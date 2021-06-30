Максимальна допомога по безробіттю з 1 липня перевищить 9,5 тис. грн, мінімальна - не зміниться, - Держцентр зайнятості

З 1 липня через підвищення прожиткового мінімуму в Україні сума максимальної допомоги по безробіттю зросте на 436 грн і становитиме понад 9500 грн. Розмір мінімальної допомоги безробітним залишиться без змін - 1000 грн.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповіла начальниця управління з надання послуг населенню Держцентру зайнятості Інна Бондіні, передає Цензор.НЕТ. На її думку, проблем з підвищеними виплатами "не буде більших, ніж вони є зараз", тому що збільшення прожиткового мінімуму закладено в держбюджет.

"Відповідно до закону, максимальний розмір допомоги по безробіттю має становити не більше 4-х прожиткових мінімумів. Отже, якщо він зріс, то максимально допомога зросла, і люди отримуватимуть саме те, що їм належить", - пояснила вона.

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За словами Бондіні, максимальну допомогу в Україні на сьогодні отримують не більше 15% офіційних безробітних.

На запитання, скільки людей отримують мінімальну допомогу, представниця Держцентру зайнятості відповіла: "Мінімальну допомогу отримує, здається, кожен п'ятий, зараз не готова сказати точно. Десь приблизно 20-25% - це 1000-1800 грн. 1000 грн для незастрахованих, 1800 грн для застрахованих осіб".