Україна може розмістити на своїй території військові бази НАТО, але на це має дати дозвіл Конституційний Суд, - "слуга народу" Веніславський
Україна може розмістити на своїй території військові бази НАТО, якщо вступить до Альянсу або укладе з країнами відповідні договори про військову співпрацю. Дозвіл на розміщення іноземних військових баз в Україні має надати Конституційний Суд.
Про це заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" нардеп "Слуги народу" Федір Веніславський, коментуючи невдоволення президента Росії Володимира Путіна щодо військових навчань у Чорному морі за участю країн НАТО, інформує Цензор.НЕТ.
Як підкреслив Веніславський, загрозу територіальній цілісності та суверенітету України "становлять явно не іноземні військові формування, які сьогодні беруть участь у спільних військових навчаннях Sea Breeze-2021, а якраз Російська Федерація та її лідер Володимир Путін".
"Підтримка України з боку наших західних партнерів явно дратує Росію і явно йде на користь Україні. Я думаю, що закиди щодо Конституції України (щодо неприпустимості розміщення іноземних військових баз. - Ред.) "від лукавого". Хочу нагадати тому ж пану Путіну, що в Конституції, наприклад, Литовської Республіки було аналогічне формулювання, як у Конституції України, що на території забороняється розташування іноземних військових баз. Але Конституційний суд Республіки Литва, розглянувши це конституційне положення, сказав, що воно не поширюється на бази союзників. Якщо Україна стане членом НАТО, то союзницькі бази, якщо за аналогією взяти, також можуть з'явитися на території України", - заявив нардеп.
На думку "слуги народу", це було б гарантією безпеки й територіальної цілісності України.
На запитання, чи може Україна розмістити в себе іноземні військові бази, не будучи членом НАТО, Веніславський відповів: "Це в будь-якому випадку має вирішити Конституційний Суд України за аналогією з Конституційним судом Литви... Треба, щоб хтось звернувся до Конституційного Суду за офіційним тлумаченням статті 17, яка забороняє розташування іноземних військових баз на території України... Будемо сподіватися, що судді Конституційного суду, які гіпотетично можуть розглядати це питання, будуть патріотами України й стануть насторожі національних інтересів і територіальної цілісності України... Гіпотетично, якщо будуть укладені договори, наприклад, про якусь військову співпрацю з іноземними країнами, то через рішення КонституційногоСуду можна очікувати, що такий варіант не відкидається".
Будь ласка, зачекайте...
Более сильные в экономическом плане страны идут в блок,что бы люди могли нормально жить,а не горбатиться всей страной,всю жизнь на оборонку.
Чтобы этого не повторилось всем этим странам нужно как можно скорей вступать в НАТО или по крайней мере размещать как можно больше их баз, чтобы снова не оказаться беззащитными перед новым обострением кацапской агрессии.
Хоча навряд чи НАТО це потрібно.
Швидше буде напряму у фсб запитати.
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Рф - ядерная держава.
Количество ББ (боевых Блоков) - 1 420 ед.
Носителей ББ - общее количество 775 ед.
Не считая тактического ЯО.
В 1991 году , когда министр ин . Дел шеворнадзе и горбачев подписывали Договор о ГДР, там была строка о не приближении НАТО к границам союза .
Теперь время подлета изделий от Украины к рф - 8 мин.
Было от баз НАТО в Европе - 32 мин. Что имеет Украина (вопрос). Абсолютный "о". кравчук и кучма сдали все. ДАРОМ.
Итого - ответный удар гарантирован без разборки боевых позиций .
Красная линия будет перейдена.
Оно нам надо. Бывшей третьей Ядерной державе вклиниться в третью мировую.
Победителей не будет.
Справка для ботов - изучайте стратегические Документы Ядерных Держав о применении ядерного оружия.
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Всё это было не даром,нам предоставили независимость,а вот как мы ею воспользовались,это уже вопрос к нам.Плюс с страна,чья экономика держалась на "кравчучках" не могла обеспечить дееспособность яо.
резерва ГК 43 РА можно было оставить часть, не подлежащюю передаче.
В отношении РВСН Украины - 43 РА со штабом в г. Винница , можно было контролировать и обслуживать Украинскими специалистами , которые выезжали с з-да Южмаш для кодировки полетных карт на все шахтные позиции рф
изделий СС- 18, СС- 19 и СС-24.
Поэтому все разговоры о невозможности обслуживания ББ и и контроля -
ФЕЙК , сдавших ядерный щит Украины за 220 млн. долларов USA.
У кравчука спросите , куда он дел активы проданных 330 кораблей ЧМП. и
кучмы - где актиы финансово -промышленных групп , так рарекламированных в 1995- 98г.г.
Ядерный чемоданчи номер 53 президента ельцина уже не действовал на территории Украины.
Фарисеи.
https://www.istpravda.com.ua/authors/4f462246e6c5e/ Олександр Аргат Журналіст, редактор. http://mil.in.ua/ Український мілітарний портал
Утрачена армія здобутої держави.
Угрупування збройних сил СРСР на території вже незалежної України було найбільшою у Європі формацією
. Модерну на той час і грізну армію більше 20 років упосліджували і знищували.....
780 тисяч особового складу, 6500 танків, 7000 інших броньованих бойових машин, 7200 артилерійських систем.
Більше 500 кораблів та суден, 1100 бойових літаків, більше 1000 одиниць тактичної ядерної зброї та 176 міжконтинентальних балістичних ракет.
Угрупування збройних сил СРСР на території вже незалежної України було найбільшою на той час у Європі формацією. За 21 рік "Армія Апокаліпсису" перетворилася на деморалізований колектив з обслуговування небезпечного металобрухту.
https://censor.net/ru/photo_news/237472/severnaya_koreya_prodemonstrirovala_boevuyu_gotovnost_svoih_voyisk_fotoreportaj
Тем не менее Сев. Корея может содержать 17 зарядов ЯО с носителями "Хвасон - 14"
и 2 водородных заряда . Без всяких договоров о не распространении .
Израиль содержит более 240 зарядов яо.
Пакистан - Индия -
КИТАЙ - и т. д .
Денег и специалистов хватает.
В Украине еще остались квалифицированные спецы по яо и материальная бааза.
Надо только кобалевым не платить в месяц по 30 млн гривен.
И ядерный щит Украины состоится .
Необходима только политическая воля.
А нищих и слабых в МИРЕ нигде не уважают.
кс ничего не разрешает и ничего не запрещает.
и его решение не может изменить конституцию
зеленые рагули настолько тупые, что они даже не понимают школьную программу основ Конституции Украины. В основном законе четко и ясно написано, зачем КУ в стране и что такое 300 голосов депутатов, и почему КУ никому ничего не разрешает.
Стоимость элитных авто не влияет на результат небрежного вождения .
Так и игры с яо.
Крававый оскал НАТЫ - ужасен, согласен!
Россия не допустит размещения баз нато в украине
Как не допустила - баз ссср на кубе америка
Доходило до поинтересуйтесь какого проивостояния
Люди сидели у радиоприемников и ждали - будет война или нет
Как будет в украине - ес и нато глубоко до одного места