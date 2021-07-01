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Виявлено документи, які підтверджують, що на Буковині 80 років тому проголосили Українську державу, - ОДА

Виявлено документи, які підтверджують, що на Буковині 80 років тому проголосили Українську державу, - ОДА

Унікальні документи, які знайшли в Державному архіві Чернівецької області, свідчать, що 30 червня 1941 року один із керівників крайового проводу ОУН Мирослав Кіндзірський проголосив на Буковині Українську державу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Чернівецької облдержадміністрації.

Проголошення викликало широкий резонанс і отримало підтримку українського населення краю. Під проводом ОУН у низці населених пунктів регіону організували масові збори, створили українські владні структури, поліцію, загони самооборони. З громадських споруд зняли радянські прапори та підняли національні синьо-жовті стяги.

З унікальними матеріалами можна ознайомитися на виставці в приміщенні Чернівецької ОДА (хол, 4 поверх) або онлайн.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": До 30-річчя Незалежності України: До архіву передано документи організації, з якої починався Народний рух України. ФОТО

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Топ коментарі
+5
Найдены документы, подтверждающие, что на Буковине 80 лет назад провозгласили Украинское государство, - ОГА - Цензор.НЕТ 8991Генеральная карта Украины 17 века,автор французский картограф Гийом Лавассер де Боплан.... Где ваша срана РАБссия по имени Мацковия-Мокшандия?
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01.07.2021 07:27
+2
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01.07.2021 02:22
+2
У той же час СБУ знищила усі документи про НРУ, який дійсно здобув Україні незалежність, і керівники держави про це - жодного слова.

Верховна Рада України від імені Українського народу - громадян України всіх національностей,
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2680-19#n6 № 2680-VIII від 07.02.2019 }
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1427-12 Актом проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року , схваленим 1 грудня 1991 року всенародним голосуванням,
приймає цю Конституцію - Основний Закон України.
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ
Стаття 1. Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава.
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01.07.2021 05:12
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01.07.2021 02:22 Відповісти
У той же час СБУ знищила усі документи про НРУ, який дійсно здобув Україні незалежність, і керівники держави про це - жодного слова.

Верховна Рада України від імені Українського народу - громадян України всіх національностей,
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2680-19#n6 № 2680-VIII від 07.02.2019 }
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1427-12 Актом проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року , схваленим 1 грудня 1991 року всенародним голосуванням,
приймає цю Конституцію - Основний Закон України.
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ
Стаття 1. Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава.
показати весь коментар
01.07.2021 05:12 Відповісти
З правовою та соціальною - перебор. Олігархічна мусорська - фактично
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01.07.2021 05:31 Відповісти
Найдено письмо Мавзолейного Хмыря Йосифа Уншлихта таваристчу Йосифу Сралину от 1926 года,по поводу немецких тайных военных школ на территории Сраного СССра....
Крысы позорные,рано или поздно все тайное становится явным...
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01.07.2021 06:33 Відповісти
+100/10!
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01.07.2021 06:39 Відповісти
Найдены документы, подтверждающие, что на Буковине 80 лет назад провозгласили Украинское государство, - ОГА - Цензор.НЕТ 8991Генеральная карта Украины 17 века,автор французский картограф Гийом Лавассер де Боплан.... Где ваша срана РАБссия по имени Мацковия-Мокшандия?
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01.07.2021 07:27 Відповісти
Эту Туфту Путлеру пой...,олн тебя поймет Вяликарос сраный...
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01.07.2021 08:16 Відповісти
Мавзолейные Хмыри вы ,тупое быдло,и Гийом здесь не причем...Имперцы краснопузые чЛенина Сралина и немецкой Щлюхи Катьки типа второй... А Польша мочила в сортире не только Мавзолейных Мудаков маршала Тухлочевского в 1920 году под Варшавой... Драпали сцуки ПОЗОРНІЕ...,аж Гай шумів... Паскуды и воры...
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01.07.2021 08:14 Відповісти
Теперь Буковина будет требовать автономию в составе?
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01.07.2021 09:43 Відповісти
Безнаціональну українізацію активізував ще Грушевський, а вдало й досі використовують викрадачі всього руського, щоб не відроджувалась державність русинів України.
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01.07.2021 12:08 Відповісти
 
 