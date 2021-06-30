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безробіття (526) Центр зайнятості (39)

Максимальна допомога по безробіттю з 1 липня перевищить 9,5 тис. грн, мінімальна - не зміниться, - Держцентр зайнятості

Максимальна допомога по безробіттю з 1 липня перевищить 9,5 тис. грн, мінімальна - не зміниться, - Держцентр зайнятості

З 1 липня через підвищення прожиткового мінімуму в Україні сума максимальної допомоги по безробіттю зросте на 436 грн і становитиме понад 9500 грн. Розмір мінімальної допомоги безробітним залишиться без змін - 1000 грн.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповіла начальниця управління з надання послуг населенню Держцентру зайнятості Інна Бондіні, передає Цензор.НЕТ. На її думку, проблем з підвищеними виплатами "не буде більших, ніж вони є зараз", тому що збільшення прожиткового мінімуму закладено в держбюджет.

"Відповідно до закону, максимальний розмір допомоги по безробіттю має становити не більше 4-х прожиткових мінімумів. Отже, якщо він зріс, то максимально допомога зросла, і люди отримуватимуть саме те, що їм належить", - пояснила вона.

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За словами Бондіні, максимальну допомогу в Україні на сьогодні отримують не більше 15% офіційних безробітних.

На запитання, скільки людей отримують мінімальну допомогу, представниця Держцентру зайнятості відповіла: "Мінімальну допомогу отримує, здається, кожен п'ятий, зараз не готова сказати точно. Десь приблизно 20-25% - це 1000-1800 грн. 1000 грн для незастрахованих, 1800 грн для застрахованих осіб".
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Топ коментарі
+3
Он выписывал себе премии в несколько раз больше, чем его, и без того, огромнейшая оф.зарплата (по сравнению с уровнем зарплат, работающих(!) граждан в Украине). Т.е никак несоизмеримые не с окружающей реальностью, ни с окружающей действительностью.
Дайте угадаю, вы порохобот и тупо болеете за "своих"?
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30.06.2021 23:12
+2
***
Нобелевскую премию в области экономики должен получить сосед,
который есть у каждого - вечный безработный, но при этом вечно пьяный
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30.06.2021 22:37
+2
Кстати Коболев не будет безработным как и Гонтырева таких специалистов единицы! А вот пересичный избиратель ЗЕленского из-за своего выбора может оказаться на улице и существовать на пособие! Ну а кто ему доктор! Зебилы вы реально верили что чувак который умеет только играть писюном на рояле улучшит вашу жизнь?!
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30.06.2021 22:46
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звиздеж !!!!!
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30.06.2021 22:34 Відповісти
***
Нобелевскую премию в области экономики должен получить сосед,
который есть у каждого - вечный безработный, но при этом вечно пьяный
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30.06.2021 22:37 Відповісти
Так он поэтому и вечный безработный потому что вечно пьяный. Есть такие уникальные люди.)))
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30.06.2021 22:46 Відповісти
Интересно кто получает максимальную? Может какой-нибудь уволенный Коболев и иже с ним?
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30.06.2021 22:39 Відповісти
Кстати Коболев не будет безработным как и Гонтырева таких специалистов единицы! А вот пересичный избиратель ЗЕленского из-за своего выбора может оказаться на улице и существовать на пособие! Ну а кто ему доктор! Зебилы вы реально верили что чувак который умеет только играть писюном на рояле улучшит вашу жизнь?!
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30.06.2021 22:46 Відповісти
Прежде всего, Коболев вор!
С этого нужно было начинать.
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30.06.2021 22:54 Відповісти
И что он украл?
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30.06.2021 23:03 Відповісти
Он выписывал себе премии в несколько раз больше, чем его, и без того, огромнейшая оф.зарплата (по сравнению с уровнем зарплат, работающих(!) граждан в Украине). Т.е никак несоизмеримые не с окружающей реальностью, ни с окружающей действительностью.
Дайте угадаю, вы порохобот и тупо болеете за "своих"?
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30.06.2021 23:12 Відповісти
А смотри если допустим Илон Маск приедет или Бил Гейтс в Украину они тоже должны иметь зарплату как работающий граждан Украины и не выписывать себе премии? И второе почему в государственой компании зарплата должна быть меньше чем в частной ? Если государственая компания приносит прибыль!
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30.06.2021 23:19 Відповісти
Вы разницу между государственной и частной понимаете? Вы знаете, что такое создать индивидуальный, интеллектуальный, свой собственный успешный продукт и примитивный гос. продукт, работающий в тупую за счет природных недр? Вы знаете разницу пользы, который несёт первый по сравнению со вторым, для гос-ва?
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30.06.2021 23:43 Відповісти
Между гетьманом и клоуном я выбрал гетьмана. А как подругому? Ты ведь не ляжешь на операционый стол если тебя будет оперировать не хирург а клоун из цирка? Или ляжешь?!
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30.06.2021 23:24 Відповісти
Был бы гетьман, то одно. Но он пока не наблюдается и не наблюдался.
Олигарха видел, барыгу видел, лицемера видел, психологически неуравновешенного нарцисса видел, лицемера на камеру и договороспособного на деле- видел, а вот гетьмана- нет.
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30.06.2021 23:49 Відповісти
"Минимальную помощь получает, кажется, каждый пятый, сейчас не готова сказать точно."

Охрененно осведомлённая начальник Госцентра занятости. Но апупенные аж 436 грн. запомнила. Может это стоимость ее бизнес-ланча?
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30.06.2021 22:50 Відповісти
Увольняйте меня и платите по 9,5 тіс. грн. А то я работаю и получаю 8.
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01.07.2021 00:36 Відповісти
 
 