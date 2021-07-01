Посольство - уболівальникам: Італія закрита для українських туристів, придбання квитка на матч України та Англії не допоможе
Матч Євро-2020 між збірними України та Англії відбудеться 3 липня в Римі, куди громадян нашої держави можуть пустити за суворо визначеними причинами.
Про це нагадують у посольстві України в Італії, передає Цензор.НЕТ.
Так, відповідно до декрету уряду Італії від 18 травня туристичні поїздки для громадян країн групи "Е", до яких віднесено й Україну, все ще під забороною.
В'їхати зможуть тільки ті (з обов'язковим наданням підтверджувальних документів), хто прямує на роботу, навчання, лікування, або повертається на постійне місце проживання або потребує невідкладної медичної допомоги. Також пропустять членів сімей громадян Італії або інших країн ЄС, але за умови 10-денної самоізоляції.
"Принагідно нагадуємо, що наявність квитків на матч не є підставою для в'їзду в країну! Впевнені, що наші хлопці відчувають вашу шалену підтримку незалежно від ваших координат на карті світу!" - резюмують у посольстві.
Нагадаємо, 29 червня збірна України перемогла команду Швеції з рахунком 2:1 і вийшла в 1/4 Чемпіонату Європи з футболу, де зіграє зі збірною Англії, яка обіграла Німеччину. Матч відбудеться в Римі.
Будь ласка, зачекайте...
И за все это - спасиба Зеленскому Вальоде, с его "успешной" вакцинацией. Спасиба - этому мастеру спорта, по борьбе с вирусом
Прибывающие из Великобритании или те, кто посещал Великобританию в последние 14 дней, должны отправиться по приезду в Италию в пятидневную самоизоляцию. По прошествии этого срока они могут выйти из нее, сдав негативный экспресс-тест на антиген или молекулярный тест на COVID-19 (мазок). Подробную информацию можно найти на https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=english&id=5412&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto&tab=6 официальном сайте правительства .https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=english&id=5412&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto&tab=6
⛔ Это значит, что болельщики, прибывающие в Италию из Великобритании после 28 июня, не успеют посетить четвертьфинальный матч ЕВРО-2020 в Риме 3 июля 2021 года.
Соединенное Королевство Великобритании и Северной ИрландииОграничения на въезд
Те, кто останавливался или проезжал транзитом через Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (включая Гибралтар, остров Мэн, Нормандские острова и британские базы на острове Кипр) за 14 дней до въезда в Италию, должны:произвести отрицательный молекулярный мазок или мазок на антиген за 48 часов до въезда в Италию. Дети до 6 лет освобождаются от сдачи мазка перед отъездом.заполните http://app.*****.eu/#http://app.*****.eu/ форму цифрового указателя местонахождения пассажиров перед въездом в Италиюпройти наблюдение за здоровьем и самоизоляцию в течение 5 днейпройти дополнительный молекулярный мазок или мазок на антиген в конце 5- дневного периода изоляции
Освобождение от самоизоляции и мазок в конце самоизоляции
При условии отсутствия симптомов COVID-19 и без ущерба для обязанности заполнять dPLF, предусмотрены специальные исключения из требований, изложенных выше:конкретные исключения из принудительной самоизоляции предусмотрены в случаях, установленных ст. 51, параграф 7, буквы a), b), c), f), g), m), n), o) Указа премьер-министра от 2 марта 2021 года, как указано ниже:члены экипажа транспортаперсонал бортового транспорта поездки в и из государств и территорий, указанных в Списке А Приложения 20 любой, кто въезжает в Италию на период, не превышающий ста двадцати часов (5 дней) по доказанным причинам работы, здоровья или чрезвычайной ситуации, с обязательством в конце этого периода немедленно покинуть территорию Италии или, в противном случае, начать период наблюдения и самоизоляции в соответствии со ст. 51, абзацы 1-5 указа премьер-министра от 2 марта 2021 г. любой, кто пересекает территорию Италии на частном автомобиле в течение периода, не превышающего тридцать шесть часов, с обязательством по окончании этого периода немедленно покинуть территорию Италии или, в противном случае, начать период наблюдения и самоизоляция в соответствии со ст. 51, абзацы 1-5 указа премьер-министра от 2 марта 2021 г. сотрудники предприятий и организаций с зарегистрированными или дополнительными офисами в Италии для выезда за границу по доказанным причинам работы и для поездок продолжительностью не более ста двадцати часов (5 дней) должностные лица и агенты Европейского Союза или международных организаций в любом качестве, дипломатические агенты, административный и технический персонал дипломатических представительств, консульские должностные лица и служащие, военный персонал, в том числе возвращающийся из международных миссий, сотрудники полиции, гражданин Италии сотрудники службы безопасности и пожарные при выполнении своих функцийученики и студенты для посещения школы или университета в государстве, отличном от того, в котором они живут или проживают, куда они возвращаются каждый день или не реже одного раза в неделю
Положения остаются в силе до 30 июля 2021 года.
Последние данные: 1 июля 2021 г.
через цього мудака не вийшли в 1/4
Ось так підтримували хлопців у Ґлазґо:
https://www.youtube.com/watch?v=ESvDuQmjJPQ&ab_channel=5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
Це ж його 100% заслуга в провалі вакцинації українців.
Побудував ізольований совок-2.