Голови Світового банку, МВФ, ВООЗ і СОТ закликають країни G20 вакцинувати проти COVID-19 хоча б 40% населення до кінця 2021 року

Глави Світового банку, Міжнародного валютного фонду, Всесвітньої організації охорони здоров'я та Світової організації торгівлі сформували оперативну групу щодо реагування на ситуацію з поширенням нових варіацій коронавірусної хвороби.

Про це організації повідомили в спільній заяві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода. Перша зустріч цієї групи відбулася 30 червня і пов'язана з "третьою хвилею захворювань на COVID-19".

"Ми глибоко стурбовані обмеженим доступом до вакцин, лікування, діагностики та підтримкою постачання у країнах, що розвиваються. Необхідно діяти негайно, аби стримати дедалі більшу смертність через пандемію і зупинити ріст нерівності в економічному відновленні між розвиненими економіками та рештою країн", – вважають голови міжнародних організацій.

Вони пояснюють, що створена оперативна група слугуватиме "командним пунктом" для координації дій із протидії поширенню COVID-19.

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За підсумками першої зустрічі організації закликали країни "Групи двадцяти":

поставити собі за мету вакцинувати щонайменше 40% населення кожної країни до кінця 2021 року або щонайменше 60% до кінця першого пів річчя 2022-го

збільшити кількість вакцин, наданих біднішим країнам, забезпечивши як мінімум 1 мільярд доз до кінця 2021 року

надати фінансування, в тому числі ґранти або кошти на пільгових умовах, аби закрити залишкові прогалини у тому числі в рамках Акселератора доступу до інструментів протидії COVID-19

усунути всі перешкоди для експорту вакцин

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"Аби збільшити прозорість, ми домовилися об’єднувати дані про запити на кількість доз (за типом і кількістю), контракти, постачання (в тому числі на благодійних засадах) та надання вакцин проти COVID-19 до країн із середнім чи низьким доходом – і зробити їх доступними у дашборді на рівні кожної країни", – йдеться в заяві.