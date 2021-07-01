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Італія (1519) посольство України (279) Євро-2020 (99)

Посольство - уболівальникам: Італія закрита для українських туристів, придбання квитка на матч України та Англії не допоможе

Посольство - уболівальникам: Італія закрита для українських туристів, придбання квитка на матч України та Англії не допоможе

Матч Євро-2020 між збірними України та Англії відбудеться 3 липня в Римі, куди громадян нашої держави можуть пустити за суворо визначеними причинами.

Про це нагадують у посольстві України в Італії, передає Цензор.НЕТ.

Так, відповідно до декрету уряду Італії від 18 травня туристичні поїздки для громадян країн групи "Е", до яких віднесено й Україну, все ще під забороною.

В'їхати зможуть тільки ті (з обов'язковим наданням підтверджувальних документів), хто прямує на роботу, навчання, лікування, або повертається на постійне місце проживання або потребує невідкладної медичної допомоги. Також пропустять членів сімей громадян Італії або інших країн ЄС, але за умови 10-денної самоізоляції.

Також дивіться: Гол Довбика у ворота збірної Швеції став найбільш пізнім переможним забитим м'ячем в історії чемпіонатів Європи. ВIДЕО

"Принагідно нагадуємо, що наявність квитків на матч не є підставою для в'їзду в країну! Впевнені, що наші хлопці відчувають вашу шалену підтримку незалежно від ваших координат на карті світу!" - резюмують у посольстві.

Нагадаємо, 29 червня збірна України перемогла команду Швеції з рахунком 2:1 і вийшла в 1/4 Чемпіонату Європи з футболу, де зіграє зі збірною Англії, яка обіграла Німеччину. Матч відбудеться в Римі.

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Топ коментарі
+35
Місяць тому вїхав без проблем... але з пересадкою в Амстердамі. В Амстердамі прикордонник прискіпувався трохи, питав до кого і чи є зворотній квиток, але штамп поставив. А от у Мілані просто вийшов з літака Амстер - Мілан у місто і все.. Дякую Олексійовичу за безвіз.
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01.07.2021 01:57
+33
надеюсь что диаспора и заробитчаны не подведут
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01.07.2021 01:46
+23
Ну, если есть группа стран Е , значит есть и А,В С D, - которым- можно въезжать.
И за все это - спасиба Зеленскому Вальоде, с его "успешной" вакцинацией. Спасиба - этому мастеру спорта, по борьбе с вирусом
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01.07.2021 02:46
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надеюсь что диаспора и заробитчаны не подведут
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01.07.2021 01:46 Відповісти
А що МЗС України не може домовитись з владою Італії про чартерні літаки з вболівальниками української збірної і автобуси до стадіону які завезуть та вивезуть вболівальників?
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01.07.2021 10:45 Відповісти
"Домовитись" - це про нас. А в цивілізованих країнах є закони і правила.
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01.07.2021 21:31 Відповісти
Ви́дит око, да зуб нейме́т...
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01.07.2021 01:47 Відповісти
Чем эти бездельники там занимались?
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01.07.2021 01:54 Відповісти
Місяць тому вїхав без проблем... але з пересадкою в Амстердамі. В Амстердамі прикордонник прискіпувався трохи, питав до кого і чи є зворотній квиток, але штамп поставив. А от у Мілані просто вийшов з літака Амстер - Мілан у місто і все.. Дякую Олексійовичу за безвіз.
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01.07.2021 01:57 Відповісти
fair play...
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01.07.2021 02:04 Відповісти
В Италии по моему где-то слышал, что Украинских заробитчан очень много и если они придут на футбол, то будет поддержка из десятков тысяч. Украине бы как-то их мобилизовать или президент призвал чтобы наших в Италии пойти и поддержать или Шева пусть попросит. Болельщики дарят крылья сборной, а власти Италии их обрезать хотят. На такой стадии адреналинной. Зачем тогда они брали Евро проводить в Италии, если такое мочат??? Надеюсь диаспора заполнит максимум мест!
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01.07.2021 02:11 Відповісти
Вони ще й не таке мочили.
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01.07.2021 02:46 Відповісти
При дідусю мусоліні?)
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01.07.2021 07:08 Відповісти
Авжеж.
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01.07.2021 07:20 Відповісти
Видимо Италия боится наших болельщиков. Боится, что опять будут на трибунах про Путина песню петь. А ведь будут.
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01.07.2021 08:02 Відповісти
Берлускони не понравится))))
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01.07.2021 17:27 Відповісти
Так вони не тільки українців не хочуть впускати,але,перш за все,британців,пояснюючи,що після кожного матчу починається всплеск захворювання.Вони вчора про це в новинах говорили,що брити-сидіть дома.
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01.07.2021 02:19 Відповісти
Ну, если есть группа стран Е , значит есть и А,В С D, - которым- можно въезжать.
И за все это - спасиба Зеленскому Вальоде, с его "успешной" вакцинацией. Спасиба - этому мастеру спорта, по борьбе с вирусом
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01.07.2021 02:46 Відповісти
Ой, успокойся. Англия тоже в группе Е.
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01.07.2021 18:02 Відповісти
Так это из-за британского штамма. Как ты думаешь почему он так называется? И расскажи мне про такой же украинский штамм
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01.07.2021 18:34 Відповісти
Все гораздо проще - они не члены ЕС.
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02.07.2021 15:32 Відповісти
Так, псина, ты утомил. Вот тебе данные читай, развивайся. И ты соврал - Британия не в группе Е.

Прибывающие из Великобритании или те, кто посещал Великобританию в последние 14 дней, должны отправиться по приезду в Италию в пятидневную самоизоляцию. По прошествии этого срока они могут выйти из нее, сдав негативный экспресс-тест на антиген или молекулярный тест на COVID-19 (мазок). Подробную информацию можно найти на https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=english&id=5412&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto&tab=6 официальном сайте правительства .https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=english&id=5412&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto&tab=6
⛔ Это значит, что болельщики, прибывающие в Италию из Великобритании после 28 июня, не успеют посетить четвертьфинальный матч ЕВРО-2020 в Риме 3 июля 2021 года.

Соединенное Королевство Великобритании и Северной ИрландииОграничения на въезд
Те, кто останавливался или проезжал транзитом через Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (включая Гибралтар, остров Мэн, Нормандские острова и британские базы на острове Кипр) за 14 дней до въезда в Италию, должны:произвести отрицательный молекулярный мазок или мазок на антиген за 48 часов до въезда в Италию. Дети до 6 лет освобождаются от сдачи мазка перед отъездом.заполните http://app.*****.eu/#http://app.*****.eu/ форму цифрового указателя местонахождения пассажиров перед въездом в Италиюпройти наблюдение за здоровьем и самоизоляцию в течение 5 днейпройти дополнительный молекулярный мазок или мазок на антиген в конце 5- дневного периода изоляции
Освобождение от самоизоляции и мазок в конце самоизоляции
При условии отсутствия симптомов COVID-19 и без ущерба для обязанности заполнять dPLF, предусмотрены специальные исключения из требований, изложенных выше:конкретные исключения из принудительной самоизоляции предусмотрены в случаях, установленных ст. 51, параграф 7, буквы a), b), c), f), g), m), n), o) Указа премьер-министра от 2 марта 2021 года, как указано ниже:члены экипажа транспортаперсонал бортового транспорта поездки в и из государств и территорий, указанных в Списке А Приложения 20 любой, кто въезжает в Италию на период, не превышающий ста двадцати часов (5 дней) по доказанным причинам работы, здоровья или чрезвычайной ситуации, с обязательством в конце этого периода немедленно покинуть территорию Италии или, в противном случае, начать период наблюдения и самоизоляции в соответствии со ст. 51, абзацы 1-5 указа премьер-министра от 2 марта 2021 г. любой, кто пересекает территорию Италии на частном автомобиле в течение периода, не превышающего тридцать шесть часов, с обязательством по окончании этого периода немедленно покинуть территорию Италии или, в противном случае, начать период наблюдения и самоизоляция в соответствии со ст. 51, абзацы 1-5 указа премьер-министра от 2 марта 2021 г. сотрудники предприятий и организаций с зарегистрированными или дополнительными офисами в Италии для выезда за границу по доказанным причинам работы и для поездок продолжительностью не более ста двадцати часов (5 дней) должностные лица и агенты Европейского Союза или международных организаций в любом качестве, дипломатические агенты, административный и технический персонал дипломатических представительств, консульские должностные лица и служащие, военный персонал, в том числе возвращающийся из международных миссий, сотрудники полиции, гражданин Италии сотрудники службы безопасности и пожарные при выполнении своих функцийученики и студенты для посещения школы или университета в государстве, отличном от того, в котором они живут или проживают, куда они возвращаются каждый день или не реже одного раза в неделю
Положения остаются в силе до 30 июля 2021 года.
Последние данные: 1 июля 2021 г.
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02.07.2021 18:53 Відповісти
А пам'ятаєте, в 2012 на матчі Україна-Англія суддя-уроський-підр не зарахував очевидний гол в ворота Англії.
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01.07.2021 03:04 Відповісти
https://lb.ua/sport/2012/06/20/157271_uefa_priznal_oshibku_arbitra_matche.html УЄФА визнала помилку арбітра в матчі Україна-Англія

Посольство - болельщикам: Италия закрыта для украинских туристов, покупка билета на матч Украины и Англии не поможет - Цензор.НЕТ 2180

через цього мудака не вийшли в 1/4
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01.07.2021 03:06 Відповісти
Хахах там такой откат арбитру был)))).Челси)))) Послушайте разговор бени ))) как он троллил сурка)))) бугагагага
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01.07.2021 17:29 Відповісти
Шахтар-Манчестер в 2018?
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01.07.2021 17:42 Відповісти
0:3.... Смысл немного не в этом... А в том что Беня разъяснил сурку про Платину и всю их «схему». Кто знает тот поймет
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01.07.2021 19:56 Відповісти
В Италии украинская диаспора приблизительно 500 тысяч,так что на матче наши фаны будут....
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01.07.2021 04:08 Відповісти
туфта! по шенгену можно.
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01.07.2021 06:15 Відповісти
Цензор по ряду причин это условное название Евро 2020
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01.07.2021 06:54 Відповісти
Вболівальники наші - неймовірні.
Ось так підтримували хлопців у Ґлазґо:
https://www.youtube.com/watch?v=ESvDuQmjJPQ&ab_channel=5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
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01.07.2021 06:55 Відповісти
Так а навіщо тоді в Римі той матч проводити, якщо така "петрушка"?
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01.07.2021 07:00 Відповісти
Мама Рима и ее петрушка будут лично в Риме...и этого будет хорошо...
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01.07.2021 07:09 Відповісти
Я не перша, хто це каже: в Італії як не всі *******, то хоча б знають Шевченка. Думаю, можемо сподіватися і на їхню підтримку.
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01.07.2021 07:13 Відповісти
Нашого люду там достатньо і без італійців.
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01.07.2021 10:06 Відповісти
С нетерпением ждем песню про Путина... Наших там много.
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01.07.2021 07:12 Відповісти
Наші вболівальники можуть вчити ще одну кричалку "Спасибо жителям Кривбаса за преЗедента - ...".
Це ж його 100% заслуга в провалі вакцинації українців.
Побудував ізольований совок-2.
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01.07.2021 07:49 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=vvgNKDWfWuA UKRAINE FANS GO CRAZY!!! Ukraine v Sweden - EURO 2020 Matchday Vlog at Hampden Park
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01.07.2021 07:42 Відповісти
Треба як мету поїздки зазначати оперне хорове виконання італійською мовою української народної пісні "Путін *****!". 😁
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01.07.2021 07:49 Відповісти
"Putin è stronzo - vaffanculo!"
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01.07.2021 08:44 Відповісти
Италия это уже давно исконно украинская земля и украинцев там не меньше чем в Англии. Так что все будет Украина!
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01.07.2021 09:14 Відповісти
«путин уйло» не остановят какие то ограничения, лепший друг Берлускони должен услышать правду о дружбане.
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01.07.2021 09:18 Відповісти
И за что нам это горе...
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01.07.2021 09:22 Відповісти
макаронники бояться, что и там наши будут петь что путин *****.....видно оплаченный заказ из масквы пришел......
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01.07.2021 10:00 Відповісти
Это все из за песенки про Ху..ло! Понятно что за этим "решением Италии" стотят Лавров и Хутин. ПО поводу песенки они на все готовы, только чтобы ее не пели на трибунах.
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01.07.2021 15:52 Відповісти
Італійці обожнюють ху#ла та кацапів, вони це навіть не приховують. Сама прокацаплена європейська країна. Мабуть, дружба дона Берлусконі з ху#лом кремлівським не пройшла дарма. Рашисти - послідовники фашистів.
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01.07.2021 20:30 Відповісти
 
 