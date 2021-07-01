УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4962 відвідувача онлайн
Новини ДТП
22 667 21
ДТП (4442) смерть (6709) Тернопільщина (556)

Майже через 16 років поліції Тернополя здався чоловік, який насмерть збив двох дівчат і втік. ФОТО

Через 15 років до поліції Тернополя з повинною прийшов чоловік, який насмерть збив двох дівчат і втік.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.

За даними поліції, майже 16 років тому в жовтні в селі Петриків Тернопільського району під колесами автомобіля загинули дві дівчини.

"У центрі села автомобіль збив двох подруг 16-ти та 18-ти років і з місця події втік, залишивши дітей посеред дороги. Обидві дівчини зазнали страшних травм, несумісних із життям. За деякий час у ході оперативно-розшукових заходів поліцейські знайшли авто зловмисника і встановили його особу", - йдеться в повідомленні.

Майже через 16 років поліції Тернополя здався чоловік, який насмерть збив двох дівчат і втік 01
Фото: сайт поліції

До аварії був причетний 26-річний чоловік, згодом його оголосили в міжнародний розшук. Тернополянину інкримінували ч.3 ст.286 (порушення правил дорожнього руху, що спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Переповнена маршрутка влетіла в стовп на пішохідному переході в Києві: шістьох осіб госпіталізовано. ВIДЕО

"29 червня цього року надійшла заява до правоохоронних органів від чоловіка, який зізнався, що 15 років тому в селі Петриків скоїв смертельну аварію та втік. Підозрюваного затримали. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання", - додали в поліції.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+10
Автомобиль нашли , личность убийцы установили , НО ловить его не стали !

Почему преступник гулял на свободе 16 лет , ПОКА сам не сдался ?

«Работа и оперативность ментов поражает» …
показати весь коментар
01.07.2021 08:01
+10
15 лет - срок давности, вне зависимости от нахождения в розыске, кроме редких статей "без срока давности". Из зала суда выйдет на свободу.
показати весь коментар
01.07.2021 08:03
+6
Сниться стали?
показати весь коментар
01.07.2021 07:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сниться стали?
показати весь коментар
01.07.2021 07:36 Відповісти
БЕСсонница достала...
показати весь коментар
01.07.2021 07:40 Відповісти
и души девушек к нему без тел, все времья приходили ,й покуда жив он будет ,будут приходить .
показати весь коментар
01.07.2021 07:44 Відповісти
Втомився переховуватися.
показати весь коментар
01.07.2021 07:53 Відповісти
16 лет прошло.Какие сроки давности по таким преступлениям?Может не в страшных снах дело?
показати весь коментар
01.07.2021 07:59 Відповісти
15 лет - срок давности, вне зависимости от нахождения в розыске, кроме редких статей "без срока давности". Из зала суда выйдет на свободу.
показати весь коментар
01.07.2021 08:03 Відповісти
Ну я каг бы на это и намекал.Как ниже написал(а) Зая - менты поставят еще одну галочку за "раскрытое по горячим следам" преступление и получат премии.
показати весь коментар
01.07.2021 08:18 Відповісти
По статьям где речт идет о убийстве срока давности нет
показати весь коментар
01.07.2021 09:30 Відповісти
Это дтп повлекшее смерть, а не убийство.
показати весь коментар
01.07.2021 10:52 Відповісти
Ні фіга, термін давності не рахується, бо він переховувався.
показати весь коментар
01.07.2021 11:25 Відповісти
За 15 лет можно было и внешность и пол сменить: так что никто бы не узнал но видимо совесть замучила
показати весь коментар
01.07.2021 08:00 Відповісти
Автомобиль нашли , личность убийцы установили , НО ловить его не стали !

Почему преступник гулял на свободе 16 лет , ПОКА сам не сдался ?

«Работа и оперативность ментов поражает» …
показати весь коментар
01.07.2021 08:01 Відповісти
Може у Польщу втік... Хто зна
показати весь коментар
01.07.2021 08:16 Відповісти
То есть можно убивать, прятаться 15 лет и потом т**е ничего не будет по сроку давности? Что это за закон такой **@нутый. То есть у убийства есть срок давности который заканчивается, для родичей убитого? Может убитый воскресает после срока давности? Совковая дичь какая-то. Закон для бандитов которых могут прикрыть менты.
показати весь коментар
01.07.2021 08:46 Відповісти
Нет срока давности по статьям где инкриминируется убийство
показати весь коментар
01.07.2021 09:32 Відповісти
ДТП, это не убийство, но даже по убийству есть сроки давности.
Сроков давности нет за военные преступления и преступления против человечества.
показати весь коментар
01.07.2021 10:26 Відповісти
а те що за вбивство 1 людини і 10 тис - однакові строки - це вас не бентежить?
показати весь коментар
01.07.2021 11:10 Відповісти
Тут питаня до ефективності нашої поліції ,як можна що ця мерзота переховувалась 15 років.
показати весь коментар
01.07.2021 08:52 Відповісти
Набридло ховатися і строк давності вже давно сплив, а коли підключать ЗМІ, то буде розказувати про "совість" і "просити вибачення"(
Нести кримінальну чи адміністративну відповідальність не буде, справу закриють, хоча швидше всього вже давно закрита і передана в архів.
Злочинець просто тепер буде чистий перед законом(
показати весь коментар
01.07.2021 08:53 Відповісти
Продуманный гнида, выждал окончание срока давности и сдался)
показати весь коментар
01.07.2021 10:25 Відповісти
ато )))
показати весь коментар
01.07.2021 11:10 Відповісти
 
 