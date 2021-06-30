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закон (2787) Зеленський (22429) пенсія (1562) чорнобильці (75)

З 1 липня 2021 року пенсія для постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи буде не менше 3700 гривень, - Зеленський підписав закон

З 1 липня 2021 року пенсія для постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи буде не менше 3700 гривень, - Зеленський підписав закон

Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб" № 1584-ІХ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ОП.

Документом визначено мінімальні розміри пенсії за інвалідністю, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, та пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Так особи з І групою інвалідності отримуватимуть не менше 6000 гривень, з ІІ групою – 4800 гривень, з ІІІ групою та діти з інвалідністю – від 3700 гривень.

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"Також запроваджено державну адресну допомогу до пенсії для учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, осіб, які брали безпосередню участь у ліквідації інших ядерних аварій та їхніх наслідків, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї та внаслідок цього стали особами з інвалідністю.

Закон набирає чинності з 1 січня 2022 року, крім положень щодо мінімальних розмірів пенсії за інвалідністю, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи та щодо запровадження державної адресної допомоги до пенсії, які набирають чинності з 1 липня 2021 року", - говориться в повідомленні.

Нагадаємо, 29 червня Верховна Рада ухвалила законопроєкт Про внесення змін до закону "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб".

У документі прописано, що виплати для "чорнобильців", які отримали інвалідність в результаті аварії на ЧАЕС, становитимуть:

  • для першої групи - 16 080 гривень,
  • для другої групи - 12 987 гривень,
  • для третьої групи - 8 917 гривень.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон 30 червня.
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Топ коментарі
+4
Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку
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30.06.2021 21:35
+4
35 лет прошло. До аварии в городе проживало около 13 тысяч человек. И подняли только людям с инвалидностью? Да их вообще в живых минимум вдвое меньше осталось. Пиар по заветам бабушки Бени? Подняли только тем, кто имеет инвалидность? Аттракцион зеленой щедрости...
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30.06.2021 21:37
+2
сколько деревьев уже посадили за это время? а то время бежит, а миллиард деревьев так и останется миллиардом в кармане зеленского.
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30.06.2021 20:57
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сколько деревьев уже посадили за это время? а то время бежит, а миллиард деревьев так и останется миллиардом в кармане зеленского.
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30.06.2021 20:57 Відповісти
ПЫ СЫ: а шо там с переписью населения?
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30.06.2021 21:36 Відповісти
ого 3700, куда девать будут
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30.06.2021 21:28 Відповісти
37 000 грвн. ще нормально , але 3700 грвн . це ( брудно виматюкався)..
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30.06.2021 21:30 Відповісти
Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку
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30.06.2021 21:35 Відповісти
100 $, круто
Все мы **** президенты
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30.06.2021 21:36 Відповісти
35 лет прошло. До аварии в городе проживало около 13 тысяч человек. И подняли только людям с инвалидностью? Да их вообще в живых минимум вдвое меньше осталось. Пиар по заветам бабушки Бени? Подняли только тем, кто имеет инвалидность? Аттракцион зеленой щедрости...
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30.06.2021 21:37 Відповісти
Епоха бідності скінчилась )
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30.06.2021 21:42 Відповісти
ну если сравнивать с повышением зарплат для НКРЕКП на 50 - 70 000 грн в мес (при зарплате сейчас от 300 000 грн в мес)... то эти 3 700 НКРЕКПэшнику два раза пообедать ( ну или один раз в "велюре" позавтракать)
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30.06.2021 22:20 Відповісти
Ага. Как только деньги появятся.
Сразу после учителей, пенсионеров, миллиардов деревьев, спортивных площадок, межгалактических университетов и звезды смерти.
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30.06.2021 22:22 Відповісти
ВЫ! Ублюдочная власть, решили в очередной раз пропиарится на горе обычных людей, аж 3700 ****..... да ее хватит лишь на шаурму! Твои засранцы маркитологи, подсказали что если поднять тем оставшимся чернобыльцам которых наверное пару сотен осталось в живых, то в казне даже не заметят, за то твой пшик или как говорят божья роса поднимет вам всем рейтинг, нет не поднимет, гавно ты собачье....!
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30.06.2021 22:40 Відповісти
 
 