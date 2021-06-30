Від початку доби окупанти 4 рази порушили режим "тиші", втрат серед українських воїнів на Донбасі немає, - штаб ООС
Російсько-окупаційні війська тричі відкривали вогонь по позиціях українських воїнів на Донбасі. Зафіксовано один проліт ворожого безпілотника.
Про це в Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.
Біля Золотого-4 противник застосував ручні протитанкові гранатомети.
Поблизу Новоселівки ворог відкрив вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. Недалеко від населеного пункту Новгородське російські окупанти здійснили обстріл українських позицій з мінометів 82-го калібру.
Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно подавлений засобами РЕБ. Бойових втрат серед воїнів Об'єднаних сил немає. Використовуючи координаційний механізм, українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ.
У районі проведення операції Об'єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 13 гектарів території і передали на знищення 193 вибухонебезпечні предмети.
Будь ласка, зачекайте...
Повертайся, будь ласка, живим.
Я прошу не багато, й не мало.
Кожен вечір молюсь всім Святим
Щоб нещастя тебе не спіткало.
Щоби Янгол закрив от біди,
Над тобою розправивши крила,
І шоб куля лихої орди
Не побачила, не зачепила.
Ясним ранком, та днем дощовим,
Я шепочу в безкрайнєє Небо:
Повертайся, будь ласка живим,
Вся родина чекає на тебе.
(мама, яка чекає)