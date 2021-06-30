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здоров'я (440) програма (132) Офіс Президента (1998)

В рамках програми "Здорова Україна" побудують 10 тисяч спортмайданчиків, причому 873 із них - вже цього року, - радник голови ОП Матієнко

В рамках програми

Для того, щоб спонукати українців займатися спортом, у рамках програми "Здорова Україна", розгорнуто велику інформаційну кампанію.

Про це розповів радник керівника Офісу президента Сергій Матієнко в інтерв'ю телеканалу "Дом", інформує Цензор.НЕТ.

Також у межах програми працюватимуть над мотивацією українців, адже, за словами радника керівника ОП, це є рушійним фактором для того, щоб почати займатися фізичною активністю.

"Про мотивацію. Епідемія коронавірусу показала, що персональне здоров'я - це головний актив людини, який у нього є. Всі ці вакцини, додаткові медичні засоби підвищення персонального імунітету - вони мають, на мій погляд, вторинний характер. Найголовніше - це персональний імунітет. Мені складно повірити, що це недостатня мотивація для людини, яка подивилася, який це все має вигляд з боку, щоб не почати займатися своїм персональним здоров'ям", - зазначив Матієнко.

Щоб змусити українців рухатися, було розроблено комплекс методів, які дозволяють займатися спортом практично поруч із будинком. Для цього будуть побудовані близько 10 тис. майданчиків. Частину з них побудують вже цього року.

"Цьогоріч буде побудовано 873 майданчики, на які будь-який українець абсолютно безкоштовно може прийти, виконати комплекс вправ, які приведуть до стійкого оздоровчого ефекту", - розповів Сергій Матієнко.

Відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), доросле населення має виконувати обсяг фізичної активності 150 хвилин на тиждень, тобто по 30 хвилин упродовж п'яти днів.

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"Якщо п'ять днів займатися по пів години, то ви виконуєте мінімальний обсяг рухової активності. Ми розробили систему так, що людина впродовж 10 хвилин зможе дійти до локації, виконати комплекс вправ і повернутися додому. За ці 30 хвилин вона виконає необхідну активність, що згодом позбавить її ризику гіподинамії", - підкреслив радник керівника Офісу президента.

За словами Матієнка, за допомогою програми "Здорова Україна" планують перемогти три заперечення, які заважають людям займатися спортом.

"У нас є три заперечення, які ми повинні за допомогою цієї програми перемогти. "Не знаю, де тренуватися" - ми поставимо майданчики скрізь. "Немає часу на тренування" - цей майданчик має бути біля будинку, щоб людина не витрачала часу на те, щоб до неї дістатися. "Немає грошей тренуватися" - це все буде абсолютно безкоштовно. "Не знаю, як тренуватися" - тут нам допоможуть наші віртуальні тренери, наші QR-коди, які ми опублікуємо на майданчиках", - розповів він.

Нагадаємо, 22 червня президент Володимир Зеленський презентував загальнонаціональну програму "Здорова Україна".
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Топ коментарі
+14
И похер, что в бюджете уже даже на пенсии и зарплаты военным денег нет.
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30.06.2021 19:56
+9
Проблема страны в огромном количестве идиотов а не в отсутствии спортплощадок.
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30.06.2021 20:06
+8
В рамках программы "Здоровая Украина" построят 10 тысяч спортплощадок, причем 873 из них - уже в этом году, - советник главы ОП Матиенко - Цензор.НЕТ 7316
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30.06.2021 19:58
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И похер, что в бюджете уже даже на пенсии и зарплаты военным денег нет.
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30.06.2021 19:56 Відповісти
На них же не попилиш. А тут ... Ніякого "барижного" "Прозоро".
"Зеленим онукам вистачить"
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30.06.2021 20:44 Відповісти
Че все налоги заплатил, или так перднул, тут )5прлцнньла ценхорят сидят на черной зарплаты а за Майдан топят
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01.07.2021 02:29 Відповісти
Прикинь?
Заплатил. Могу себе позволить. Более того - обязан отчитываться и декларировать доходы.

И про увеличивающуюся дыру в бюджете знаю не из новостей, а из оперативной отчетности (которую, кстати, отправляю и на ОП тоже).

Так что ты помолчал бы скромно - сошел бы за умного, а не за конченого зебила.
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01.07.2021 02:33 Відповісти
В рамках программы "Здоровая Украина" построят 10 тысяч спортплощадок, причем 873 из них - уже в этом году, - советник главы ОП Матиенко - Цензор.НЕТ 7316
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30.06.2021 19:58 Відповісти
Риги так же робили, будували спортмайданчики. Тобто, потрібно ж комусь працювати на фірташа, ахмєтова, пінчука тощо. Тупі, але фізично сильні.
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30.06.2021 20:00 Відповісти
В Киеве Кличко без всякой помпы и всеукраинской мегапрограммы с распилом миллиардов денег ставит спортплощадки в парках.

Но так же не интересно...
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30.06.2021 20:01 Відповісти
Да хер с теми рыгами у них хоть бабло было (и МВФ давала и Рашка....) и ни войны, ни кророновиса не было!
А эти ушлепки, где собрались бабло брать?! Денег нет на текущие потребности, МВФ давать не спешит, в стране падение производства. И вместо того чтобы кидать рессурсы на реанимацию экономики (под проведение реформ) эти долбодятлы закапывают деньги в асфальт и площадки! Ахереть!!!!
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30.06.2021 22:04 Відповісти
Не розумію, чому це вас так дивує? Вони ж для того і обирались, щоб поцарювати трохи та втекти.
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01.07.2021 08:00 Відповісти
Мене це не дивує, а обурює! Дивувати це повинно зе-телепнів, але не факт, що до них колись дійде сенс того що відбувається (особисто, я на то що таке станеться, втратив надію, ще 2 роки тому, після перших ідиотизмів Клоуна, а до них, досі так і не дійшло - це безнадійно!!!)
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01.07.2021 09:20 Відповісти
Ок, не розумію, чому це вас так обурює. Чи ви чекали, що від лайна буде запах троянд, але не дочекались? Не тратьте даремно енергію, ще ж буде гірше. А телепнів залиште з холодильником/телевізором. Хай напрацьовують логічний зв'язок.
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01.07.2021 11:22 Відповісти
і написати..;. побудував .................
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30.06.2021 20:01 Відповісти
так там же прибарахлиться неплохо можно) а вообще-то это забота местных бюджетов а не центрального, но деньги не пахнут. 30000 грвн ( одна площадка)Х2 ( откат) = 60 000 грвнХ 10 000 площадок=600 000 000 грвн. Из них 300!!! лямов гешефта....безбедная старость. а потом удивляемся как нардеп от берет 65000 на оздоровление из казны и тратит на отпуск 700 000)
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30.06.2021 20:03 Відповісти
Все це повна фігня.Але зелебобіки хавають.
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30.06.2021 20:03 Відповісти
а ямки для миллиарда деревьев уже пошли копать???
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30.06.2021 20:04 Відповісти
І легалайз коноплі!
Курнув- і на турнічок!
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30.06.2021 20:04 Відповісти
Легалайз, - нельзя! У авакяна прибыль снизится.
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30.06.2021 20:22 Відповісти
Проблема страны в огромном количестве идиотов а не в отсутствии спортплощадок.
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30.06.2021 20:06 Відповісти
На таких спорт.площадках можно тренироваться всего 3-4 месяца в году.... Очень украинцы "оздоровятся" за этих пару месяцев ....
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30.06.2021 20:14 Відповісти
Зато денег " зелёные строители" разворуют столько , что "их внукам точно хватит" ... ( Доказано практикой на "великому крадівництві")
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30.06.2021 20:16 Відповісти
Тренироваться можно круглый год. Но на какое количество площадок пустят бесплатно?
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30.06.2021 20:25 Відповісти
э-э патише!! вам еще стопиццот мильенов деревьев досадить осталось...
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30.06.2021 20:15 Відповісти
"Велике крадівництво" плавно перетекает в "Здорове крадівництво".
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30.06.2021 20:19 Відповісти
Ха !
В рамках программы "Здоровая Украина" построят 10 тысяч спортплощадок, причем 873 из них - уже в этом году, - советник главы ОП Матиенко - Цензор.НЕТ 5019
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30.06.2021 20:21 Відповісти
Мао ЗЕ ДУН, точняк!!😁
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30.06.2021 20:23 Відповісти
Пивные магазины и ларьки возле каждого дома - вот это площадки оздоровления. А спортплощадки внутри дворов, установленные пару лет назад, уже ржавые и побитые клиентами пивных ларьков.
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30.06.2021 20:24 Відповісти
поток сознания... Президент дал задание привезти олимпиаду в Украину, стать космической державой, посадить миллиард деревьев и построить 10 тысяч спортивных площадок. Наркоман-горе для семьи
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30.06.2021 20:28 Відповісти
Эпидемия коронавируса показала, как власть хрен ложит на здоровье украинского народа,растаскивая деньги для лечения народа ,на "велыке крадивныцтво" .ровно тоже самое и будет с программой "Здоровая Украина",которая есть фактически продолжением заботливого "велыкого крадивныцтва" властью
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30.06.2021 20:32 Відповісти
В рамках програми "Здорова Україна" побудують 10 тисяч спортмайданчиків, причому 873 із них - вже цього року, - радник голови ОП Матієнко - Цензор.НЕТ 171
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30.06.2021 22:11 Відповісти
"В рамках программы "Здоровая Украина" построят 10 тысяч спортплощадок" И все это среди миллиарда деревьев, которые высадит Вова Зеленский
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30.06.2021 22:18 Відповісти
упс( про зарплату учителей еще не вспомнили
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30.06.2021 22:30 Відповісти
Здоровье говорите, да это важно. Только за подобными программами стоят людишки с одной целью - "подзаработать" на выделении из бюджета. Харьков, перекрёсток Героев Труда - Проспект Тракторостроителей, решили на площадке "Бога-тырь" провести модернизацию и при этом вбухать в уже существующую спорт структуру исшо декольки мульёнов. А в городе полно проблем и поважнее чем это будущее сборище наркоманов. В частности стоит уже не одно десятилетие недоделаный гребной канал на Салтовке, НО туды руки не доходють. Уж больно много недоделали до того и раньше. А сколько развели на деревьях Омелы - растение паразит, да ещё и ядовитое. НО здесь увы, она вверху, а тузы голову не задирают.
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30.06.2021 22:43 Відповісти
даю рецепт - сначала все садят миллиард деревьев, гиподинамия побеждена. потом валят деревья - активность на свежем воздухе. потом делают мебель - плюс 500 тыщщ рабочих мест...
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30.06.2021 22:47 Відповісти
не теряем время, качаемся , готовимся гнать криворога
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30.06.2021 22:57 Відповісти
Если строить, то предусмотреть заливку катка зимой.
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30.06.2021 23:41 Відповісти
 
 