Країни "Великої сімки" заявили про готовність направити незалежних експертів для відбору членів ВККС

Посли країн "Великої сімки" заявили про готовність їхніх країн делегувати незалежних експертів у конкурсну комісію з відбору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Про це повідомляється в офіційному Twitter-акаунті групи послів G7 в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"Посли G7 привітали ухвалення Верховною Радою законопроєкту 3711-д і з нетерпінням чекають остаточного тексту відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії. Перезавантаження Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) є вирішальним кроком у всебічній судовій реформі", - сказано в повідомленні.

"Посли, зокрема, привітали те, що цей закон підтримали кілька партій. Вони підкреслили готовність країн Великої сімки підтримати процес відбору в ВККС делегуванням незалежних експертів".

Також посли очікують, що в Україні також реформують Вищу раду правосуддя.

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