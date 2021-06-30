Друга буря за тиждень промчала над Львовом. У місті не працює електротранспорт. ФОТОрепортаж
Друга за тиждень буря зі зливою і шквальним вітром пронеслася над Львовом у середу ввечері.
Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради, інформує Цензор.НЕТ.
У зв'язку з погіршенням погодних умов відключено подачу електрики в мережу електротранспорту, трамваї і тролейбуси тимчасово не курсують.
У міськраді створено оперативний штаб для ліквідації наслідків буревію. Жителів міста просять залишатися вдома і не ходити в парки і сквери.
Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що гроза завдала значної шкоди місту, проте постраждалих немає.
"На кілька шкіл і закладів культури впали дерева. Впали фасади історичних будівель. Найбільше шкоди принесли підтоплення вулиць: Київської, Сахарова, Наливайка, Дорошенка, Фурманської, Під Дубом ... Комунальні служби вже працюють", - написав він у Телеграм.
Як повідомлялося, 25 червня над Львовом пронісся буревій, травм зазнала одна людина, шквальний вітер повалив близько 700 дерев, деякі з них впали на автомобілі. Електротранспорт у місті не курсував близько 5 годин. Деякі наслідки попереднього розгулу стихії ліквідують досі.
Будь ласка, зачекайте...
В апреле https://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2008 года Андрей Садовый выступил с предложением возобновить на Украине https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE магдебургское право https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-gnu-8 [8] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-sstim8426-9 [9] .
В апреле 2008, во время митинга его противников, Андрей Садовый с балкона https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%88%D0%B0 львовской ратуши показал протестующим против его деятельности горожанам https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%86_(%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82) средний палец https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-zik258-10 [10] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-ovy354-11 [11] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-od987-12 [12] . Участники акции обвиняли Андрея Садового во https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE взяточничестве , в необоснованном повышении коммунальных тарифов и стоимости проезда, провале подготовки к https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_2012_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0 Чемпионату Европы по футболу 2012 года , разбазаривании землиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-ovy354-11 [11] . Однако в том же апреле Андрей Садовый стал сопредседателем (с украинской стороны) Совета городов Евро-2012 на 2008 годhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-odn1964-13 [13] .
В 2008 году Андрей Садовый распорядился ежемесячно доплачивать из городского бюджета к пенсии по 400 гривен (в то время - около $85) бывшим участникам и инвалидам https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F Украинской повстанческой армии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-egnu357-14 [14] . Львовские городские власти заявили о решении трёх, по их мнению, стратегически важных для города задач: налаживании 18-часового водоснабжения для жителей большинства районов; завершении ремонта 306 городских дорог на сумму 112 млн грн.; открытии на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5 Лычаковском кладбище мемориала УПАhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-cus97-15 [15] .
К концу 2008 года Андрей Садовый потерял поддержку в городском совете и обратился к президенту https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%AE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE В. Ющенко с просьбой о проведении внеочередных выборов во Львовский городской совет, на пост городского головы города (одновременно с возможными внеочередными парламентскими выборами)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-kpune897-16 [16] . Против Садового выступили крупнейшие фракции горсовета - «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F) Наша Украина » и «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE Блок Юлии Тимошенко »https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-omment546-17 [17] . Своих оппонентов Садовый обвинил в намерении устранить городского голову и «начать глобальный грабёж города, масштабный "дерибан" городской земли и коммунального имущества»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-ews7394-18 [18] .
Журнал «Фокус» включил Садового в «список наиболее влиятельных украинцев» под номером 144https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-cus97-15 [15] .
разошлась в этом году непогода не на шутку!!!
На выходных в Баварии была такая непогода, что град убирали экскаваторами. И Штутгарт затопило……..
29.06.2021