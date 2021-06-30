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Головні новини 30 червня: Путін розповідає про "один народ", "департамент війни" очолив Якубовський, який працював на Медведчука

Головні новини 30 червня: Путін розповідає про

Президент країни-агресора каже, що українці і росіяни - "одне ціле", розслідувати військові злочини буде прокурор, який працював на Медведчука, антимайданівця Топаза побили в Києві, - головні новини України 30 червня.

Путін знову розповів про "один народ". Кива підтримав

Звичну історію про "один народ" Путін розповів під час "прямої лінії", коли відповідав на запитання росіян. "Ми - єдине ціле. А от нинішнє керівництво України явно недружнє до нас", - заявив президент країни-агресора.

Путін взагалі наговорив багато дивного: наприклад, назвав свого кума Медведчука "українським націоналістом".

Слова про "один народ" тут же повторив депутат медведчуківської партії ОПЗЖ Ілля Кива: він записав відповідне відео в радянській шапці-вушанці.

Якубовський, який працював на Медведчука, очолив "департамент війни"

Максим Якубовський з 2012 по 2014 рік був експертом в організації Віктора Медведчука "Український вибір". Він стверджує, що всього лише допомагав у розробці законопроєкту про боротьбу з корупцією. Тепер Якубовський очолив в Офісі генпрокурора департамент, який займається злочинами, скоєними під час війни. Раніше цю посаду обіймав Гюндуз Мамедов.

Тим часом прокуратура Автономної республіки Крим передала до суду справу двох керівників ініціативних груп "Українського вибору" - Синявського і Комелова. Їх звинувачують у державній зраді.

У столиці затримали терориста "ЛНР"

Старшого стрільця так званої "Народної міліції ЛНР" затримала в столиці контррозвідка СБУ. Зараз слідчі з'ясовують, чи виконував він у столиці диверсійно-розвідувальні завдання.

Антімайданівцю Топазу зламали ніс у Києві

Кілька осіб напали на нього після засідання суду, у Топаза зламано ніс.

Дельта-штам коронавірусу вже в окупованому Криму

Скільки саме людей захворіли, окупаційна влада не повідомляє. Відомо тільки, що штам вже циркулює на території півострова.
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Топ коментарі
+8
Главные новости 30 июня: Путин рассказывает про "один народ", "департамент войны" возглавил работавший на Медведчука Якубовский - Цензор.НЕТ 3992
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30.06.2021 22:05
+6
Главные новости 30 июня: Путин рассказывает про "один народ", "департамент войны" возглавил работавший на Медведчука Якубовский - Цензор.НЕТ 1472
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30.06.2021 22:10
+3
Главные новости 30 июня: Путин рассказывает про "один народ", "департамент войны" возглавил работавший на Медведчука Якубовский - Цензор.НЕТ 7297
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30.06.2021 22:12
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Главные новости 30 июня: Путин рассказывает про "один народ", "департамент войны" возглавил работавший на Медведчука Якубовский - Цензор.НЕТ 4338
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30.06.2021 22:03 Відповісти
Главные новости 30 июня: Путин рассказывает про "один народ", "департамент войны" возглавил работавший на Медведчука Якубовский - Цензор.НЕТ 4201
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30.06.2021 22:04 Відповісти
Дуже хочеться взяти в руки кулемет і другу "половину" "мого народу", ту, що за поребриком, косити поки ствол не розплавиться...
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30.06.2021 22:05 Відповісти
Главные новости 30 июня: Путин рассказывает про "один народ", "департамент войны" возглавил работавший на Медведчука Якубовский - Цензор.НЕТ 3992
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30.06.2021 22:05 Відповісти
Хутин лозунги вате на уши:- 1999 декабрь. Российской экономике нужно расти на 8% в год
в течение 15 лет, чтобы по размеру ВВП на душу населения догнать
португальскую - не получилось и забылось

- 2012 году объявил о создании 25 млн!!! высокотехнологичных
рабочих мест.
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30.06.2021 22:05 Відповісти
Главные новости 30 июня: Путин рассказывает про "один народ", "департамент войны" возглавил работавший на Медведчука Якубовский - Цензор.НЕТ 7297
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30.06.2021 22:12 Відповісти
Главные новости 30 июня: Путин рассказывает про "один народ", "департамент войны" возглавил работавший на Медведчука Якубовский - Цензор.НЕТ 9609
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30.06.2021 22:08 Відповісти
Зачем ты выложил эту карту гаплогрупп? Ты в ней хотя бы сам разобрался? По ней получается, что Путин прав.
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30.06.2021 22:20 Відповісти
Главные новости 30 июня: Путин рассказывает про "один народ", "департамент войны" возглавил работавший на Медведчука Якубовский - Цензор.НЕТ 6067
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30.06.2021 22:31 Відповісти
Главные новости 30 июня: Путин рассказывает про "один народ", "департамент войны" возглавил работавший на Медведчука Якубовский - Цензор.НЕТ 1472
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30.06.2021 22:10 Відповісти
Путлер старий висельник.
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30.06.2021 22:20 Відповісти
вони вже так забрехалися зі своїм "слов'янством" та, начебто, походженням від Руси, що вже не можуть зупинитись, бо імперській міф рухне, а разом з ним і імперія
так що, або вони нас, або ми їх
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30.06.2021 22:22 Відповісти
Пітух гівняний, тобі родич, недопалок голомозий...
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30.06.2021 22:24 Відповісти
кто такие зеленские

Максим Якубовский с 2012 по 2014 год был экспертом в организации Виктора Медведчука "Украинский выбор". https://censor.net/ru/news/3274288/********************************************************************************************************.
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30.06.2021 22:29 Відповісти
шкода, що новозеландці, австралійці, американці, канадці та британці про це не знають
ги
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30.06.2021 22:35 Відповісти
язык важно(особенно говяжий)... есть еще критерии - культура, обычаи.....
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30.06.2021 22:35 Відповісти
Ладно уговорили- один, так один. Давайте объединяться тогда- вступайте в состав Украины, учите мову(т.к школы всё будут государственным!), репетируйте как следует новый для вас гимн, и меняйте "деревянные" на грн. цивилизованно, в порядке очереди- не создавайте давки
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30.06.2021 22:51 Відповісти
О. А это отличная идея. Дело в том, что, в природе нет никаких русских. И все про это знают. Это ученые Украины и всего мира доказали. Потому что Украинцы, это, не только тот народ который скукожился вокруг Киева, и даже не только в Белгородской, Воронежской, Курской, Краснодарской, но и Сибирской, Дальне Восточной, и Московской и Ленинградскою областях, да собственно почти всей нынешней Российской федерацией, за вычетом, малых народов, которые имеют свои территории со своими столицами, как то Мари, Мордва, Коми Пермяки, Чукчи, Якуты, Буряты и прочие Коряки. А все остальные Русские, это никакие не Русские, а самые, что ни на есть голимые Украинцы и их на сегодня миллионов сто. Просто жернова истории от времён князя Владимира и до наших дней, постоянно дробили этот народ, раскидывая его по огромным территориям. Некоторые города даже сохранили в своих названиях имена Киевских основателей. Например, Ярославль или Владимир. А Питер, вообще стоит на Украинских костях. Только на Пискарёвском кладбище лежат сотни тысяч Украинцев. А у русских даже столицы своей нет, кроме Киева. А между тем они помнят , чтут и уважают своих земляков, любят свою историческую Родину и всегда готовы ей помогать. Я думаю если направить пропагандистские машины Украины и России навстречу друг другу, в соответствии с вашей задумкой, то это вполне осуществимо.
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30.06.2021 23:11 Відповісти
Ничего неосуществимо. Я в шутку это написал. Рос. империализм никогда не позволит это сделать. Они хотят жрать всё что рядом и наплевать на типа "братство". Потом слагают басни. Это все похоже на абсурд- незнаю как у них складывается логическая цепочка в головах. Но наоборот- это "цепочка" точно не работает. Да и Украине не нужна никакая Россия. Лишь бы не трогали и оставили в покое уже, сволочи.
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30.06.2021 23:26 Відповісти
Да какие там шутки. Просто на сегодня политтехнологи загнали людей в тупики лабиринтов сознания, и никто не знает как найти оттуда выход. А ведь он лежит на поверхности и ни как не противоречит Украинской национальной исключительности. Гимны, флаги ленточки, это вообще пустяки. Политические шаманы объяснят народу, что петровский флаг был запачкан Власовым, а перевёрнутый флаг Карла четвёртого вообще недействителен. Объявят конкурс на новый. А с гимнами то вообще ерунда, нужен бравурный торжественный, композиторов полно. Денежная единица пускай будет старинная гривна. На переходный период, можно и одновременное хождение с рублём. Общая столица в Киеве, то вообще прекрасно. Гражданское общество, оно похоже на футбольных болельщиков. Их легко переориентировать на новую команду. В любом случае, это воссоединение с исторической Родиной гораздо выгоднее тёплой войны между выдуманными народами.
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30.06.2021 23:45 Відповісти
Главные "политтехнологи"- это "братская" оккупация Крыма и Донбасса. Есть недружественные факты, есть разговоры. Против фактов, любые разговоры(дичь от политтехнологов) явл-ся пропагандой и глупой болтовнёй.
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01.07.2021 00:01 Відповісти
Матрос Кошка или кошевой атаман Сирко воевали же с НАТОвскими войсками в Крыму в составе российской империи. А они родом из Винницы. Так почему их потомки не могут вернуть былой союз?
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01.07.2021 00:11 Відповісти
Московия патологически помешана на власти. Дай ей в Украину хоть коготок запустить - со временем всю сожрет. Так было после Переяславской рады, так было после распада Российской империи, так будет всегда. Так что никаких больше союзов, исторические уроки мы помним.
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01.07.2021 00:04 Відповісти
Матрос Кошка или кошевой атаман Сирко воевали же с НАТОвскими войсками в Крыму в составе российской империи. А они родом из Винницы. Так почему их потомки не могут вернуть былой союз?
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01.07.2021 00:12 Відповісти
Долгая история "почему?" Но вкратце- обстоятельства так складывались. Они вынуждены были это делать. В итоге- получилось, что во славу рос.империи. Сейчас обстоятельства изменились и чтобы выжить Украина хочет уйти. А вы отпустите, казалось бы? Но вы жадные, лицемерные, и ничтожные. Это как жена хочет развестись, но муж не отпускает и истерит. Применяет физическую силу и запугивает, что будет бить ещё сильней. Также отбирает подаренные украшения в браке (Крым), и рассказывает(выдумывает) про неё всем, кого не встретит, всякие похабности. Как вы думаете, можно ли сказать что это поведение "мужчины"? И вернет ли такое поведение его жену? Что она теперь, вообще, думает про него?
Ответ понятен- знать и видеть его не хочет и окончательное прощай "чтоб ты сдох".
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01.07.2021 00:28 Відповісти
Так и Вы отпустите тех которые не хотят с вами жить.
Вы были на Малаховом кургане? А в музее, Панорама обороны Севастополя?
Там же мурашки по телу бегают. Так почему Вы наследников тех героев заставляете предать своих предков?
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01.07.2021 07:39 Відповісти
Хорошие примеры, ничего не скажешь. Матрос Кошка был крепостным, которого имперские власти рекрутировали и послали на Крымскую войну НАСИЛЬНО. У него никто не спрашивал, хочет ли он воевать. Это вы такое будущее нам предлагаете в своем "союзе"? Быть рабами и пушечным мясом вашей державы? Спасибо, не надо.
А к чему вы здесь приплели отамана Сирка и НАТО я вообще не понимаю. Сирко вашей империи никогда не служил а до создания НАТО тогда оставалось как минимум 300 лет.
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01.07.2021 00:55 Відповісти
Ладно, я уже промолчу, что князь Литовский, Казимир ещё в середине 15го века ввёл жестокое крепостное рабство в Украинских землях и оно было не менее деспотичным чем то что через примерно 200 лет ввела злая немка Екатерина. Промолчу, что это именно, Украинские мифотворцы от истории убедили вас, что Украинцы свободно и счастливо жили в Великом княжестве Литовском, Речи Посполитой и Гетманском государстве, обладая всеми правами и свободами, только при этом они почему-то, просили помощи у России о своём освобождении. Ладно, то такое… Водку я с современниками Казимира не пил, и поэтому достоверно о тяготах и невзгодах крепостных ничего не знаю и на эту тему промолчу. Я только о достоверных сведениях могу потрындеть. О НАТОвцах 15го века. О Турках и о их подданных Крымских Татарах. Как Вы знаете, они в те века десятки раз совершали набеги из Крыма, на города Украинские (россии то тогда ещё не было). Грабили их, уводили в рабство, продавали живых людей, нередко кастрировали их перед продажей. К примеру, Ваша знаменитая соотечественница Роксолана чем то прославилась, скорее всего гениталиями. в турецком гареме находясь в плену, а не в рекрутах как матрос Кошка. Но Вы ей почему то гордитесь, а матрос Кошка у вас не в почёте, хотя это он прервал этот многовековой позор, а не Роксолана. Зато Вы превозносите героев Конотопского сражения, которые имитировав атаку, вдруг обратились в бегство, и так бежали, так бежали так быстро как могли и даже ещё быстрее, увлекая за собой бестолковых москалей, на которых и слева и справа и сзади, неожиданно выскочила из окрестных оврагов Татарская конница находящаяся там в засаде и порубала таки тех кацапов. И вот же где-то в цепочках ДНК живут же те гены и героев и предателей и требуют мести. А посколько их носители, люди одного государства, то они не только друг друга зелёнкой обливают и в мусорные контейнеры бросают, но действия диаметрально противоположные совершают. Одни кричат, Путин введи, другие НАТО приди.
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01.07.2021 07:28 Відповісти
Но вот таки есть в мире светлые головы. Дмитрий Шкицкий например, интуитивно, подсознательно нашел выход, как примирить те гены. Шкидская республика рулит!
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01.07.2021 07:33 Відповісти
"департамент войны" возглавил работавший на Медведчука Якубовский

ЗЕлёная кремлёвская погань продолжает гебнявую политику внутренней окупации Украины..
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30.06.2021 23:34 Відповісти
Маскалі лічылі ноўгарадцаў сваімі, а калі захапілі Ноўгарад - выразалі, адзінаверцамі і сваімі лічылі Цвер - выразалі, узялі Пскоў, таксама ж адзіны народ, здаецца, - выразалі, Смаленск свой праваслаўны - ввыразалі. Казань - выразалі. Хто тут яшчэ хоча пад маскалёў?
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01.07.2021 03:14 Відповісти
Фу! Это так унизительно - набиваться в родственники к тому, кто вообще не хочет тебя знать!
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01.07.2021 13:47 Відповісти
 
 