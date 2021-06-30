Надлишкова смертність в Україні за час пандемії коронавірусу - 50 тис. смертей

Три хвилі пандемії COVID-19 забрали в Україні 50 тис. життів.

Такі дані оприлюднив Український центр охорони здоров'я (УЦЗ), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За словами співзасновника центру Павла Ковтонюка, під час другої хвилі (з вересня по грудень 2020 року) зростання офіційно зареєстрованих смертей через COVID-19 відбувалося не настільки стрімко, як під час третьої хвилі з лютого по квітень 2021 року.

"Найбільш ймовірна причина - під час другої хвилі офіційна статистика не фіксувала багато "ковідних" смертей. Зате під час третьої хвилі фіксували більше смертей в офіційній статистиці, тому зростання летальних випадків через COVID-19 відбувалося швидше, хоча одночасно кількість надлишкових смертей менше", - сказав він.

Крім того, експерти УЦЗ зазначили, що наразі вакцинальна кампанія набрала обертів у молодших вікових групах, однак залишається досить повільною для українців віком від 65 років.

Зараз вакцинують у середньому по 52 тис. осіб на добу. Цього мало для того, щоб виконати озвучені владою плани.

"Щоб вакцинувати 5 млн українців до кінця літа, згідно із заявою міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, вже сьогодні треба робити понад 135 тис. щеплень на добу. А щоб виконати Нацплан вакцинації і прищепити 70% українців двома дозами до кінця 2021 року треба робити більш ніж 245 тис. вакцинацій за добу, тобто середню швидкість вакцинації потрібно збільшувати в п'ять разів", - вважає Ковтонюк.

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