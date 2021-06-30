В рамках програми "Здорова Україна" побудують 10 тисяч спортмайданчиків, причому 873 із них - вже цього року, - радник голови ОП Матієнко

Для того, щоб спонукати українців займатися спортом, у рамках програми "Здорова Україна", розгорнуто велику інформаційну кампанію.

Про це розповів радник керівника Офісу президента Сергій Матієнко в інтерв'ю телеканалу "Дом", інформує Цензор.НЕТ.

Також у межах програми працюватимуть над мотивацією українців, адже, за словами радника керівника ОП, це є рушійним фактором для того, щоб почати займатися фізичною активністю.

"Про мотивацію. Епідемія коронавірусу показала, що персональне здоров'я - це головний актив людини, який у нього є. Всі ці вакцини, додаткові медичні засоби підвищення персонального імунітету - вони мають, на мій погляд, вторинний характер. Найголовніше - це персональний імунітет. Мені складно повірити, що це недостатня мотивація для людини, яка подивилася, який це все має вигляд з боку, щоб не почати займатися своїм персональним здоров'ям", - зазначив Матієнко.

Щоб змусити українців рухатися, було розроблено комплекс методів, які дозволяють займатися спортом практично поруч із будинком. Для цього будуть побудовані близько 10 тис. майданчиків. Частину з них побудують вже цього року.

"Цьогоріч буде побудовано 873 майданчики, на які будь-який українець абсолютно безкоштовно може прийти, виконати комплекс вправ, які приведуть до стійкого оздоровчого ефекту", - розповів Сергій Матієнко.

Відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), доросле населення має виконувати обсяг фізичної активності 150 хвилин на тиждень, тобто по 30 хвилин упродовж п'яти днів.

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"Якщо п'ять днів займатися по пів години, то ви виконуєте мінімальний обсяг рухової активності. Ми розробили систему так, що людина впродовж 10 хвилин зможе дійти до локації, виконати комплекс вправ і повернутися додому. За ці 30 хвилин вона виконає необхідну активність, що згодом позбавить її ризику гіподинамії", - підкреслив радник керівника Офісу президента.

За словами Матієнка, за допомогою програми "Здорова Україна" планують перемогти три заперечення, які заважають людям займатися спортом.

"У нас є три заперечення, які ми повинні за допомогою цієї програми перемогти. "Не знаю, де тренуватися" - ми поставимо майданчики скрізь. "Немає часу на тренування" - цей майданчик має бути біля будинку, щоб людина не витрачала часу на те, щоб до неї дістатися. "Немає грошей тренуватися" - це все буде абсолютно безкоштовно. "Не знаю, як тренуватися" - тут нам допоможуть наші віртуальні тренери, наші QR-коди, які ми опублікуємо на майданчиках", - розповів він.

Нагадаємо, 22 червня президент Володимир Зеленський презентував загальнонаціональну програму "Здорова Україна".