УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9642 відвідувача онлайн
Новини Боротьба з коронавірусом
2 067 13
вакцина (4418) Польща (8257) українці (2507) заробітчани (672) COVID-19 (19763)

Заробітчани в Польщі не поспішають вакцинуватися: щеплення зробили менше 13 тис. осіб

Заробітчани в Польщі не поспішають вакцинуватися: щеплення зробили менше 13 тис. осіб

Можливістю повної вакцинації від коронавірусу в Польщі скористалися 12 966 осіб.

Про це пише польське видання Interia, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Препарат, який найчастіше вибирають іноземці, - це Pfizer. Компанії, які наймають співробітників з-за кордону, намагаються заохотити їх до вакцинації бонусами та фінансовими преміями.

Іноземці, які перебувають в Польщі на законних підставах, можуть безкоштовно пройти вакцинацію від COVID-19. Однак поки інтерес до вакцинації серед іноземців виявився низьким.

Згідно з даними, наданими Міністерством охорони здоров'я Польщі, станом на 25 червня 12 966 іноземців скористалися можливістю повної вакцинації в Польщі. З них 6210 осіб отримали дві дози Pfizer, 3391 - одну дозу Johnson & Johnson, 2042 - дві дози AstraZeneca і 1323 - дві дози Moderna.

Дивіться також: На польсько-українському кордоні почали вакцинувати проти коронавірусу заробітчан. ФОТОрепортаж

Одну дозу вакцини в Польщі отримали 21 438 іноземців, 17 156 з яких вибрали препарат Pfizer.

Заявлена ​​готовність іноземців до вакцинації не відображалася в цифрах. На практиці з'ясувалося, що індивідуальна вакцинація іноземців - непросте завдання.

"На гарячій лінії уряду Польщі ми і наші співробітники часто підкреслювали, що тільки іноземці, які перебувають в Польщі на підставі дозволу на постійне або тимчасове проживання (посвідка на проживання), можуть зареєструватися для вакцинації, в той час як МОЗ стверджував, що буде достатньо тільки номера паспорта. Це, а також відсутність інформації українською мовою утримують іноземців від отримання безкоштовних щеплень", - пояснив Рафал Мроз, операційний директор EWL Group, яка займається підбором персоналу з-за кордону.

"Нам потрібно було перекласти необхідну інформацію російською та українською і відправити її нашим іноземним співробітникам, спонукаючи їх зробити щеплення. Разом з нашими клієнтами ми намагаємося переконати тих, хто ще не вирішив пройти вакцинацію в Польщі (згідно з нашим дослідженням, це близько 32%), пропонуючи фінансові бонуси і пільги, такі як додатковий вихідний", - додав він.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+3
Я вмазався Пфайзером, поки що один раз. Але вже відчуваю звязок з вишкамм 5G😂
показати весь коментар
30.06.2021 21:42
+3
Зроби зачіску "ірокез" для кращого прийому-передачі...
показати весь коментар
30.06.2021 22:48
+2
Поляки сами не особо веруют в корону.Много раз общался: есть корона?---ну та что-то вроде,ну такой грипп; а прививку будешь делать?--- пока подожду.
показати весь коментар
30.06.2021 21:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Заробитчане в Польше не спешат вакцинироваться: прививки сделали меньше 13 тыс. человек - Цензор.НЕТ 5813
показати весь коментар
30.06.2021 21:39 Відповісти
что за помоечный ресурс ты тут цитируешь?
показати весь коментар
30.06.2021 21:41 Відповісти
мабуть українці вичікують, щоб подивитися, чи корисна та вакцина. Он, якщо подивитися на українську зРаду, чи зЗаду, як там той трускавецький кишлак назвати - то нічого корисного - крадуть як і крали, й тупіших ще по телевізору не показували.
показати весь коментар
30.06.2021 21:41 Відповісти
людям той шмурдяк потрібен, як возу пяте колесо. До того ж роботодавці в польщі попереджають, щоб не здумали колотися чи тест робити
показати весь коментар
30.06.2021 22:26 Відповісти
Це мабуть роботодавці рівня "Януши бізнесу"
Тут майже половина вакцинованих.
показати весь коментар
01.07.2021 00:03 Відповісти
Я вмазався Пфайзером, поки що один раз. Але вже відчуваю звязок з вишкамм 5G😂
показати весь коментар
30.06.2021 21:42 Відповісти
Зроби зачіску "ірокез" для кращого прийому-передачі...
показати весь коментар
30.06.2021 22:48 Відповісти
😂🤪
показати весь коментар
01.07.2021 00:02 Відповісти
Поляки сами не особо веруют в корону.Много раз общался: есть корона?---ну та что-то вроде,ну такой грипп; а прививку будешь делать?--- пока подожду.
показати весь коментар
30.06.2021 21:55 Відповісти
а зачем быдлу вакцинация? оно подхватит заразу у ляхов, а потом привезет ее сюда. пофиг на Украину и ее граждан, быдло в нашей стране проездом.
показати весь коментар
30.06.2021 22:01 Відповісти
Смертность у привившихся проходит в лёгкой форме !!!
показати весь коментар
01.07.2021 00:22 Відповісти
Я конечно не медик, но почему-то мне кажется, что получать каждые полгода порцию аденовирусов со встроенными белками не понятного происхождения, не самый полезный для здоровья процесс...
показати весь коментар
01.07.2021 00:40 Відповісти
Встроен в вектор на основе аденовируса участок ДНК, который кодирует белок шипа коронавируса. Но то ли дело ковидом переболеть. Вы там все белки и РНК наизусть знаете и по этой причине это офигенно полезный для здоровья процесс...
показати весь коментар
01.07.2021 07:39 Відповісти
 
 