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ВООЗ не рекомендує комбінувати різні вакцини проти COVID-19, але схвалює введення другої дози Pfizer після першої ін'єкції AstraZeneca

ВООЗ не рекомендує комбінувати різні вакцини проти COVID-19, але схвалює введення другої дози Pfizer після першої ін'єкції AstraZeneca

Всесвітня організація охорони здоров'я радить вводити дві дози однієї і тієї ж вакцини проти коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Кореспондент", про це ввечері в середу, 30 червня, заявила керівниця департаменту імунізації ВООЗ Кейт О'Браєн у Twitter.

"У нас поки немає даних щодо того, чи збережеться імунна реакція в разі змішаного графіка вакцинації, а також чи буде його застосування безпечним. На цей момент ми рекомендуємо, щоб у тих випадках, коли потрібні дві дози, застосовувалася одна і та ж вакцина для обох доз", - зазначила експертка.

При цьому О'Браєн уточнила, що організація схвалює введення другої дози препаратом Pfizer/BioNTech після першої ін'єкції препаратом AstraZeneca, оскільки дані про таку змішану імунізацію вже є.

"Ми маємо на цей рахунок дозвільну рекомендацію", - сказала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Всі, хто отримав перше щеплення від COVID-19, гарантовано отримають другу дозу вакцини, - МОЗ

Нарешті, представниця ВООЗ нагадала, що вакцини проти COVID-19 були розроблені лише близько року тому, тому потрібен час, щоб "провести моніторинг" і з'ясувати, як довго в організмі людини зберігаються антитіла.

Раніше головний санітарний лікар України Ігор Кузін віддав перевагу китайській вакцині CoronaVac від компанії Sinovac порівняно з препаратом компаній Pfizer/BioNTech.

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Топ коментарі
+4
Я не рекомендую вообще никакую. Выключите телевизор и вирус сам исчезнет.
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01.07.2021 07:24
+4
Да Вы гениальный эпидемиолог! Вот бы еще телевизоры в 1918 году были... Выключили бы их - и нет испанского гриппа...
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01.07.2021 07:49
+2
воз-навоз-конкретная контора по отмыву бабла в мировом масштабе...
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01.07.2021 07:35
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Я не рекомендую вообще никакую. Выключите телевизор и вирус сам исчезнет.
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01.07.2021 07:24 Відповісти
Да Вы гениальный эпидемиолог! Вот бы еще телевизоры в 1918 году были... Выключили бы их - и нет испанского гриппа...
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01.07.2021 07:49 Відповісти
А чуму, холеру як легко було б побороти!
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01.07.2021 07:54 Відповісти
Та да...испанкой за два года заболело 550 миллионов человек...и она исчезла безо всяких вакцин...
Ковидом за два года заболело 180 миллионов...страшный вирус..😁
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01.07.2021 08:39 Відповісти
В Индии в 1996 была вспышка легочной чумы. Заболело 811 человек. По Вашей градации - совсем не страшная бактерия...
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01.07.2021 09:43 Відповісти
Так выглядит когнитивный диссонанс.
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01.07.2021 07:29 Відповісти
воз-навоз-конкретная контора по отмыву бабла в мировом масштабе...
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01.07.2021 07:35 Відповісти
а шмыга рекомендует!)
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01.07.2021 07:49 Відповісти
Шаман рекомендует. Где иследования,научные труды , опоненты.Только после этого можно что то рекомендовать, остальное все реклама и пропаганда.
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01.07.2021 07:52 Відповісти
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33985964/ Effectiveness of the Pfizer-BioNTech and Oxford-AstraZeneca vaccines on covid-19 related symptoms, hospital admissions, and mortality in older adults in England: test negative case-control study
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01.07.2021 09:52 Відповісти
Контора "Путай-путай"
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01.07.2021 08:22 Відповісти
Уже не знабт что брехать...выкручиваются как ужи на сковородке...
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01.07.2021 08:42 Відповісти
Надо бы еще с десяток вакцин к зоопарку уже существующих добавить...что бы было что комбинировать..😁
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01.07.2021 08:45 Відповісти
 
 