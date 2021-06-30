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Надлишкова смертність в Україні за час пандемії коронавірусу - 50 тис. смертей

Надлишкова смертність в Україні за час пандемії коронавірусу - 50 тис. смертей

Три хвилі пандемії COVID-19 забрали в Україні 50 тис. життів.

Такі дані оприлюднив Український центр охорони здоров'я (УЦЗ), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За словами співзасновника центру Павла Ковтонюка, під час другої хвилі (з вересня по грудень 2020 року) зростання офіційно зареєстрованих смертей через COVID-19 відбувалося не настільки стрімко, як під час третьої хвилі з лютого по квітень 2021 року.

"Найбільш ймовірна причина - під час другої хвилі офіційна статистика не фіксувала багато "ковідних" смертей. Зате під час третьої хвилі фіксували більше смертей в офіційній статистиці, тому зростання летальних випадків через COVID-19 відбувалося швидше, хоча одночасно кількість надлишкових смертей менше", - сказав він.

Крім того, експерти УЦЗ зазначили, що наразі вакцинальна кампанія набрала обертів у молодших вікових групах, однак залишається досить повільною для українців віком від 65 років.

Зараз вакцинують у середньому по 52 тис. осіб на добу. Цього мало для того, щоб виконати озвучені владою плани.

"Щоб вакцинувати 5 млн українців до кінця літа, згідно із заявою міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, вже сьогодні треба робити понад 135 тис. щеплень на добу. А щоб виконати Нацплан вакцинації і прищепити 70% українців двома дозами до кінця 2021 року треба робити більш ніж 245 тис. вакцинацій за добу, тобто середню швидкість вакцинації потрібно збільшувати в п'ять разів", - вважає Ковтонюк.

Читайте також: Всі, хто отримав перше щеплення від COVID-19, гарантовано отримають другу дозу вакцини, - МОЗ
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Топ коментарі
+7
Маски бац и продали первым делом из Госрезерва.
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30.06.2021 20:59
+6
Десятки лет не бац, а все кардио-онко-диабетики ждали именно 20-21 года, чтоб бац...
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30.06.2021 20:57
+5
Ну естественно, забили болт, на онко, кардио, диабет и многие другие болячки. А потом бац и все умерли ... от ковида.
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30.06.2021 20:54
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Ну естественно, забили болт, на онко, кардио, диабет и многие другие болячки. А потом бац и все умерли ... от ковида.
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30.06.2021 20:54 Відповісти
Десятки лет не бац, а все кардио-онко-диабетики ждали именно 20-21 года, чтоб бац...
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30.06.2021 20:57 Відповісти
Каждый год, бывая на кладбище, слушаю разговоры на тему --- сколько же умерло народу за год.
И только в этом году все точно знают от чего.
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30.06.2021 21:06 Відповісти
Т.е. нет избыточной смертности?
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30.06.2021 22:02 Відповісти
Маски бац и продали первым делом из Госрезерва.
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30.06.2021 20:59 Відповісти
Весной было 150 тысч.
100 тысч уже воскресло?
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30.06.2021 21:39 Відповісти
Ляшко супер стар 🤔
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30.06.2021 21:39 Відповісти
Сукупні статки мільйонерів у світі в 2020 році зросли до $79,6 трлн. Ось все що потрібно знати про "пандемію".
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30.06.2021 21:24 Відповісти
Сукупні статки всіх доларових мільйонерів світу в 2020 році збільшилася на 7,6% і склали $79,6 трлн, йдеться в щорічній доповіді World Wealth Report компанії Capgemini SA, передає https://www.interfax.ru/world/774705 Інтерфакс .
Кількість заможних людей (high-net-worth individual, HNWI) підвищилася на 6,3% - до 20,8 млн осіб. Зростанню багатства сприяв істотний підйом фондових ринків, зазначений у минулому році. Ось все що потрібно знати про "пандемію".
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30.06.2021 21:27 Відповісти
голослівно, по статистиці нічого подібного не відображається
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30.06.2021 21:32 Відповісти
Израиль вводит штрафы на тех кто посетит московию.
Идиоты на банковой тянут с московии эшелоны, въезжай с Крыма, с ордло, с московии.
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30.06.2021 21:45 Відповісти
зе-команда хорошо потрудилась. походу зерагули и похоронный бизнес подмяли под себя, чтобы была полная цепочка стрижки бабала с лошар. а теперь смотрим детали: вывоз масок - неконтролируемая вспышка коровируса - деребан короновирусного фонда - нажится на больных короновирусом через минзрдав - бабло с покойников в похоронных конторах...
как тебе такая бизнес схема заработка миллиардов, илон маск?!
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30.06.2021 21:57 Відповісти
Хто помер? Що за муть?
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30.06.2021 23:45 Відповісти
....на 50 тыс. больше зажмурилось чем всегда по среднему подсчету УЦЗ..(это разница между 2-й и 3-й волнами вирусняка) а вот сколько реально умерло за этот период не только от ковида у них поцев засекречено ... гостайна-Зазеркалья !!! ясно-понятно...
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01.07.2021 00:02 Відповісти
В нас статистика така, що як скажуть так і напишуть.
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01.07.2021 01:17 Відповісти
Только за 4 месяца 240 тысяч умерло. При норме до 200. Есть конкретные цифры, а не это вранье. Рекордсмены по смертности
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01.07.2021 03:52 Відповісти
Зробимо ЇХ разом ще раз!!!

Яке їхало, таке і здибало.
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01.07.2021 05:17 Відповісти
 
 