Суд продовжив арешт обвинуваченим у справі Гандзюк Мангеру і Левіну до 28 серпня

Дніпровський районний суд Києва на два місяці продовжив дію запобіжних заходів для ексголови Херсонської облради Владислава Мангера і його пособника Олексія Левіна, обвинувачених у замовленні та організації нападу на активістку Катерину Гандзюк.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Суд задовольнив клопотання прокурора про чергове продовження дії запобіжних заходів обвинуваченим у вигляді утримання під вартою.

Таким чином, Мангер і Левін залишаться в СІЗО до 28 серпня.

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