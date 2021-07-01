Посольство - уболівальникам: Італія закрита для українських туристів, придбання квитка на матч України та Англії не допоможе

Матч Євро-2020 між збірними України та Англії відбудеться 3 липня в Римі, куди громадян нашої держави можуть пустити за суворо визначеними причинами.

Про це нагадують у посольстві України в Італії, передає Цензор.НЕТ.

Так, відповідно до декрету уряду Італії від 18 травня туристичні поїздки для громадян країн групи "Е", до яких віднесено й Україну, все ще під забороною.

В'їхати зможуть тільки ті (з обов'язковим наданням підтверджувальних документів), хто прямує на роботу, навчання, лікування, або повертається на постійне місце проживання або потребує невідкладної медичної допомоги. Також пропустять членів сімей громадян Італії або інших країн ЄС, але за умови 10-денної самоізоляції.

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"Принагідно нагадуємо, що наявність квитків на матч не є підставою для в'їзду в країну! Впевнені, що наші хлопці відчувають вашу шалену підтримку незалежно від ваших координат на карті світу!" - резюмують у посольстві.

Нагадаємо, 29 червня збірна України перемогла команду Швеції з рахунком 2:1 і вийшла в 1/4 Чемпіонату Європи з футболу, де зіграє зі збірною Англії, яка обіграла Німеччину. Матч відбудеться в Римі.