Друга буря за тиждень промчала над Львовом. У місті не працює електротранспорт. ФОТОрепортаж

Друга за тиждень буря зі зливою і шквальним вітром пронеслася над Львовом у середу ввечері.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради, інформує Цензор.НЕТ.

У зв'язку з погіршенням погодних умов відключено подачу електрики в мережу електротранспорту, трамваї і тролейбуси тимчасово не курсують.

У міськраді створено оперативний штаб для ліквідації наслідків буревію. Жителів міста просять залишатися вдома і не ходити в парки і сквери.

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що гроза завдала значної шкоди місту, проте постраждалих немає.

"На кілька шкіл і закладів культури впали дерева. Впали фасади історичних будівель. Найбільше шкоди принесли підтоплення вулиць: Київської, Сахарова, Наливайка, Дорошенка, Фурманської, Під Дубом ... Комунальні служби вже працюють", - написав він у Телеграм.

Як повідомлялося, 25 червня над Львовом пронісся буревій, травм зазнала одна людина, шквальний вітер повалив близько 700 дерев, деякі з них впали на автомобілі. Електротранспорт у місті не курсував близько 5 годин. Деякі наслідки попереднього розгулу стихії ліквідують досі.



















