реально была "на костях и жилах".
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30.06.2021 18:15 Відповісти
но ведь не специально пожертвовал, так случилось...
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30.06.2021 18:51 Відповісти
"Так случилось", просто не струсил , не убрал ногу, бился до последнего "патрона".
А так канечна , "не спяцияльно".
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30.06.2021 21:46 Відповісти
Глазков,самая страшная травма случается,как и самый глубокий нокаут,когда не видишь что тебе наноситься удар.Он и не пытался ни убрать ногу,ни подставить.Он просто не видел удара.
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01.07.2021 07:35 Відповісти
Бойда. Самая страшная травма - кладбище , или перелом позвоночника например. Бывает и видишь , что будет удар ,но сделать и изменить ни чего не можешь. Вот летит тебе по трассе черт по встречке , и ...???
А нокаут , это не самая страшная травма. Если ты о боксе.
А тут футбол все таки.
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01.07.2021 16:39 Відповісти
Героям Слава!
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30.06.2021 18:03 Відповісти
Скорейшего выздоровления!
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30.06.2021 18:06 Відповісти
скорейшего выздоровления!
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30.06.2021 18:07 Відповісти
он должен собой гордиться. Его нога внесла свою лепту в нашу победу. Ну а футбол спорт не для девочек.
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30.06.2021 18:13 Відповісти
и для девочек тоже...стойкость она или есть,или ее нет.независимо от гендерности.
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30.06.2021 19:05 Відповісти
Я як побачив повтор зразу зрозумів що травма дуже серйозна і диво що не откритий перелом У таких випадках як цей було у Едуардо з лондонського Арсеналу відкритий перелом жах Він потім в Шахтарі грав але чув йому було дуже важко психологічно повернутися грати після такої травми.Хай одужує козак,він теж доклав зусиль до перемоги причому самих болісних.
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30.06.2021 18:13 Відповісти
Я теж злякалася і боялася, що буде, власне, відкритий перелом.
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30.06.2021 18:20 Відповісти
С такими деньгами и пол года? Нынче медицина может все. У меня колено сломанное срасталось пол года, без всяких мазей. Странный прогноз.
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30.06.2021 18:23 Відповісти
врачи всегда дают больший срок и прогноз. дай бог быстрее поправится.
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30.06.2021 18:50 Відповісти
Беседін герой!!!!!
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30.06.2021 18:29 Відповісти
Хорошая Игра <3
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30.06.2021 18:29 Відповісти
Одужуй, козаче!
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30.06.2021 18:31 Відповісти
/// уточненные данные о травме :
"Что же касается диагноза, то разрыва связок колена, как боялись врачи, к счастью, нет.

Однако есть частичный надрыв крестообразных и боковых связок, а также серьезное повреждение отростка большеберцовой кости. После детального изучения результатов обследования станет известно, сколько времени футболисту понадобится для восстановления. Предварительно врачи прогнозируют, что на это потребуется от трех до шести месяцев", - уточнили официально в УАФ.
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30.06.2021 18:31 Відповісти
нехай теперь бере приклад з Роберто Баджо, який через операцію на коліно не грав півтора роки 1986-1988, але повернувся кращим гравцем Світу
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30.06.2021 18:34 Відповісти
Почитал посты о реакции болельщиков на этот матч, голы и результат. За сборную Украины болели фаны в Питере, Минске, ДОНЕЦКЕ и в Польше. Два гола, забитые нашими игроками, сделали для ментального единения людей больше, чем псевдоусилия политиков.
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30.06.2021 19:57 Відповісти
Даже больше , болели и в Азербайджане , в Турции , в Израиле , в Испании , - это только то , что видно было сразу в коментах после матча . ))
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30.06.2021 20:14 Відповісти
В Казахстане тоже болели за Украину! Слава героям!
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30.06.2021 21:02 Відповісти
Героям слава !
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30.06.2021 21:28 Відповісти
А нас забыли? Мы здесь тоже все болели!
Слава Украине!
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01.07.2021 01:49 Відповісти
Питер Минск и Донецк могут идти на)(уй
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30.06.2021 20:54 Відповісти
Коли я продивився цей момент на стопкадрі в мене був шок . Цей хлопчина боєць !! . Це взірець мужньості і терпимості до болю для Українців . Бажаю скорішого , якнайшвидшого одужання нашому козаку Артему Бєсєдіну !!!
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30.06.2021 20:05 Відповісти
Давно на таком уровне высоком не было подобных травм. Следует весь матч тщательно пересмотреть, с какой минуты и события или счёта пошёл такой костолом. Там же сразк стало видно это. И подать в ФИФА в Лозанну весь анализ игры. И всё лечение провести только в лучшей клинике и за счёт шведов. А по судье в поле отдельно вынести решение. Конечно травма с игры--но с какой игры? Шведы сыграли слишком грязно---и без этого эпизода. Пора показывать зубы свои, а не заглядывать в другие зубы. Есть у нас такой комплекс частый. Вот с футбола и пора начинать.
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30.06.2021 20:07 Відповісти
Борис , я согласен с вами на все 100 % . Шведы играли грязно , это было видно с середины второго тайма . Было видно , что они мастера , но уже не молодые , бегать физически нет у них сил . С нашим Артёмом Бесединым , думаю нужно разбираться на высшем уровне УЕФА . Похоже на то , что это был типа игровой момент , но поднимать прямую ногу выше колена -- пипец .
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30.06.2021 20:31 Відповісти
Гари Линекер с Вами не согласен. Говорит , удаления не было. Эпизод игровой. Жаль во время его футбольной карьеры ему колено в обратную сторону не отрихтовали.
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30.06.2021 21:52 Відповісти
Я помню чемпионат ещё 1966г кажись в Англии. Эмблемой впервые тогда сделали львёнка Вилли. Так это было необычно. Боби Чарльтон ещё играл. Играли тогда в силовой футбол конечно многие. Атлетический. Но не было таких почти травм. А бутсы были тогда ещё те---не сравнить сегодня---кирпичи! Шведы сразу скорость проиграли, ясно что с средины игры и пойдёт провал по этой причине. И стали грязно играть. Очень стоит в Лозанне разобратся конечно после финала. Выше колена в футболе не играют в подкате. Как в боксе ниже пояса. И в других видах спорта есть такие наработки. В беге после первого круга в толпе когда, в велоспорте есть традиции---на треках особенно. Как бы не конец карьеры футболисту. Даст Бог---может заиграет ещё!
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30.06.2021 23:26 Відповісти
За его здоровье болеет вся Украина!
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01.07.2021 07:50 Відповісти
 
 