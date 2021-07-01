Майже через 16 років поліції Тернополя здався чоловік, який насмерть збив двох дівчат і втік. ФОТО

Через 15 років до поліції Тернополя з повинною прийшов чоловік, який насмерть збив двох дівчат і втік.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.

За даними поліції, майже 16 років тому в жовтні в селі Петриків Тернопільського району під колесами автомобіля загинули дві дівчини.

"У центрі села автомобіль збив двох подруг 16-ти та 18-ти років і з місця події втік, залишивши дітей посеред дороги. Обидві дівчини зазнали страшних травм, несумісних із життям. За деякий час у ході оперативно-розшукових заходів поліцейські знайшли авто зловмисника і встановили його особу", - йдеться в повідомленні.



Фото: сайт поліції

До аварії був причетний 26-річний чоловік, згодом його оголосили в міжнародний розшук. Тернополянину інкримінували ч.3 ст.286 (порушення правил дорожнього руху, що спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.

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"29 червня цього року надійшла заява до правоохоронних органів від чоловіка, який зізнався, що 15 років тому в селі Петриків скоїв смертельну аварію та втік. Підозрюваного затримали. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання", - додали в поліції.