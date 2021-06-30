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Країни "Великої сімки" заявили про готовність направити незалежних експертів для відбору членів ВККС

Країни

Посли країн "Великої сімки" заявили про готовність їхніх країн делегувати незалежних експертів у конкурсну комісію з відбору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Про це повідомляється в офіційному Twitter-акаунті групи послів G7 в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"Посли G7 привітали ухвалення Верховною Радою законопроєкту 3711-д і з нетерпінням чекають остаточного тексту відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії. Перезавантаження Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) є вирішальним кроком у всебічній судовій реформі", - сказано в повідомленні.

"Посли, зокрема, привітали те, що цей закон підтримали кілька партій. Вони підкреслили готовність країн Великої сімки підтримати процес відбору в ВККС делегуванням незалежних експертів".

Також посли очікують, що в Україні також реформують Вищу раду правосуддя.

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Куплених кацапами путлерноїдів, маю надію, що цих зелених покидьків не буде.
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30.06.2021 22:55 Відповісти
Это еще законопроект. Посмотрим какие СМСки зедепутанты получат при голосовании.
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30.06.2021 23:04 Відповісти
Будет засран всевозможными поправками и утратит какой либо смысл для страны.
А зеленые выродки будут опять делать удивленные лица.
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30.06.2021 23:12 Відповісти
якщо і приймати то лише з Британії, Сполучених Штатів та Канади.
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30.06.2021 23:37 Відповісти
А Каломою и его 🤥🤢марионетке ЭТО надо ?
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01.07.2021 07:32 Відповісти
це притомним людям треба.
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01.07.2021 08:40 Відповісти
лучше бы членов комиссии командировали из ЕС и США был бы точно порядок .опять налезет всякая блатная йухета
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30.06.2021 23:52 Відповісти
Та навіть і не думайте ! Це все зрада ,нічого з цього не буде , ці зелені агенти Кремля тупо здають краіну ******* !
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01.07.2021 00:07 Відповісти
украинские судьи - отбросы и мразь
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01.07.2021 03:47 Відповісти
 
 