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Суд продовжив арешт обвинуваченим у справі Гандзюк Мангеру і Левіну до 28 серпня
Дніпровський районний суд Києва на два місяці продовжив дію запобіжних заходів для ексголови Херсонської облради Владислава Мангера і його пособника Олексія Левіна, обвинувачених у замовленні та організації нападу на активістку Катерину Гандзюк.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Суд задовольнив клопотання прокурора про чергове продовження дії запобіжних заходів обвинуваченим у вигляді утримання під вартою.
Таким чином, Мангер і Левін залишаться в СІЗО до 28 серпня.
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Сергей Арт
показати весь коментар01.07.2021 05:32 Відповісти Мені подобається 1
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