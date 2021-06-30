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Новини Агресія Росії проти України
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Зеленський (22429) Папа Римський (304) Донбас (22348) Франциск (170)

Зеленський зателефонував Папі Римському Франциску: Розраховуємо на вашу підтримку в привнесенні миру на Донбас

Зеленський зателефонував Папі Римському Франциску: Розраховуємо на вашу підтримку в привнесенні миру на Донбас

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Папою Римським Франциском.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський привітав понтифіка з днем Святих Апостолів Петра і Павла. "Ціную можливість продовжити наш із вами діалог. Святий Престол є світовим моральним авторитетом", – сказав президент України.

Президент подякував Папі Франциску за його постійні молитви за мир і спокій в Україні, що сприяють відновленню миру в нашій країні й через які ми відчуваємо, що Україна – в серці понтифіка.

Зеленський також поінформував про наслідки війни на сході України. Він відзначив, що наша держава втратила понад 14 тис. людей у війні на Донбасі, а 1,5 млн українців були змушені покинути свої домівки.

"Ми розраховуємо на взаємодію зі Святим Престолом і вашу підтримку у привнесенні миру на Донбас. Підтримка світової спільноти й духовних лідерів є вкрай важливою", – додав президент.

Зеленський поновив запрошення Папі Франциску відвідати Україну. "На візит Вашої Святості чекає насамперед народ України", – зауважив він.

Читайте також: Папа Римський Франциск призначив Кульбокаса апостольським нунцієм в Україні
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Топ коментарі
+30
Походу клоуна вставило с утра
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30.06.2021 18:35
+20
Вот так вот позвонил ЗЕклоун Папе и сказал строго:

"Чем вы там в своей богодельне заняты???!!! А ну быра делайте мир на Донбассе!!!
И, кстати, почему мы еще не в НАТО???!!!"
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30.06.2021 18:35
+15
С дипломатической точки зрения Зеленский, обращаясь с такой просьбой, выглядит , как дурачок...
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30.06.2021 18:44
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Вот так вот позвонил ЗЕклоун Папе и сказал строго:

"Чем вы там в своей богодельне заняты???!!! А ну быра делайте мир на Донбассе!!!
И, кстати, почему мы еще не в НАТО???!!!"
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30.06.2021 18:35 Відповісти
Походу клоуна вставило с утра
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30.06.2021 18:35 Відповісти
Если мате-коку пить с утра, особенно в горах против горной болезни, то ничего. А вот если её курить, то вставить может....
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30.06.2021 18:47 Відповісти
Кули,забористый колумбийский кокс был вчера,ночью,и с утреца...
Потянуло в рай сдохнуть...
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30.06.2021 18:56 Відповісти
Кого-то пробивает на хи-хи, кого-то на хавку, а некоторых на позвонить...
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30.06.2021 18:57 Відповісти
Класний приходняк...
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30.06.2021 19:14 Відповісти
а маме Риме не забыл позвонить?
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30.06.2021 18:38 Відповісти
Зеленский позвонил Папе Римскому Франциску: Рассчитываем на вашу поддержку в привнесении мира на Донбасс - Цензор.НЕТ 687
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30.06.2021 18:41 Відповісти
Позвонил...
-Вейвало,сына,с тобой все нормально?
-Ма,все пучком,ща за роялем,ностанирую...
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30.06.2021 19:25 Відповісти
Мама Рима..Папа Римский...а какая ращеица?.(с)😁
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30.06.2021 19:38 Відповісти
а между прочим... если выстраивать околологическую))) цепочку...
то папа Римский получается дед ЗЕнелоха)))
так шо там не все так просто)))
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30.06.2021 19:50 Відповісти
А Зеленский не в курсе, что Святой Престол находится в непримиримом противостоянии с гундяевской сатанинской сектой и её серым кардиналом - кремлёвской крысой - террористкой?
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30.06.2021 18:38 Відповісти
С дипломатической точки зрения Зеленский, обращаясь с такой просьбой, выглядит , как дурачок...
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30.06.2021 18:44 Відповісти
Он давно никуда ни к кому не обращаясь выглядит неизменно.
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30.06.2021 18:58 Відповісти
А як би на його місці був якийсь дурачок, то апще.
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30.06.2021 18:58 Відповісти
А с какой точки зрения он выглядит иначе?
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30.06.2021 18:59 Відповісти
Он и так тупой дурак...
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30.06.2021 19:01 Відповісти
хто б сумнівався
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30.06.2021 20:23 Відповісти
почему как?
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30.06.2021 21:05 Відповісти
хто знову поповнив мобільний цьому ідіоту?
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30.06.2021 18:39 Відповісти
********...
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30.06.2021 18:44 Відповісти
с этой клоунадой только на на всяких пап и остаётся надеяться ...
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30.06.2021 18:39 Відповісти
Папа практически святой, потому и терпит этот бред.
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30.06.2021 19:13 Відповісти
И почему ты постоянно врешь?
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30.06.2021 19:31 Відповісти
Відречення Папи Римського https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82_XVI Бенедикта XVI (Йозефа Ратцингера) відбулося 28 лютого 2013 року о 20:00 за ватиканським часом (19:00 UTC; 21:00 за київським). Зречення було вперше анонсовано вранці 11 лютого 2013 у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB Ватикані https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0_XVI#cite_note-1 [1] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0_XVI#cite_note-Guardian-2013-02-11-2 [2] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0_XVI#cite_note-3 [3] . Рішення Бенедикта відмовитися від посади лідера https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Католицької церкви зробило його першим папою, що відрікся престолу після https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9_XII Григорія XII , котрий зробив це у 1415 році для того, щоб покласти край https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0 Великій схизмі католицької церкви https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0_XVI#cite_note-resignCNN-4 [4] , і першим папою, який відрікся за власним бажанням, після https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD_V Целестина V (що зрікся 1294 року)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0_XVI#cite_note-5 [5] . Відречення було неочікуванимhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0_XVI#cite_note-BBCresign1-6 [6] , оскільки у новій історії папи обіймали свій пост від виборів до смертіhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0_XVI#cite_note-BBCresign1-6 [6] . Бенедикт пояснив своє рішення погіршенням здоров'я у зв'язку з похилим вікомhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0_XVI#cite_note-VatRadio_resign-7 [7] . https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2_2013 Конклав для обрання нового папи зібрався https://uk.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 12 березня 2013, https://uk.wikipedia.org/wiki/13_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 13 березня був обраний наступник Бенедикта XVI, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%BA_(%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B0) Хорхе Маріо Берґольйо , що прийняв ім'я Францискhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0_XVI#cite_note-8 [8] .
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30.06.2021 19:32 Відповісти
А в Спортлото когда позвонит? И грозно спросит "Доколе!!!???". Не думал что Владимир Семенович про зелю эту песню написал.
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30.06.2021 18:40 Відповісти
Экипаж летающей тарелки 24\7 дежурит у телефона в ожидании звонка от зеленского....
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30.06.2021 18:40 Відповісти
А зазирнути ***** вглаз вже не допомагає? ***** з кловуном зустрічатись не хоче?
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30.06.2021 18:42 Відповісти
А зачем встречаться? Он свои приказы передаёт через Дерьмака.
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30.06.2021 18:46 Відповісти
У меня зазвонил телефон.
- Кто говорит?
- Слон.
- Откуда?
- От верблюда....
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30.06.2021 18:42 Відповісти
Добре зробив, що подзвонив. Папа приїде, порядок наведе. Але це неточно.
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30.06.2021 18:42 Відповісти
ПАПА приедет ремныя надает подзатыльников добавить и РАБОТАТЬ УРОДА ЗАСТАВИТ....
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30.06.2021 18:56 Відповісти
Звонил к маме...попал к Папе...закусывать надо..
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30.06.2021 18:43 Відповісти
А чего не в синагогу герцу???!
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30.06.2021 18:44 Відповісти
Там в Лугандоне все католики, потому Папа для них авторитет. Они давно отмашку ждут.
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30.06.2021 18:44 Відповісти
- Так, Вовка, я не поняла, когда я уже в Ватикан поеду? Ану звони быстрей!
- Да, Леночка, уже звоню.
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30.06.2021 18:45 Відповісти
https://24tv.ua/bilya-litovskogo-polskogo-kordiv-bilorus-rozgornula-novini-bilorus_n1671870 У Білорусі поблизу кордонів з Литвою розгорнули зенітно-ракетні комплекси. Також переміщення важкої техніки помітили зовсім поруч із кордоном з Польщею.
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30.06.2021 18:46 Відповісти
Бояться НАТУ.
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30.06.2021 19:01 Відповісти
Оно даже с людьми не может нормально разговаривать, а тут прямо так с Папой Римским……..
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30.06.2021 18:48 Відповісти
надеюсь, переводчик перевел его блеянье на человеческий язык.
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30.06.2021 19:14 Відповісти
А Папа хіба не людина? Ян Павел другий, до прикладу, раніше брав участь у театрі.
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30.06.2021 19:15 Відповісти
Выкинь мобилу и сптниковую байду,звони с пейджера,и весь мир тебя услышит...
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30.06.2021 18:48 Відповісти
Боже ! Кто это был ???
Зеленский позвонил Папе Римскому Франциску: Рассчитываем на вашу поддержку в привнесении мира на Донбасс - Цензор.НЕТ 1182
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30.06.2021 18:50 Відповісти
Ну это ЗРЯ, кто это ему посоветовал ,тот либо ВРАГ либо ДУРАК , что тот папа может сделать ,путина-***** проклясть ?
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30.06.2021 18:55 Відповісти
проклинать - это к адептам сатаны, а папа может только помолиться
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30.06.2021 19:45 Відповісти
Ну не скажи ,в религии есть масса нюансов ,один из которых АНАФЕМА ...
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30.06.2021 22:06 Відповісти
зеля-попрошайка хв. а сам них не делает, только ворует.
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30.06.2021 18:56 Відповісти
сначала зеленый с передозу Папой римским называл Мендель... а теперь вот, то дЕрьмака, то братанов Шефиров
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30.06.2021 18:56 Відповісти
Ваше Святейшество, примите извинения за нашего патологического шутника и за этот беспардонный кремлёвский троллинг...
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30.06.2021 18:57 Відповісти
А в Крыму батюшка на вертолете летал воду просил
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30.06.2021 18:58 Відповісти
ну,таки допросился
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30.06.2021 19:09 Відповісти
А Папа знает об этом звонке??
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30.06.2021 18:58 Відповісти
"привнесение мира" - это что за процедура? кто-то знает?
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30.06.2021 19:06 Відповісти
Зеленський зателефонував Папі Римському Франциску: Розраховуємо на вашу підтримку в привнесенні миру на Донбас - Цензор.НЕТ 5797
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30.06.2021 19:08 Відповісти
Ну, нарешті, україномовний комент, як ковток свіжого повітря...
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30.06.2021 19:19 Відповісти
куда-куда звонил?
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30.06.2021 19:16 Відповісти
Что больше некому звонить?* Старого человека с утра беспокоить
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30.06.2021 19:16 Відповісти
Папу Римского тоже задрачивал вопросом-"Мне 43,но я же не лох?"
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30.06.2021 19:16 Відповісти
Зеленский возобновил приглашение Папе Франциску посетить Украину.

зеля хочет Папе "термос" показать
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30.06.2021 19:20 Відповісти
мамееееее! римме-терезии ещё пусть позвонит.
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30.06.2021 19:45 Відповісти
Президент поблагодарил Папу Франциску за его постоянные молитвы за мир и спокойствие в Украине, способствующих восстановлению мира в нашей стране Источник: https://censor.net/ru/n3274340\\\\\\\\\\

с таким успехом папа могла похлопать в ладоши и спеть песню Буратино - толку столько же, но старичку - веселей чем ныть мантры и нахваливать Яхве.
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30.06.2021 19:46 Відповісти
Что-то верится с трудом.Он в Молдову позвонить не может,а тут Святой Престол.
- Але,кто это?
- Папа Римский! Ты на часы смотрел?
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30.06.2021 19:56 Відповісти
Краще нехай кожен день звонить в рельсу і просить те саме. Буде значно дешевше а ефект буде точно такий самий.
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30.06.2021 20:12 Відповісти
https://mobile.twitter.com/porosheldon
https://mobile.twitter.com/porosheldon

Порошелдон

@porosheldon


Ну що поейфорілили трошки)
Спускаємся на грішну зем...
У нас шмаркля препіздєнт і веде країну до знищення...
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30.06.2021 20:20 Відповісти
наверное от имени мацковского хозяина выпрашивал у Папы еще оду медалию .которой Папа ужо награждал оккупанта -
Папа римский Франциск наградил президента России Владимира Путина(4 июля 2019г) во время его визита в Ватикан уникальной медалью «Ангел-Хранитель мира».
Медаль выпущена в честь шестого года понтификата и посвящена 100-летней годовщине окончания Первой Мировой войны. На ней, согласно СМИ, приводится цитата из радиообращения папы Пия XII от 24 августа 1939 года: «Ничто не утрачивается с миром. Все можно потерять в войне».- рашист избрал войну с Украиной
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30.06.2021 20:52 Відповісти
Пожалуй и я позвоню, Франциску....
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30.06.2021 20:58 Відповісти
Услышанный Зеленским по телефону ответ Папы Римского Франциска:
- Ты дывы на него! Тоже мне, нашёл себе раввина. Тебе шо тут, мацой помазано? Пошёл в жопу, нехресть!
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30.06.2021 21:00 Відповісти
Франциск, чому ми досі не в НАТО?
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30.06.2021 21:46 Відповісти
Папа після розмови з йолопом довго молився замолюючи свій гріх. Піддався слабкості..не послав клоуна відразу під три чорти.
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30.06.2021 21:49 Відповісти
Ага, у всі батареї дзвонив.
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30.06.2021 21:52 Відповісти
"Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Його Святістю Папою Франциском." ОПУ Пресс-служба Ватикана об этом ничего не знает.

Папа, это ты? Да сыночек, это я ... А почему ты Франциск ?
https://twitter.com/tZEinform tZE inform
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30.06.2021 22:19 Відповісти
Папе Римскому надо срочно удвоить число огнетушителей в Ватикане. А в музее Ватикана и соборе святого Петра - утроить!
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30.06.2021 22:56 Відповісти
 
 