Майже через 16 років поліції Тернополя здався чоловік, який насмерть збив двох дівчат і втік. ФОТО
Через 15 років до поліції Тернополя з повинною прийшов чоловік, який насмерть збив двох дівчат і втік.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.
За даними поліції, майже 16 років тому в жовтні в селі Петриків Тернопільського району під колесами автомобіля загинули дві дівчини.
"У центрі села автомобіль збив двох подруг 16-ти та 18-ти років і з місця події втік, залишивши дітей посеред дороги. Обидві дівчини зазнали страшних травм, несумісних із життям. За деякий час у ході оперативно-розшукових заходів поліцейські знайшли авто зловмисника і встановили його особу", - йдеться в повідомленні.
До аварії був причетний 26-річний чоловік, згодом його оголосили в міжнародний розшук. Тернополянину інкримінували ч.3 ст.286 (порушення правил дорожнього руху, що спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.
"29 червня цього року надійшла заява до правоохоронних органів від чоловіка, який зізнався, що 15 років тому в селі Петриків скоїв смертельну аварію та втік. Підозрюваного затримали. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання", - додали в поліції.
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Почему преступник гулял на свободе 16 лет , ПОКА сам не сдался ?
«Работа и оперативность ментов поражает» …
Сроков давности нет за военные преступления и преступления против человечества.
Нести кримінальну чи адміністративну відповідальність не буде, справу закриють, хоча швидше всього вже давно закрита і передана в архів.
Злочинець просто тепер буде чистий перед законом(