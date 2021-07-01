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Новини
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здоров'я (440) Офіс Президента (1998)

Програма "Здорова Україна" має забезпечити зниження смертності від неінфекційних захворювань на 30% до 2030 року, - радник глави ОП Матієнко

Програма

Завдяки програмі "Здорова Україна", яку ініціював президент України Володимир Зеленський, смертність населення від неінфекційних захворювань має знизитися на 30%.

Про це заявив радник керівника Офісу Президента Сергій Матієнко в інтерв'ю телеканалу "Дом", передає Цензор.НЕТ.

"Насамперед наші зобов’язання — знизити смертність населення від неінфекційних захворювань на 30% до 2030 року. Щойно ми вирішимо це завдання, ті засоби і методи, які будуть реалізовані в межах вирішення цього завдання, вони, на нашу думку, приведуть і до вирішення глобальних завдань. Це збільшення середньої тривалості життя українців", — розповів він.

Один із головних компонентів програми — боротьба з факторами ризику, які призводять до передчасної смертності.

Також читайте: В рамках програми "Здорова Україна" побудують 10 тисяч спортмайданчиків, причому 873 із них - вже цього року, - радник голови ОП Матієнко

"Якщо ми проаналізуємо смертність українського населення, то зрозуміємо, що 85% українців вмирають взагалі не від інфекційних захворювань. 66,5% смертності — захворювання серцево-судинної системи. Якщо ми розберемося, чому виникають захворювання серцево-судинної системи, то зрозуміємо, що ці захворювання набуті. Людина хворіє на них, ведучи неправильний спосіб життя. Нездоровий спосіб життя", — розповів Матієнко.

Один із факторів нездорового способу життя — дефіцит рухової активності, особливо у великих містах. Саме для цього в Україні будуть відкривати тисячі спортивних майданчиків.

Нагадаємо, 22 червня президент Володимир Зеленський презентував загальнонаціональну програму "Здорова Україна".

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Топ коментарі
+10
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ЗЕбилы побросают фугасы с пивом под АТБ и побегут трусцой к здоровой жизни, поддрачивая на видео с Настей Каменски.

Вот так вот все просто. Нужно еще бумажку какую-нить утвердить, чтоб уж точно и наверняка.
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01.07.2021 02:28
+4
Либо шах помрет, либо ишак сдохнет
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01.07.2021 06:24
+4
Нужно просто перестать умирать. Клоуны.
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01.07.2021 06:59
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Столбики с QR-кодами все изменят.

ЗЕбилы побросают фугасы с пивом под АТБ и побегут трусцой к здоровой жизни, поддрачивая на видео с Настей Каменски.

Вот так вот все просто. Нужно еще бумажку какую-нить утвердить, чтоб уж точно и наверняка.
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01.07.2021 02:28 Відповісти
Які конкретні кроки для цього мають бути зроблені? Невже від встановлених спортивних майданчиків?
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01.07.2021 02:30 Відповісти
чо так мало, не пойму. Что за геноцид! Раз это так просто, то давайте снизим смертность на 100% и украинцы перестанут умирать. Совсем.


Я считаю, гениальная идея.
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01.07.2021 08:34 Відповісти
А при коммунизме все будет зае@ись.
Он наступит скоро - надо только подождать.
Там все будет бесплатно, там все будет в кайф.
Там, наверное, вообще не надо будет умирать.
Я проснулся среди ночи и понял, что
Все идет по плану.
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01.07.2021 08:39 Відповісти
А как? В этой программе стимулирование делать ЛФК только. Но не финансирования ничего не выделенно. Какие площадки спортивные? Вы о чем?
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01.07.2021 02:51 Відповісти
Программа "Здоровая Украина" должна обеспечить снижение смертности от неинфекционных заболеваний на 30% к 2030 году, - советник главы ОП Матиенко - Цензор.НЕТ 3333
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01.07.2021 02:59 Відповісти
У Зе влади все звучить гарно, а роблять все по радянськи - через одне місце
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01.07.2021 03:39 Відповісти
Вони взагалі нічого не роблять, окрім грабунку України. Все інше - піар для бидла.
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01.07.2021 07:01 Відповісти
Более того, реформа медицины встала. Хабар медики как брали, так и берут. За бесплатные операции, по программе. Но Зе это уже не интересует. Ему главное прокукарекать, а там хоть не рассветай!
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01.07.2021 10:41 Відповісти
Найважливіші складові програми "Здорова Україна":
- лікування 73 недоумків;
- боротьба з мерзотою у владі - матвієнками, зеленськими, третьяковими...
Ще б безуглу кудись прилаштувати, може в бюро мір, як зразок абсолютно темного тіла.
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01.07.2021 03:50 Відповісти
Либо шах помрет, либо ишак сдохнет
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01.07.2021 06:24 Відповісти
Гундосый чемпион по программе вакцинации и продаже масочек и смертности украинцев ,ещё распилит ваши налоги, зефилы, готовьтесь. Вы это выбрали разом 😁😁😁
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01.07.2021 06:57 Відповісти
Нужно просто перестать умирать. Клоуны.
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01.07.2021 06:59 Відповісти
А еще - пополнение офшоров зеленского. Всем хорошо: турник за миллион для зебобика, чемоданы денег - зеленским. Красота.
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01.07.2021 07:00 Відповісти
Все реформируют ,а медицина становиться хуже и хуже 🤣
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01.07.2021 07:14 Відповісти
Ох і беручкі хлопці! Все програмують і обіцянки-цяцянки видають. А реально бачим ріст тарифів ЖКХ, цін на товари і послуги, інфляцію. Невже розраховують протриматися при владі до 2030 року?
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01.07.2021 07:15 Відповісти
Да блин - хваткие и липучие!
Я удивляюсь, как еще не придумали продавать второй билет - за выход из общественного транспорта. Разделить услуга на вод и выход. За газ ведь придумали две платежки - за доставку и за сгорание. Так надо еще третью - за отвод продуктов сгорания. Или взять на себя тяжелый труд по доставке солнечного света населению в любой уголок нашей страны.
Шифер, ты записываешь?
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01.07.2021 07:24 Відповісти
Не дивуйтеся, ці "хлопці" ще введуть податок велосипедистам і бігунам за "вихлопи".
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01.07.2021 09:05 Відповісти
Робята, ну шо вы такие закомплексованные и скромные?
Не стесняйтесь! Объявите на весь мир - программа нашего зеПрезидента "Скажем дружно Смерти - Нет!" Начнет выполняться в первые 100 дней после переизбрания на второй срок. Каждому украинцу - зеленый нашейный Супероберіг и кредит в 1 000 000 грн. на его приобретение в аптечном киоске возле входа в Офис Призидента...
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01.07.2021 07:18 Відповісти
Кстати ,и бегать так по Украинским дорогам не безопасно , бо собьют ,ну как на фото 🤔🙄🤦
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01.07.2021 07:36 Відповісти
Да до 2030 года, из-за вашей социальной политики, в Украине вообще населения не останется.
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01.07.2021 08:08 Відповісти
Программа "Здоровая Украина" от ЗЕ:

1. Повысить цены на энергоресурсы и коммуналку для населения в 2-3-5 раз.
2. Продать депутатам и олигархам землю, полезные ископаемые.
3. Ввести новые налоги и повысить старые.
4. Увеличить пенсионный возраст.
5. Отменить уголовную ответственность для депутатов и чиновников за коррупцию, незаконное обогащение, воровство и соблюдение ПДД.
6. Повысить налоги для мелкого и среднего бизнеса.
7. Увеличить количество проверок для мелкого и среднего бизнеса.
8. Освободить от налогов предприятия и бизнес-империи олигархов - Ахметова, Коломойского, Фирташа, Порошенко, Косюка, Ярославского и других уважаемых господ.
9. Урезать и заморозить заработную плату рабочим и служащим, но повысить зарплату депутатам и министрам.
10. Увеличить количество полицаев и нацгвардейцев и выделить больше денег для ведомства Авакова и Вани Баканова.
11. Дать больше полномочий ведомствам Авакова и Баканова на проверки, аресты, задержания, обыска, изъятия, прослушку украинцев.
12. Уменьшить расходы на медицину, образование, культуру.
13. Уменьшить расходы на армию.
Вот первые 13-пунктов программа "Слуг народа" для программа "Здоровая Украина".
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01.07.2021 08:43 Відповісти
В Україні середня тривалість життя в 2019 році склала 72,01 року. Для чоловіків вона становить 66,92 року, а для жінок - 76,98. Будемо жити до-----жінки---100,1 рік, чоловіки--------87. Насміялася. Пенсійний вік збільшать до 90 років?
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01.07.2021 09:47 Відповісти
коли Зеленському вже залишається трохи більше двох років при владі, і вже накуролесив так, шо треба позаріз другий термін, можна обіцяти хоч яблуні на Марсі в 2030р.
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01.07.2021 09:58 Відповісти
Ага, вместо того, чтобы ходить молодежь (и не только) носится по тротуарам на электросамокатах и гироскутерах. Уклоняющиеся от них пешеходы получают стресс, у самих ездунов ухудшается состояние сердечно-сосудистой системы, дряхлеют мышцы, портится фигура и растет травматизм...
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01.07.2021 10:52 Відповісти
 
 