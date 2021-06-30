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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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Крим (14082) Медведчук (1694) прокуратура (3634) державна зрада (1640)

Соратників Медведчука з "Українського вибору" Синявського і Комелова звинувачують у зраді

Соратників Медведчука з

Прокуратура Автономної республіки Крим направила до суду обвинувальні акти щодо двох керівників ініціативних груп громадського руху "Український вибір".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури АРК.

"Прокуратура автономії за результатами проведення спеціального досудового розслідування скерувала до суду обвинувальні акти стосовно двох керівників ініціативних груп громадського руху "Український вибір" за фактом участі в організації та проведенні незаконного "референдуму" на тимчасово окупованій території АР Крим та міста Севастополя", - уточнюється в повідомленні.

Зазначається, що дії одного з обвинувачених кваліфіковано за ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 2 ст. 260 КК України (участь в непередбачених законом збройних формуваннях) КК України, іншого за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України.

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Правоохоронці встановили, що представники Всеукраїнського громадського руху "Український вибір-Право народу", який до 2016 року мав назву "Український вибір", своїми діями активно сприяли окупації Кримського півострова.

"Обвинувачені брали активну участь в організації та проведенні незаконного "референдуму" на території півострову Крим у 2014 році, зокрема, у якості спостерігачів на "дільницях" у складі незаконних виборчих комісій. Також забезпечували охорону дільниць й безперешкодне проведення "референдуму" у місті Севастополі", - повідомляють у прокуратурі.

За даними слідства підозрювані також входили до складу незаконного збройного формування "Самооборона Севастополя". Один із них очолював "Слов’янський щит" - територіальний підрозділ вказаного НЗФ. Він організовував "патрулювання вулиць" Севастополя задля  затримання проукраїнськи налаштованих людей, забезпечував "підлеглих" зброєю, контролював діяльність незаконно створених на території півострова блокпостів, де особисто проводив перевірку документів місцевого населення та незаконно обшукував транспортні засоби.

"Інший обвинувачений виконував протиправні накази "ватажків" НЗФ "Самооборона Севастополя", зокрема, здійснював організаційно-координаційні заходи щодо облоги та подальшого захоплення Штабу Військово-Морських Сил ЗС України, організовував та контролював патрулювання міста, у тому числі вокзалів, медичних установ та телерадіокомпаній", - з'ясували правоохоронці.

Соратників Медведчука з Українського вибору Синявського і Комелова звинувачують у зраді 01

За даними Бабеля, йдеться про Олександра Синявського (керівника однієї з філій "Українського вибору" в Севастополі) та Івана Комелова (спочатку керівника філії, пізніше - голови Севастопольської організації "Українського вибору").
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Топ коментарі
+11
Та хватит уже обвинять , САЖАТЬ ПОРА на пожизненное !!!
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30.06.2021 18:56
+7
должна быть весна!
Обещал только веной!))
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30.06.2021 19:02
+3
А вони досяжні? По статті непонятно, чи зараз вони є на території, контрольованій Україною, чи остались у Криму.
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30.06.2021 19:38
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Та хватит уже обвинять , САЖАТЬ ПОРА на пожизненное !!!
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30.06.2021 18:56 Відповісти
должна быть весна!
Обещал только веной!))
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30.06.2021 19:02 Відповісти
А вони досяжні? По статті непонятно, чи зараз вони є на території, контрольованій Україною, чи остались у Криму.
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30.06.2021 19:38 Відповісти
осознай, наконец, тот факт, что слуга не будет сажать своих хозяев.
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30.06.2021 20:07 Відповісти
Давно пора!
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30.06.2021 18:56 Відповісти
зебилоиды все делают ради демонстрации окуительной активности для лошар73%, но по факту их деятельность - пшик. ведь если бы хотели, то без улик и доказательств уже давно усадили мудачука и его опг в сизо, как того же Антоненко или семенченко. но что-то им мешает. может договорняк какой-то с мудачуком?
кстати, а че к друганам мудачука - бойко и левочкиным нет претензий у зеленых рагулей? или они не знают сколько бойко украл на вышках, а левочкин сколько украл обленерго?!
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30.06.2021 20:39 Відповісти
 
 