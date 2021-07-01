Програма "Здорова Україна" має забезпечити зниження смертності від неінфекційних захворювань на 30% до 2030 року, - радник глави ОП Матієнко
Завдяки програмі "Здорова Україна", яку ініціював президент України Володимир Зеленський, смертність населення від неінфекційних захворювань має знизитися на 30%.
Про це заявив радник керівника Офісу Президента Сергій Матієнко в інтерв'ю телеканалу "Дом", передає Цензор.НЕТ.
"Насамперед наші зобов’язання — знизити смертність населення від неінфекційних захворювань на 30% до 2030 року. Щойно ми вирішимо це завдання, ті засоби і методи, які будуть реалізовані в межах вирішення цього завдання, вони, на нашу думку, приведуть і до вирішення глобальних завдань. Це збільшення середньої тривалості життя українців", — розповів він.
Один із головних компонентів програми — боротьба з факторами ризику, які призводять до передчасної смертності.
"Якщо ми проаналізуємо смертність українського населення, то зрозуміємо, що 85% українців вмирають взагалі не від інфекційних захворювань. 66,5% смертності — захворювання серцево-судинної системи. Якщо ми розберемося, чому виникають захворювання серцево-судинної системи, то зрозуміємо, що ці захворювання набуті. Людина хворіє на них, ведучи неправильний спосіб життя. Нездоровий спосіб життя", — розповів Матієнко.
Один із факторів нездорового способу життя — дефіцит рухової активності, особливо у великих містах. Саме для цього в Україні будуть відкривати тисячі спортивних майданчиків.
Нагадаємо, 22 червня президент Володимир Зеленський презентував загальнонаціональну програму "Здорова Україна".
Будь ласка, зачекайте...
ЗЕбилы побросают фугасы с пивом под АТБ и побегут трусцой к здоровой жизни, поддрачивая на видео с Настей Каменски.
Вот так вот все просто. Нужно еще бумажку какую-нить утвердить, чтоб уж точно и наверняка.
Я считаю, гениальная идея.
Он наступит скоро - надо только подождать.
Там все будет бесплатно, там все будет в кайф.
Там, наверное, вообще не надо будет умирать.
Я проснулся среди ночи и понял, что
Все идет по плану.
- лікування 73 недоумків;
- боротьба з мерзотою у владі - матвієнками, зеленськими, третьяковими...
Ще б безуглу кудись прилаштувати, може в бюро мір, як зразок абсолютно темного тіла.
Я удивляюсь, как еще не придумали продавать второй билет - за выход из общественного транспорта. Разделить услуга на вод и выход. За газ ведь придумали две платежки - за доставку и за сгорание. Так надо еще третью - за отвод продуктов сгорания. Или взять на себя тяжелый труд по доставке солнечного света населению в любой уголок нашей страны.
Шифер, ты записываешь?
Не стесняйтесь! Объявите на весь мир - программа нашего зеПрезидента "Скажем дружно Смерти - Нет!" Начнет выполняться в первые 100 дней после переизбрания на второй срок. Каждому украинцу - зеленый нашейный Супероберіг и кредит в 1 000 000 грн. на его приобретение в аптечном киоске возле входа в Офис Призидента...
1. Повысить цены на энергоресурсы и коммуналку для населения в 2-3-5 раз.
2. Продать депутатам и олигархам землю, полезные ископаемые.
3. Ввести новые налоги и повысить старые.
4. Увеличить пенсионный возраст.
5. Отменить уголовную ответственность для депутатов и чиновников за коррупцию, незаконное обогащение, воровство и соблюдение ПДД.
6. Повысить налоги для мелкого и среднего бизнеса.
7. Увеличить количество проверок для мелкого и среднего бизнеса.
8. Освободить от налогов предприятия и бизнес-империи олигархов - Ахметова, Коломойского, Фирташа, Порошенко, Косюка, Ярославского и других уважаемых господ.
9. Урезать и заморозить заработную плату рабочим и служащим, но повысить зарплату депутатам и министрам.
10. Увеличить количество полицаев и нацгвардейцев и выделить больше денег для ведомства Авакова и Вани Баканова.
11. Дать больше полномочий ведомствам Авакова и Баканова на проверки, аресты, задержания, обыска, изъятия, прослушку украинцев.
12. Уменьшить расходы на медицину, образование, культуру.
13. Уменьшить расходы на армию.
Вот первые 13-пунктов программа "Слуг народа" для программа "Здоровая Украина".