Зеленський зателефонував Папі Римському Франциску: Розраховуємо на вашу підтримку в привнесенні миру на Донбас
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Папою Римським Франциском.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Зеленський привітав понтифіка з днем Святих Апостолів Петра і Павла. "Ціную можливість продовжити наш із вами діалог. Святий Престол є світовим моральним авторитетом", – сказав президент України.
Президент подякував Папі Франциску за його постійні молитви за мир і спокій в Україні, що сприяють відновленню миру в нашій країні й через які ми відчуваємо, що Україна – в серці понтифіка.
Зеленський також поінформував про наслідки війни на сході України. Він відзначив, що наша держава втратила понад 14 тис. людей у війні на Донбасі, а 1,5 млн українців були змушені покинути свої домівки.
"Ми розраховуємо на взаємодію зі Святим Престолом і вашу підтримку у привнесенні миру на Донбас. Підтримка світової спільноти й духовних лідерів є вкрай важливою", – додав президент.
Зеленський поновив запрошення Папі Франциску відвідати Україну. "На візит Вашої Святості чекає насамперед народ України", – зауважив він.
Будь ласка, зачекайте...
"Чем вы там в своей богодельне заняты???!!! А ну быра делайте мир на Донбассе!!!
И, кстати, почему мы еще не в НАТО???!!!"
Потянуло в рай сдохнуть...
-Вейвало,сына,с тобой все нормально?
-Ма,все пучком,ща за роялем,ностанирую...
то папа Римский получается дед ЗЕнелоха)))
так шо там не все так просто)))
- Кто говорит?
- Слон.
- Откуда?
- От верблюда....
- Да, Леночка, уже звоню.
зеля хочет Папе "термос" показать
с таким успехом папа могла похлопать в ладоши и спеть песню Буратино - толку столько же, но старичку - веселей чем ныть мантры и нахваливать Яхве.
- Але,кто это?
- Папа Римский! Ты на часы смотрел?
https://mobile.twitter.com/porosheldon
Порошелдон
@porosheldon
Ну що поейфорілили трошки)
Спускаємся на грішну зем...
У нас шмаркля препіздєнт і веде країну до знищення...
Папа римский Франциск наградил президента России Владимира Путина(4 июля 2019г) во время его визита в Ватикан уникальной медалью «Ангел-Хранитель мира».
Медаль выпущена в честь шестого года понтификата и посвящена 100-летней годовщине окончания Первой Мировой войны. На ней, согласно СМИ, приводится цитата из радиообращения папы Пия XII от 24 августа 1939 года: «Ничто не утрачивается с миром. Все можно потерять в войне».- рашист избрал войну с Украиной
- Ты дывы на него! Тоже мне, нашёл себе раввина. Тебе шо тут, мацой помазано? Пошёл в жопу, нехресть!
Папа, это ты? Да сыночек, это я ... А почему ты Франциск ?
https://twitter.com/tZEinform tZE inform