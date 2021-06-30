Всі, хто отримав перше щеплення від COVID-19, гарантовано отримають другу дозу вакцини, - МОЗ

Всі громадяни, які отримали перше щеплення від COVID-19, гарантовано отримають другу дозу вакцини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.

"Всі, хто отримав першу дозу вакцини, гарантовано отримають і другу дозу. Це стосується всіх препаратів, що використовуються в Україні. Записи про вакцинацію зберігаються на рівні центральної бази даних електронної охорони здоров'я та з дозволу пацієнта доступні медичним працівникам. Тому, якщо є запис про перше щеплення, вас мають записати на друге через відповідний проміжок часу", - сказано в повідомленні.

У разі, якщо людину не записали на отримання другої дози вакцини під час першого щеплення, в МОЗ радять при наближенні дати другого щеплення звернутися в той самий центр вакцинації або пункт щеплення, де була проведена перша вакцинація.

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Якщо ж на вакцинацію людину записував роботодавець, він повинен організувати і друге щеплення.

Від початку кампанії з вакцинації в Україні щеплено 1 933 946 осіб, із них отримали 1 дозу - 1 933 944 людини, повністю імунізовані та отримали 2 дози - 649 524 особи.