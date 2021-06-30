У форварда збірної України Бєсєдіна пошкоджено кілька м'язів, на відновлення потрібно пів року, - лікар
Нападаючий збірної України, гравець київського "Динамо" Артем Бєсєдін після травм, яких зазнав під час матчу між Швецією і Україною на Євро-2020, змушений буде відновлюватися впродовж приблизно шести місяців.
Про це повідомив головний лікар столичного клубу Андрій Шморгун, інформує Цензор.НЕТ.
"Артему Бєсєдіну було проведено МРТ-обстеження. На знімках МРТ у нього є часткове пошкодження задньої хрестоподібної зв'язки, часткове пошкодження внутрішньої та зовнішньої бічної зв'язок, а також перелом виростків стегнової кістки без зміщення. Від удару прямою ногою у Бєсєдіна сталася гіперекстензія (перерозгинання) в колінному суглобі, яка викликала таку значну травму", - розповів Шморгун.
За словами головлікаря, зараз проводяться консультації з травматологами і хірургами з приводу тактики лікування.
"Попередньо це консервативне лікування. Термін відновлення - близько шести місяців", - зазначив він.
Як повідомлялося, 29 червня збірна України перемогла команду Швеції з рахунком 2:1 і вийшла в 1/4 Чемпіонату Європи з футболу, де зіграє зі збірною Англії, яка обіграла Німеччину. Матч відбудеться в Римі.
Бєсєдін зазнав травми ноги після фолу захисника Швеції Маркуса Даніельссона, за що суперник отримав червону картку. Футболіст повернувся до Києва для проходження повного обстеження.
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Думав, він розумніше
А так канечна , "не спяцияльно".
А нокаут , это не самая страшная травма. Если ты о боксе.
А тут футбол все таки.
"Что же касается диагноза, то разрыва связок колена, как боялись врачи, к счастью, нет.
Однако есть частичный надрыв крестообразных и боковых связок, а также серьезное повреждение отростка большеберцовой кости. После детального изучения результатов обследования станет известно, сколько времени футболисту понадобится для восстановления. Предварительно врачи прогнозируют, что на это потребуется от трех до шести месяцев", - уточнили официально в УАФ.
Слава Украине!