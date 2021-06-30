У форварда збірної України Бєсєдіна пошкоджено кілька м'язів, на відновлення потрібно пів року, - лікар

Нападаючий збірної України, гравець київського "Динамо" Артем Бєсєдін після травм, яких зазнав під час матчу між Швецією і Україною на Євро-2020, змушений буде відновлюватися впродовж приблизно шести місяців.

Про це повідомив головний лікар столичного клубу Андрій Шморгун, інформує Цензор.НЕТ.

"Артему Бєсєдіну було проведено МРТ-обстеження. На знімках МРТ у нього є часткове пошкодження задньої хрестоподібної зв'язки, часткове пошкодження внутрішньої та зовнішньої бічної зв'язок, а також перелом виростків стегнової кістки без зміщення. Від удару прямою ногою у Бєсєдіна сталася гіперекстензія (перерозгинання) в колінному суглобі, яка викликала таку значну травму", - розповів Шморгун.

За словами головлікаря, зараз проводяться консультації з травматологами і хірургами з приводу тактики лікування.

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"Попередньо це консервативне лікування. Термін відновлення - близько шести місяців", - зазначив він.

Як повідомлялося, 29 червня збірна України перемогла команду Швеції з рахунком 2:1 і вийшла в 1/4 Чемпіонату Європи з футболу, де зіграє зі збірною Англії, яка обіграла Німеччину. Матч відбудеться в Римі.

Бєсєдін зазнав травми ноги після фолу захисника Швеції Маркуса Даніельссона, за що суперник отримав червону картку. Футболіст повернувся до Києва для проходження повного обстеження.

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