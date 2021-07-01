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На навчаннях Sea Breeze-2021 Україна відпрацьовує сценарій захисту острова Зміїний та Бессарабського напрямку

На навчаннях Sea Breeze-2021 Україна відпрацьовує сценарій захисту острова Зміїний та Бессарабського напрямку

У межах міжнародних навчань Sea Breeze-2021 Україна бере за основу досвід подій у Криму 2014 року, моделюючи сценарій для спільного відпрацювання взаємодії.

Про це розповів на пресконференції підполковник, начальник авіаційного синдикату навчань Sea Breeze-2021 Анатолій Глиненко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радiо Свобода.

За легендою, супротивник застосовуватиме повітряний і морський десант на острові Зміїний, Тендрівській косі та в Бессарабському напрямку, сказав Глиненко.

"Основна мета – це гарантування безпеки заради миру. На авіацію покладається: пошуково-рятувальне зебезпечення, медична евакуація, викриття надводної обстановки, викриття повітряної обстановки, а також забезпечення дій кораблів у морі. Також забезпечення наземного компонетнта, це перевезення особового складу, десантування як параштуним, так і безпарашутним десантуванням. А також імітація вогневого прикритття наземного компоненту. А також у нас на цей час виконується забезпечення протиповітряної оборони виходу кораблів у море", – розповів він.

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Нагадаємо, навчання "Сі Бриз" - багатонаціональні військові навчання, які проводяться на території України, починаючи з 1997 року, відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння і співробітництво в галузі оборонних та військових відносин між Міністерствами оборони США та України від 1993 року. Організаторами навчань є Україна і США.

У Міноборони України заявили, що цього року навчання будуть наймасштабнішими. У Sea Breeze 2021 беруть участь приблизно 30 кораблів, катерів і суден, понад 30 літаків і вертольотів, до 5000 особового складу та 50 одиниць озброєння і військової техніки.

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На учениях Sea Breeze-2021 Украина отрабатывает сценарий защиты острова Змеиный и Бессарабского направления - Цензор.НЕТ 7039
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01.07.2021 00:23 Відповісти
Треба було Ксюха не за клоуна топити..Порох тобі не такий був..Ні хто тобі нічого не дасть
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01.07.2021 07:33 Відповісти
 
 