Законопроєкт про політв'язнів подадуть у Раду до саміту "Кримської платформи", - заступниця представника президента в АРК Ташева

Законопроєкт про політв'язнів повинен бути поданий для розгляду Верховною Радою України до початку саміту "Кримської платформи".

Про це розповіла заступниця постійного представника президента України в АР Крим Таміла Ташева, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал "Дом".

"Проєкт закону щодо осіб, позбавлених волі внаслідок політичних репресій, — політв'язнів — зараз готується. І ми сподіваємося встигнути його подати до Верховної Ради та проголосувати до "Кримської платформи", — повідомила Ташева.

Над законопроєктом працює команда за участю представників суспільства — спільно з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. За словами Ташевої, є і низка інших ініціатив, над якими працює, наприклад, Міністерство закордонних справ.

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"Зараз пройде установчий саміт "Кримської платформи"... Відповідно, ми будемо намагатися до саміту ухвалити якомога більше тих законодавчих актів, які протягом семи років не ухвалювали. Або, навпаки, які потрібно було скасувати та певні питання розв'язати", — зазначила заступниця постійного представника президента України в АР Крим.

Після 23 серпня (коли буде запущено "Кримську платформу") робота на постійній основі буде продовжена. Працюватиме постійно чинний офіс "Кримської платформи" — за міжнародним напрямком і за внутрішнім. Зокрема, Україна покаже міжнародним партнерам, що триває системна робота над поверненням окупованих територій, надають допомогу людям, які проживають в окупації.

Видання зазначає, що найбільша кількість українських політв'язнів — це кримські татари, яких звинувачують у нібито тероризмі. Наразі у Кремля відсутня політична воля, щоб звільнити цих осіб у межах взаємного звільнення утримуваних осіб між Україною та Росією.

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