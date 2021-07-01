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НАТО (6215) Веніславський (269)

Україна може розмістити на своїй території військові бази НАТО, але на це має дати дозвіл Конституційний Суд, - "слуга народу" Веніславський

Україна може розмістити на своїй території військові бази НАТО, але на це має дати дозвіл Конституційний Суд, -

Україна може розмістити на своїй території військові бази НАТО, якщо вступить до Альянсу або укладе з країнами відповідні договори про військову співпрацю. Дозвіл на розміщення іноземних військових баз в Україні має надати Конституційний Суд.

Про це заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" нардеп "Слуги народу" Федір Веніславський, коментуючи невдоволення президента Росії Володимира Путіна щодо військових навчань у Чорному морі за участю країн НАТО, інформує Цензор.НЕТ.

Як підкреслив Веніславський, загрозу територіальній цілісності та суверенітету України "становлять явно не іноземні військові формування, які сьогодні беруть участь у спільних військових навчаннях Sea Breeze-2021, а якраз Російська Федерація та її лідер Володимир Путін".

"Підтримка України з боку наших західних партнерів явно дратує Росію і явно йде на користь Україні. Я думаю, що закиди щодо Конституції України (щодо неприпустимості розміщення іноземних військових баз. - Ред.) "від лукавого". Хочу нагадати тому ж пану Путіну, що в Конституції, наприклад, Литовської Республіки було аналогічне формулювання, як у Конституції України, що на території забороняється розташування іноземних військових баз. Але Конституційний суд Республіки Литва, розглянувши це конституційне положення, сказав, що воно не поширюється на бази союзників. Якщо Україна стане членом НАТО, то союзницькі бази, якщо за аналогією взяти, також можуть з'явитися на території України", - заявив нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 62% громадян за вступ України в ЄС, 54% - за членство в НАТО, - опитування Центру Разумкова. ІНФОГРАФІКА

На думку "слуги народу", це було б гарантією безпеки й територіальної цілісності України.

На запитання, чи може Україна розмістити в себе іноземні військові бази, не будучи членом НАТО, Веніславський відповів: "Це в будь-якому випадку має вирішити Конституційний Суд України за аналогією з Конституційним судом Литви... Треба, щоб хтось звернувся до Конституційного Суду за офіційним тлумаченням статті 17, яка забороняє розташування іноземних військових баз на території України... Будемо сподіватися, що судді Конституційного суду, які гіпотетично можуть розглядати це питання, будуть патріотами України й стануть насторожі національних інтересів і територіальної цілісності України... Гіпотетично, якщо будуть укладені договори, наприклад, про якусь військову співпрацю з іноземними країнами, то через рішення КонституційногоСуду можна очікувати, що такий варіант не відкидається".

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Топ коментарі
+12
Базы НАТО, овоще-базы это все муйня.. Все это решается на раз-два простым голосованием в ВР... А вот - Где решение КС по референдуму о рынке земли !!!??? ГДЕ !!!!
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01.07.2021 00:39
+12
Конституция запрещает размещение военных баз, только какого то х.. в Крыму стояла русская база. А НАТО базы запрещены. Украина по конституции и должна быть вне блоковая страна. Конституцию не в Кремле писали??? Украине нужна конституция, которая будет нести выгоду Украине, а не наоборот.
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01.07.2021 02:16
+11
ТОМОС-НАТО-ЕС...,Порошенко выбрал верный путь...неправда ли Крысы Путлерские?Бараны долбанные....,Крым вам в Дупло и базу Черноморского ГОВНА в Севастополе.. паскуды позорные
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01.07.2021 04:18
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Базы НАТО, овоще-базы это все муйня.. Все это решается на раз-два простым голосованием в ВР... А вот - Где решение КС по референдуму о рынке земли !!!??? ГДЕ !!!!
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01.07.2021 00:39 Відповісти
Какой рехверндум, дядя? Эта норма прописана в Конституции!
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01.07.2021 00:49 Відповісти
Дык и я об этом... Значить КС должен подтвердить - что НИКАКОГО рынка земли не может быть априори - пока народ Украины не проголосуют на референдуме что они хотят продать землю!!!..а рынок землю уже вступает в силу с 1 числа...а решения КС до сих пор нет...
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01.07.2021 00:54 Відповісти
Ты читать разучился? продажа земли гарантирована каждому по Конституции без дурацких референдумов и КС..
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01.07.2021 01:14 Відповісти
Продаж української землі кацапам заборонена і ніякий референдум не допоможе
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01.07.2021 06:58 Відповісти
Угу, так отії кацапські падли будуть скуповувати українські землі через десяті руки та так,що хрен і кінців знайдеш. Україні не землі потрібно продавати заради поповнення держбюджету,а "заштопати" оті дірки,через які біля 40 млрд. щорічно пропадає у неосяжних кишенях "рідних" злодіїв!
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01.07.2021 10:09 Відповісти
Якщо не продаси то не скупують а якщо в тебе нема чого продавать то закрий пащеку і не роззявляй на чуже. Йди з початку проведи референдум по заводах і фабриках та референдум на продаж квартир а потім лізь у землю колгоспник сраний.
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01.07.2021 10:28 Відповісти
...это где ты ты такую гарантию в киникстуции то нашел, чтобы пахотная земля оптом и в розницу пошла ворам жуликам и барыгам?))..а в ней еще и надра набитые полезняком всяким...
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01.07.2021 13:43 Відповісти
chukchi doesn`t like reading? article 41
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01.07.2021 14:57 Відповісти
очнись, какие референдумы. Она уже давным давно продается по теневым схемам и договорам аренды на 50 лет
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01.07.2021 02:35 Відповісти
Причем за даром) Такие борцы с латифундистами, даже не понимают, что они наоборот им помогают)))
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01.07.2021 08:44 Відповісти
все они понимают поэтому и орут громче всех
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01.07.2021 11:49 Відповісти
Кадастр земли, земельный банк, НОРМАЛЬНЫЙ закон о рынке земли а не этот , и где сразу будет аренда на 5-7 лет а потом уже - продажа и не больше 10 га в одно рыло !!!, а то что сейчас делается наскоком без референдума закончится резней !!!
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01.07.2021 15:03 Відповісти
пнх патриЕт ты гребанный !!! ты должен первый кричать что нельзя продавать землю по этому закону о рынке земли !!!Нужно как в Польше сделали а не как зеленый наспех хотят...иначе это будет конец государственности Украина !!!
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01.07.2021 15:10 Відповісти
а як же тоді відносно права власності - а це " володіння, користування та розпорядження своїм майном"
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01.07.2021 12:35 Відповісти
.. в закон о рынке земли входят так же - с.х. земли, не с.х. земли тоже, парки, леса, заповедники, водоемы и т.д. короче ВСЕ ПОЛНОСТЬЮ !!!! ПЗДЦ
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01.07.2021 15:07 Відповісти
З якого це дива ти кацап будеш вирішувати за українську землю? Твоя земля на соловках і в магадані.
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01.07.2021 06:35 Відповісти
Виктор Лизун - ПНХ !!! я Украинец и думаю о Украине в отличии от тебя !!!
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01.07.2021 15:11 Відповісти
Живеш в Україні -вчи мову пацак,бо ти хохол а не українець,і краще тобі про Україну не думать бо від ваших кацапських думок гинуть наші хлопці від того окупанта якого позвали такі як ти.
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01.07.2021 16:18 Відповісти
пошнах... я для Украины сделал больше чем ты строча по клаве разную муйню !!
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01.07.2021 20:05 Відповісти
Дайте три. Нет, пять.
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01.07.2021 00:39 Відповісти
А зачем об этом трубить во все трубы??????
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01.07.2021 00:47 Відповісти
А о чём ещё трубить, больше не о чем. Гыперлупа нету, другой Франции тоже, куркуляками нарид не став, рази шо наймытами у поляков, а комуналка дороже чем пенсия.
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01.07.2021 00:51 Відповісти
Ты что вот лично предлагаешь?
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01.07.2021 00:55 Відповісти
Какаяразніца что я предлагаю?
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01.07.2021 01:17 Відповісти
Епоха бідності закінчилась. Вава зуб давав.
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01.07.2021 00:56 Відповісти
ну если такое решает конституционный суд, то пусть решит также можно ли торговать с оккупантами, можно ли во время открытых боевых действий и оккупированных территорий иметь свободно открытые границы с ними же, выполняют ли все президенты (и другие ветки власти) согласно конституции свои обязанности по защите территориальной целостности страны и т.п.
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01.07.2021 01:11 Відповісти
А как же военные базы кацапов в Крыму были ВСЕ 30 лет????
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01.07.2021 01:19 Відповісти
юридически территория базы была оккупирована рашкой
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01.07.2021 09:10 Відповісти
Перед тем, как обращаться в наши суды, а тем более за судьбоносными решениями, надо для начала эти самые суды ПОЧИСТИТЬ и перепрофилировать их из коммерческих контор аля "занес бабло-получил нужное решение" в действительно суды, в изначальном понимании, как на загнивающем Западе. А то им завтра занесут, так они своими "решениями" и армию разгонят не моргнув глазом или мы забыли какой мусор у нас в судьях числится?
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01.07.2021 01:26 Відповісти
" якщо вступить до Альянсу " (с)

Украина может разместить на своей территории военные базы НАТО, но на это должен дать разрешение Конституционный Суд, - "слуга народа" Вениславский - Цензор.НЕТ 6000
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01.07.2021 01:30 Відповісти
В таком случае, скорее всего, всё же действительно придется готовиться к глобальному нашествию на украинские земли кремлевских обозленных варваров. Увы. Может не стоит столь роьяно лизать некое место у нато, а договиться хотя бы о возможном присутствии на подготовленных за их счет базах именно в случае, боже упаси!, начавшейся агрессии?
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01.07.2021 02:09 Відповісти
Конституция запрещает размещение военных баз, только какого то х.. в Крыму стояла русская база. А НАТО базы запрещены. Украина по конституции и должна быть вне блоковая страна. Конституцию не в Кремле писали??? Украине нужна конституция, которая будет нести выгоду Украине, а не наоборот.
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01.07.2021 02:16 Відповісти
К сожалению Украина не может быть внеблоковой имея такого "дружественного" соседа.
Более сильные в экономическом плане страны идут в блок,что бы люди могли нормально жить,а не горбатиться всей страной,всю жизнь на оборонку.
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01.07.2021 07:58 Відповісти
судьи ублюдочные мрази, перевешать на фонарях подонков
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01.07.2021 03:42 Відповісти
"фонарей" не вистачить на всіх .....- окрім "лжемантійців" ...
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01.07.2021 12:39 Відповісти
В Конституции записано что Украина идет в НАТО....,Точка.А Мавзолейным баранам в Крыму кость в дупу.... Крысы позорные и трусливые с 22 июня 1941 года....
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01.07.2021 04:15 Відповісти
Как офицер запаса могу тебе сказать, что в случае начала войны НАТО и РФ, то в первую очередь будут уничтожаться ближайшие к РФ базы, т.к. они представляют наибольшую угрозу, а потом уже остальные, т.е. ближайшие это страны Балтики , Польша и Румыния. Хочешь тоже попасть в этот список?
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01.07.2021 07:40 Відповісти
Штафирка, сидел бы ты на попе ровно и дальше. В случае вторжения выйдешь с хлебом-солью. Лишь бы тебя не тронули.
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01.07.2021 07:55 Відповісти
Поэтому такая армия,что служат такие офицеры.Какой смысл уничтожать то,что уже выполнило свою задачу или поменяло место дислокации,а если уж совсем по-взрослому начнётся,то начнуть с городов миллинников.
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01.07.2021 08:09 Відповісти
Как человек без ваты в башке могу тебе сказать, что паРаша ссыт нападать на соседей членов НАТО, те же страны Балтии, Польшу, Румынию. Ни в Украине, ни в Молдове, ни в Грузии баз НАТО небыло, а Молдова и Украина вообще были внеблоковыми государствами и как раз из-за этого паРаша подло напала и отжала у этих стран территории, т.к. как раз потому, что они представляли наименьшую угрозу, они являлись наиболее легкой добычей для паРаши.
Чтобы этого не повторилось всем этим странам нужно как можно скорей вступать в НАТО или по крайней мере размещать как можно больше их баз, чтобы снова не оказаться беззащитными перед новым обострением кацапской агрессии.
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01.07.2021 10:56 Відповісти
та ладно..если бы в Крыму стояли вышки Петролиума, Шелла и прочих ойлов, - русские бы говном исходились, а в Крым не полезли....
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01.07.2021 11:54 Відповісти
ТОМОС-НАТО-ЕС...,Порошенко выбрал верный путь...неправда ли Крысы Путлерские?Бараны долбанные....,Крым вам в Дупло и базу Черноморского ГОВНА в Севастополе.. паскуды позорные
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01.07.2021 04:18 Відповісти
На це мають дати дозвіл жителі шляхом референдума.
Хоча навряд чи НАТО це потрібно.
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01.07.2021 04:51 Відповісти
Не КС має надати дозвіл а Головний раввин РФ американець Берл Лазар від ХАББАДу
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01.07.2021 04:58 Відповісти
На это должен дать разрешение народ. Вот главный суд в Украине. Вам это понятно господин Вениславский, или как Вас там. А по факту Вы ждете команды "фас" от США.
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01.07.2021 06:13 Відповісти
Ага, народ наш "мудрий" вже дав так дав, і не в перший раз...
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01.07.2021 09:23 Відповісти
Ваше Величество надо купить новые транзисторы...Так покупай!!!..эти трынзисторы....
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01.07.2021 06:23 Відповісти
Украина может разместить на своей территории военные базы НАТО, но на это должен дать разрешение Конституционный Суд, - "слуга народа" Вениславский - Цензор.НЕТ 1870
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01.07.2021 06:49 Відповісти
Всіх ворогів картинками поб'єш, Діма?
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01.07.2021 07:09 Відповісти
Это те отдыхальщики на дубайских виллах,которые разрешили потроху штрафовать и отбирать майно у граждан в обход судебной системы?от таких балбесов безопасность страны не должна зависеть.
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01.07.2021 06:52 Відповісти
Продажний конституційний суд має бути розпущений а не щось там вирішувати,а судді хабарники повинні сидіти довічно з конфіскацією за свої злочинні рішення,а на вирішувати що робити з безпекою країни.Суддів К.С. НА НАРИ
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01.07.2021 07:05 Відповісти
Отой прокацапський суд? Тоді чекайте дозволу.
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01.07.2021 07:09 Відповісти
Точно.
Швидше буде напряму у фсб запитати.
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01.07.2021 16:23 Відповісти
Путинская шестёрка Тупицкий будет решать,можно ли Украине защищаться от кремлёвской агрессии? Иными словами, кремлёвская крыса путен будет решать , сотрудничать нам с НАТО или нет? Ответ я уже знаю.... Кремлёвский маньяк против размещения НАТОвских баз на нашей территории.... Он предлагает нам свои. По всей стране. Бесплатно....
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01.07.2021 08:01 Відповісти
То. что требует неотлагательных мер по безопасности страны,должно быть изменено в КУ немедленно,а не засирать мозги и КУ какими-то целями.
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01.07.2021 08:15 Відповісти
https://babel.ua/ru/texts/21114-yadernyy-arsenal-kotoryy-mog-unichtozhit-mir-10-raz-thebabel-publikuet-unikalnye-foto-likvidacii-yadernyh-raket-ukrainy-1993-1996-godov

*****
Рф - ядерная держава.
Количество ББ (боевых Блоков) - 1 420 ед.
Носителей ББ - общее количество 775 ед.
Не считая тактического ЯО.
В 1991 году , когда министр ин . Дел шеворнадзе и горбачев подписывали Договор о ГДР, там была строка о не приближении НАТО к границам союза .
Теперь время подлета изделий от Украины к рф - 8 мин.
Было от баз НАТО в Европе - 32 мин. Что имеет Украина (вопрос). Абсолютный "о". кравчук и кучма сдали все. ДАРОМ.
Итого - ответный удар гарантирован без разборки боевых позиций .
Красная линия будет перейдена.
Оно нам надо. Бывшей третьей Ядерной державе вклиниться в третью мировую.
Победителей не будет.
Справка для ботов - изучайте стратегические Документы Ядерных Держав о применении ядерного оружия.
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01.07.2021 08:19 Відповісти
Абсолютный "о". кравчук и кучма сдали все. ДАРОМ.

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Всё это было не даром,нам предоставили независимость,а вот как мы ею воспользовались,это уже вопрос к нам.Плюс с страна,чья экономика держалась на "кравчучках" не могла обеспечить дееспособность яо.
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01.07.2021 08:38 Відповісти
Тактическое ЯО , в к-ве 2218 ед. , сданное из
резерва ГК 43 РА можно было оставить часть, не подлежащюю передаче.
В отношении РВСН Украины - 43 РА со штабом в г. Винница , можно было контролировать и обслуживать Украинскими специалистами , которые выезжали с з-да Южмаш для кодировки полетных карт на все шахтные позиции рф
изделий СС- 18, СС- 19 и СС-24.
Поэтому все разговоры о невозможности обслуживания ББ и и контроля -
ФЕЙК , сдавших ядерный щит Украины за 220 млн. долларов USA.
У кравчука спросите , куда он дел активы проданных 330 кораблей ЧМП. и
кучмы - где актиы финансово -промышленных групп , так рарекламированных в 1995- 98г.г.
Ядерный чемоданчи номер 53 президента ельцина уже не действовал на территории Украины.
Фарисеи.
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01.07.2021 08:56 Відповісти
Вы не ёрзайте по всем проблемам.Американцам не очень-то и хотелось чтобы яо было по всему союзу разбросано.Нам независимость, рф яо(которого у них и так немеряно),американцам сжатие союза и удобный контроль за яз.
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01.07.2021 11:36 Відповісти
Сейчас время подлета из стран Балтии сколько , 5 мин?
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01.07.2021 08:41 Відповісти
для начала НАТО должно дать разрешение и согласие на такое размещение. а это что-то из области фантастики. бояться они *****, разговаривают с ним, трубу строят.
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01.07.2021 08:26 Відповісти
Краще РНБО . Суди в нас продажні та корумповані на всю голову .
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01.07.2021 08:38 Відповісти
https://www.istpravda.com.ua/articles/2012/02/23/74241/

https://www.istpravda.com.ua/authors/4f462246e6c5e/ Олександр Аргат Журналіст, редактор. http://mil.in.ua/ Український мілітарний портал
Утрачена армія здобутої держави.
Угрупування збройних сил СРСР на території вже незалежної України було найбільшою у Європі формацією
. Модерну на той час і грізну армію більше 20 років упосліджували і знищували.....

780 тисяч особового складу, 6500 танків, 7000 інших броньованих бойових машин, 7200 артилерійських систем.
Більше 500 кораблів та суден, 1100 бойових літаків, більше 1000 одиниць тактичної ядерної зброї та 176 міжконтинентальних балістичних ракет.
Угрупування збройних сил СРСР на території вже незалежної України було найбільшою на той час у Європі формацією. За 21 рік "Армія Апокаліпсису" перетворилася на деморалізований колектив з обслуговування небезпечного металобрухту.Україна може розмістити на своїй території військові бази НАТО, але на це має дати дозвіл Конституційний Суд, - "слуга народу" Веніславський - Цензор.НЕТ 6564
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01.07.2021 08:44 Відповісти
у тебя есть деньги содержать яо?
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01.07.2021 09:07 Відповісти
https://censor.net/ru/news/451613/veroyatno_dvigateli_dlya_ballisticheskih_raket_kndr_nezakonno_postupili_iz_ukrainy_the_new_york_times/sortby/tree/order/desc/page/1#comments

https://censor.net/ru/photo_news/237472/severnaya_koreya_prodemonstrirovala_boevuyu_gotovnost_svoih_voyisk_fotoreportaj
Тем не менее Сев. Корея может содержать 17 зарядов ЯО с носителями "Хвасон - 14"
и 2 водородных заряда . Без всяких договоров о не распространении .
Израиль содержит более 240 зарядов яо.
Пакистан - Индия -
КИТАЙ - и т. д .
Денег и специалистов хватает.
В Украине еще остались квалифицированные спецы по яо и материальная бааза.
Надо только кобалевым не платить в месяц по 30 млн гривен.
И ядерный щит Украины состоится .
Необходима только политическая воля.
А нищих и слабых в МИРЕ нигде не уважают.
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01.07.2021 09:19 Відповісти
Это надо было еще в 2004 году сделать.
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01.07.2021 09:05 Відповісти
в 91
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01.07.2021 09:07 Відповісти
Ну в 91 это было нереально, даже для Польши или Эстонии. Потом рашист кучма был, а вот в 2004 все предпосылки были для этого, но опять засевшие во власти рашисты все запороли.
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01.07.2021 09:17 Відповісти
Україна може розмістити на своїй території військові бази НАТО, але на це має дати дозвіл Конституційний Суд, - "слуга народу" Веніславський - Цензор.НЕТ 2993
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01.07.2021 09:07 Відповісти
безграмотный слуга.
кс ничего не разрешает и ничего не запрещает.
и его решение не может изменить конституцию
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01.07.2021 09:09 Відповісти
Веніславський тупо бреше, бо 73% дебілів дали дозвіл проводити все в Україні на свій розсуд тільки одній людині - Косоворотці. Суди безсильні і їх дії також по наказу Косоворотки.
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01.07.2021 09:20 Відповісти
"Разрешение на размещение иностранных военных баз в Украине должен предоставить Конституционный Суд"

зеленые рагули настолько тупые, что они даже не понимают школьную программу основ Конституции Украины. В основном законе четко и ясно написано, зачем КУ в стране и что такое 300 голосов депутатов, и почему КУ никому ничего не разрешает.
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01.07.2021 09:59 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3274434/tri_cheloveka_pogibli_esche_dva_gospitalizirovany_v_rezultate_lobovogo_stolknoveniya_dvuh_avtomobileyi

Стоимость элитных авто не влияет на результат небрежного вождения .
Так и игры с яо.
Україна може розмістити на своїй території військові бази НАТО, але на це має дати дозвіл Конституційний Суд, - "слуга народу" Веніславський - Цензор.НЕТ 8374
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01.07.2021 10:08 Відповісти
Привет махнарылому другу!
Крававый оскал НАТЫ - ужасен, согласен!
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01.07.2021 10:47 Відповісти
нєа, не може!
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01.07.2021 11:23 Відповісти
Ст.17 Конституції України: На території України не допускається розташування іноземних військових баз. - вот даже не знаю, что же тут скажет конституционный суд, никаких догадок... но заранее скажу, что судьи агенты кремля, и конституция у нас тоже ретранслирует кремлевские нарративы.
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01.07.2021 11:46 Відповісти
Уже разместили базу нато в севастополе /ющенко говорил /
Россия не допустит размещения баз нато в украине
Как не допустила - баз ссср на кубе америка
Доходило до поинтересуйтесь какого проивостояния
Люди сидели у радиоприемников и ждали - будет война или нет
Как будет в украине - ес и нато глубоко до одного места
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01.07.2021 14:01 Відповісти
Це станеться, але не при зеленській пропутінській владі.
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01.07.2021 14:01 Відповісти
 
 