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Новини Коронавірус і карантин
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Голови Світового банку, МВФ, ВООЗ і СОТ закликають країни G20 вакцинувати проти COVID-19 хоча б 40% населення до кінця 2021 року

Голови Світового банку, МВФ, ВООЗ і СОТ закликають країни G20 вакцинувати проти COVID-19 хоча б 40% населення до кінця 2021 року

Глави Світового банку, Міжнародного валютного фонду, Всесвітньої організації охорони здоров'я та Світової організації торгівлі сформували оперативну групу щодо реагування на ситуацію з поширенням нових варіацій коронавірусної хвороби.

Про це організації повідомили в спільній заяві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода. Перша зустріч цієї групи відбулася 30 червня і пов'язана з "третьою хвилею захворювань на COVID-19".

"Ми глибоко стурбовані обмеженим доступом до вакцин, лікування, діагностики та підтримкою постачання у країнах, що розвиваються. Необхідно діяти негайно, аби стримати дедалі більшу смертність через пандемію і зупинити ріст нерівності в економічному відновленні між розвиненими економіками та рештою країн", – вважають голови міжнародних організацій.

Вони пояснюють, що створена оперативна група слугуватиме "командним пунктом" для координації дій із протидії поширенню COVID-19.

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За підсумками першої зустрічі організації закликали країни "Групи двадцяти":

  • поставити собі за мету вакцинувати щонайменше 40% населення кожної країни до кінця 2021 року або щонайменше 60% до кінця першого пів річчя 2022-го
  • збільшити кількість вакцин, наданих біднішим країнам, забезпечивши як мінімум 1 мільярд доз до кінця 2021 року
  • надати фінансування, в тому числі ґранти або кошти на пільгових умовах, аби закрити залишкові прогалини у тому числі в рамках Акселератора доступу до інструментів протидії COVID-19
  • усунути всі перешкоди для експорту вакцин

Також читайте: Надлишкова смертність в Україні за час пандемії коронавірусу - 50 тис. смертей

"Аби збільшити прозорість, ми домовилися об’єднувати дані про запити на кількість доз (за типом і кількістю), контракти, постачання (в тому числі на благодійних засадах) та надання вакцин проти COVID-19 до країн із середнім чи низьким доходом – і зробити їх доступними у дашборді на рівні кожної країни", – йдеться в заяві.

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Топ коментарі
+5
Вперед, вакцинируйтесь Кто вам мешает?
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01.07.2021 01:33
+5
Беріть більше кредитів на вакцини.Вже відкрито про це кажуть.І кожен рік потрібно вакцинуватись.Ковід паспорта ж не на рік вводять.
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01.07.2021 02:40
+3
Китай стал крупнейшим в 2020 году экспортером медицинских изделий, критически важных в борьбе с COVID-19. Он экспортировал продукцию на сумму 105 миллиардов долларов.

Это все что нужно знать...
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01.07.2021 07:53
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Вперед, вакцинируйтесь Кто вам мешает?
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01.07.2021 01:33 Відповісти
Беріть більше кредитів на вакцини.Вже відкрито про це кажуть.І кожен рік потрібно вакцинуватись.Ковід паспорта ж не на рік вводять.
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01.07.2021 02:40 Відповісти
Спортлото забули
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01.07.2021 05:06 Відповісти
...ВСІ бандитські структури злодійського племені..
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01.07.2021 06:43 Відповісти
..і де Ви зараз знаходитесь ..Українці ..як ВІВЦІ поперлися за ХЕРОЯМИ тягнивзад іцюнюк клічко .. ДЕ ? . Зе -паяц ... де Ваші СвЗемля ..де Ваші РЕСУРСИ Життя - ДЕ ? . стадо тупорилих БАРАНІВ і ОВЕЦЬ - доїти стригти і на м"ясо ... ІДІТЬ далі за "поводирями" злодійського племені ..дивіться їх ТВ радіо ..читайте їх тролів ..своїх Лідерів під ноги - СРАКОМИЇ і підстилки в Європі . дешева рабська сила для процвітання Других держав ... тьфу
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01.07.2021 06:50 Відповісти
..де зараз ці яроши тягнивзад акзовці - це ВСЕ агентура НЕ українська- що завела Молоде Патріотичне покоління в ТУПІКИ для знищення та маргелізації ..і тепер ОБДУРЕНЕ ОБКРАДЕНЕ ОБПЛЬОВАНЕ населення виє і здихає як послідній СКОТ на бувшій своїй СвЗемлі ...
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01.07.2021 07:06 Відповісти
.. ШАНОВНІ і дорогі ...обдурені та пограбовані - ВАС лишили вже ВСІХ матеріальних благ ..фактично СвЗемлі ...Батьківщини.... ГІДНІСТЬ самі втратили ...Збережіть хоч ЗДОРОВ"Я Своє Дітей та Онуків .. БУДЬТЕ ВІДПОВІДАЛЬНО поміркованими при прийнятті рішення про вакцинування ...ЦЕ САМОЛІКВІДАЦІЯ..

БАНДА при владі НЕ тільки витісняє Вас з України створивши НЕвиживаємі УМОВИ = податками , тарифами , поборами ...а зайнялася ФІЗИЧНИМ знищенням Людей - СМЕРТНІСТЬ вже майже в 2.5 рази ВИЩЕ народжуваності...
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01.07.2021 07:27 Відповісти
.. та ЗБАГНІТЬ вже - там де виходець з сіоністського злодійського племені - там БРЕХНЯ ЗЛОДІЙСТВО РУЙНАЦІЯ .. ониє тільки ГРАЮТЬ Вас кінами і створюють УМОВИ щоби Ви помилялися при виборі ВЛАДИ ..ющенки полрошенки ..Зе - БАНДА світового сіоністського племені ... та отямтеся СХАМЕНІТЬСЯ .. до поки ще НЕ ВСІ здохли на райській СвЗемлі від Бога ...
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01.07.2021 07:52 Відповісти
Ай-ай, як печуться про здоров'я!... І хто? До речі, вам про них ще минулоріч казали.
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01.07.2021 07:19 Відповісти
Китай стал крупнейшим в 2020 году экспортером медицинских изделий, критически важных в борьбе с COVID-19. Он экспортировал продукцию на сумму 105 миллиардов долларов.

Это все что нужно знать...
показати весь коментар
01.07.2021 07:53 Відповісти
 
 