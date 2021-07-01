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Держдепартамент США (1584) США (21024) реформи (3198)

Підтримка реформ у критично важливих сферах - пріоритет для відносин США з Україною, - Держдеп

Підтримка реформ у критично важливих сферах - пріоритет для відносин США з Україною, - Держдеп

Адміністрація США вважає підтримку реформ у ключових сферах в Україні, а також взаємодію в боротьбі з корупцією пріоритетами двосторонніх відносин.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявила під час конференції РПР заступниця помічника держсекретаря США з питань демократії, прав людини і праці Кара Макдональд.

"Підтримка реформ у критично важливих сферах є найбільшим пріоритетом для відносин Сполучених Штатів з Україною", - сказала представниця адміністрації США.

Вона визнала, що з 2014 року Україна досягла значного прогресу в реформах: "Сьогодні Україна сильніша, успішніша й більш підзвітна своєму народові".

Однак, за словами Макдональд, олігархи в Україні й надалі отримують надприбутки за рахунок держави, що підриває процес викоренення корупції.

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Представниця Держдепу зазначила, що американська сторона здійснила кроки в напрямку протидії корупції та зловмисній діяльності в Україні. У цьому зв’язку вона нагадала, зокрема, про запровадження санкцій проти Ігоря Коломойського.

"Ми сподіваємося побачити подальші дії з боку української влади, спрямовані на зміцнення й посилення судових інституцій, припинення безкарності та створення інституційного потенціалу для притягнення до відповідальності корупціонерів", - наголосила Макдональд.

У цьому контексті вона закликала українську владу докласти зусиль насамперед у реформуванні судової системи, забезпеченні гарантій незалежності в роботі НАБУ, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Крім того, за її словами, необхідно посилити відповідальність за неправдиве декларування доходів українських чиновників; прискорити прозорий процес призначення прокурорів у САП; привести законодавство про корпоративне управління до стандартів ОЕСР; надалі підтримувати незалежність ВАСУ.

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"Сегодня Украина более сильная, успешная и более подотчетна своему народу". Источник: https://censor.net/ru/n3274392
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Та то да, глава наблюдательного совета "Укроборонпрома" Милованов (гр-н США), очень о своем народе заботится, как и Лещенко, с зарплатой в 350 000 грн/мес, сильно за "Укрзализныцей" "наблюдает.... Когда же Украина, реально, будет подотчетна своему народу?
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01.07.2021 07:32 Відповісти
На прикладі УЗ вочевидь помітно ефективність інституції наглядових рад та радників усіх мастей((( оплата непотрібу з наших кишень...
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01.07.2021 07:42 Відповісти
"Мы надеемся увидеть дальнейшие действия со стороны украинских властей, направленные на укрепление и усиление судебных институтов, прекращение безнаказанности и создание институционального потенциала для привлечения к ответственности коррупционеров", - указала Макдональд.-"Не дождетесь" без слов и голоса звучал ответ "зеленый"
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01.07.2021 07:47 Відповісти
https://censor.net/ru/user/89332 "Мы надеемся увидеть дальнейшие действия со стороны украинских властей, направленные на укрепление и усиление судебных институтов, прекращение безнаказанности и создание институционального потенциала для привлечения к ответственности коррупционеров"
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Замени словами: "наблюдатели за судебными институтами". Т. е. США, за судами в Украине следить должны.
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01.07.2021 12:51 Відповісти
Приорите... Это как на том футбольном поле, когда одна взрослая команда беспощадно "мочит" вовсю салажную другую с хоккейным счетом в одни ворота.
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01.07.2021 08:06 Відповісти
 
 