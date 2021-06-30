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Львів (3024) негода (753)

Друга буря за тиждень промчала над Львовом. У місті не працює електротранспорт. ФОТОрепортаж

Друга буря за тиждень промчала над Львовом. У місті не працює електротранспорт. ФОТОрепортаж

Друга за тиждень буря зі зливою і шквальним вітром пронеслася над Львовом у середу ввечері.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради, інформує Цензор.НЕТ.

У зв'язку з погіршенням погодних умов відключено подачу електрики в мережу електротранспорту, трамваї і тролейбуси тимчасово не курсують.

У міськраді створено оперативний штаб для ліквідації наслідків буревію. Жителів міста просять залишатися вдома і не ходити в парки і сквери.

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що гроза завдала значної шкоди місту, проте постраждалих немає.

"На кілька шкіл і закладів культури впали дерева. Впали фасади історичних будівель. Найбільше шкоди принесли підтоплення вулиць: Київської, Сахарова, Наливайка, Дорошенка, Фурманської, Під Дубом ... Комунальні служби вже працюють", - написав він у Телеграм.

Як повідомлялося, 25 червня над Львовом пронісся буревій, травм зазнала одна людина, шквальний вітер повалив близько 700 дерев, деякі з них впали на автомобілі. Електротранспорт у місті не курсував близько 5 годин. Деякі наслідки попереднього розгулу стихії ліквідують досі.

Друга буря за тиждень промчала над Львовом. У місті не працює електротранспорт 01
Друга буря за тиждень промчала над Львовом. У місті не працює електротранспорт 02
Друга буря за тиждень промчала над Львовом. У місті не працює електротранспорт 03
Друга буря за тиждень промчала над Львовом. У місті не працює електротранспорт 04
Друга буря за тиждень промчала над Львовом. У місті не працює електротранспорт 05
Друга буря за тиждень промчала над Львовом. У місті не працює електротранспорт 06
Друга буря за тиждень промчала над Львовом. У місті не працює електротранспорт 07
Друга буря за тиждень промчала над Львовом. У місті не працює електротранспорт 08
Друга буря за тиждень промчала над Львовом. У місті не працює електротранспорт 09
Друга буря за тиждень промчала над Львовом. У місті не працює електротранспорт 10
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Топ коментарі
+6
а можна перелік історичних будівель, які зніс Садік?
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30.06.2021 21:05
+4
Гоша, ти не фантомас, ти дебіл
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30.06.2021 21:10
+3
центр Львова топить після кожної зливи, оскільки він знаходиться в ямі, в яку сходить вся вода з прилеглих вулиць
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30.06.2021 21:16
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вот интересно - фасад личного дома садового по прозвищу 5% не обвалился или только у исторических зданий, которые он так любит сносить?
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30.06.2021 21:02 Відповісти
а можна перелік історичних будівель, які зніс Садік?
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30.06.2021 21:05 Відповісти
годится? https://kp.ua/lvov/55181-vo-lvove-snesly-pamiatnyk-arkhytektury
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30.06.2021 21:18 Відповісти
Дядя вы дебил?
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30.06.2021 21:08 Відповісти
норм? 2008[https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&veaction=edit&section=6&editintro=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Editnotice/%D0%9D%D1%8B%D0%BD%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B5 править | https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&section=6&editintro=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Editnotice/%D0%9D%D1%8B%D0%BD%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B5 править код ]
В апреле https://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2008 года Андрей Садовый выступил с предложением возобновить на Украине https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE магдебургское право https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-gnu-8 [8] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-sstim8426-9 [9] .
В апреле 2008, во время митинга его противников, Андрей Садовый с балкона https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%88%D0%B0 львовской ратуши показал протестующим против его деятельности горожанам https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%86_(%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82) средний палец https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-zik258-10 [10] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-ovy354-11 [11] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-od987-12 [12] . Участники акции обвиняли Андрея Садового во https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE взяточничестве , в необоснованном повышении коммунальных тарифов и стоимости проезда, провале подготовки к https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_2012_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0 Чемпионату Европы по футболу 2012 года , разбазаривании землиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-ovy354-11 [11] . Однако в том же апреле Андрей Садовый стал сопредседателем (с украинской стороны) Совета городов Евро-2012 на 2008 годhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-odn1964-13 [13] .
В 2008 году Андрей Садовый распорядился ежемесячно доплачивать из городского бюджета к пенсии по 400 гривен (в то время - около $85) бывшим участникам и инвалидам https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F Украинской повстанческой армии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-egnu357-14 [14] . Львовские городские власти заявили о решении трёх, по их мнению, стратегически важных для города задач: налаживании 18-часового водоснабжения для жителей большинства районов; завершении ремонта 306 городских дорог на сумму 112 млн грн.; открытии на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5 Лычаковском кладбище мемориала УПАhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-cus97-15 [15] .
К концу 2008 года Андрей Садовый потерял поддержку в городском совете и обратился к президенту https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%AE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE В. Ющенко с просьбой о проведении внеочередных выборов во Львовский городской совет, на пост городского головы города (одновременно с возможными внеочередными парламентскими выборами)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-kpune897-16 [16] . Против Садового выступили крупнейшие фракции горсовета - «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F) Наша Украина » и «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE Блок Юлии Тимошенко »https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-omment546-17 [17] . Своих оппонентов Садовый обвинил в намерении устранить городского голову и «начать глобальный грабёж города, масштабный "дерибан" городской земли и коммунального имущества»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-ews7394-18 [18] .
Журнал «Фокус» включил Садового в «список наиболее влиятельных украинцев» под номером 144https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-cus97-15 [15] .
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30.06.2021 21:20 Відповісти
Гоша, ти не фантомас, ти дебіл
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30.06.2021 21:10 Відповісти
я еще молчу про мусор вашего дебила, разбросанный по всей Украине... вместо того чтобы построить завод.
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30.06.2021 21:21 Відповісти
А ти мовчи, Гоша, мовчи. Тоді ти дебіла приховаєш.
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30.06.2021 22:06 Відповісти
"фасад личного дома садового по прозвищу 5% не "- смішний ти Гоша -25% , а пізвисько -доля.
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01.07.2021 08:29 Відповісти
центр Львова топить після кожної зливи, оскільки він знаходиться в ямі, в яку сходить вся вода з прилеглих вулиць
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30.06.2021 21:16 Відповісти
ливневку сделайте а не скулите.... то мусор, то потоп... выживаете за счет архитектуры полькой империи....стадион у Евро 2012 засрали в конец....хозяї
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30.06.2021 21:29 Відповісти
а була така держава "польская імпєрія"?
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30.06.2021 22:02 Відповісти
гоша сидить в тіктоку, а там все буває. Аналізувати чи обдумувати почуте/побачене нема часу.
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01.07.2021 08:30 Відповісти
в твоєму Мухосранську і того нема
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30.06.2021 22:27 Відповісти
тенденция однако!
разошлась в этом году непогода не на шутку!!!
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30.06.2021 21:23 Відповісти
Это точно……
На выходных в Баварии была такая непогода, что град убирали экскаваторами. И Штутгарт затопило……..
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30.06.2021 21:28 Відповісти
у нас за этот месяц трижды град молотил (иные размером с грецкий орех.)...но правда до экскаваторов дело не дошло - наверное экономят горючее ))) и знали что через пару часов растает само (именно пару часов и лежали градины) и конечно обилие воды...аж занадто! что не погнило, градом не добило - то на спеке сварится ...ибо земля парует как чайник ...
Друга буря за тиждень пронеслася над Львовом. У місті не працює електротранспорт - Цензор.НЕТ 9151

29.06.2021
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30.06.2021 21:48 Відповісти
Нарешті видно, що Полтва - це річка.
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30.06.2021 21:54 Відповісти
Вийшла з берегів на поверхню
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01.07.2021 00:07 Відповісти
Ого, скільки наробив лиха, природа протестує...
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30.06.2021 22:11 Відповісти
У всі бурі показують лише одне залите місце на початку Сахарова. Ну впало пару дерев. І добре. Бо в бурю під ними нікого нема. А як падає дерево просто, то може когось забити.
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30.06.2021 23:45 Відповісти
Второй раз уже в эту заворуху попадаю. Жесть просто. Ветрюган местами метров под 70 зашкаливал, ощущение невесомости весьма неловкое)) Проводов много валяется, бревна из лобовых окон машин торчат. Центр конечно утонул конкретно, толи еще будет.
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01.07.2021 01:04 Відповісти
"Ветрюган местами метров под 70 зашкаливал" =252 км/год. З такою швидкістю пішоходи перетворюються в льотчиків -хро не сховався , а дахи однозначно у вімани!
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01.07.2021 08:41 Відповісти
Так, я про що й кажу) У вузьких проємах між будівлями швидкість різко зростає, саме так і понесло. Ризиковано, то факт.
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01.07.2021 16:33 Відповісти
Найняти фірму щоб відсканувати дерева грошей нема, а щоб порахувати бездомних котів у місті є!
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01.07.2021 08:34 Відповісти
Господь обиделся?
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01.07.2021 09:48 Відповісти
 
 