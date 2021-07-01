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ОБСЄ (3481) обстріл (27098) звіт (409)

За добу спецмісія ОБСЄ зафіксувала 225 порушень "тиші" на Донбасі, від початку перемир'я - понад 39,5 тис.

За добу спецмісія ОБСЄ зафіксувала 225 порушень

30 червня спостерігачі спецмісії ОБСЄ зафіксували 225 порушень режиму припинення вогню на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті спецмісії ОБСЄ за 30 червня.

У Донецькій області СММ зафіксувала 90 порушень режиму припинення вогню, зокрема 47 вибухів (40 вибухів невизначеного походження та 7 вибухів унаслідок вихідного артилерійського вогню). Більшість порушень режиму припинення вогню сталася в районі на північний схід від н. п. Майорськ (підконтрольний урядові, 45 км на північний схід від Донецька), на захід від н. п. Мануйлівка (непідконтрольний урядові, 65 км на схід від Донецька), які, за оцінкою, були пов’язані з навчаннями з бойовою стрільбою поза зоною безпеки, а також у районі на північний захід від н. п. Мар’їнка (підконтрольний урядові, 23 км на південний захід від Донецька). За попередній звітний період у цій області зафіксовано 394 порушення режиму припинення вогню.

У Луганській області Місія зафіксувала 135 порушень режиму припинення вогню, зокрема 9 вибухів невизначеного походження. Усі ці порушення сталися в районах на схід і південний захід від ділянки розведення в районі н. п. Золоте (підконтрольний уряду, 60 км на захід від Луганська) (див. нижче). За попередній звітний період у цій області зафіксовано 48 порушень режиму припинення вогню (усі біля зазначеної вище ділянки розведення).

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Після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року, на якому була досягнута домовленість про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня 2020 року і до кінця звітного періоду СММ зафіксувала принаймні 39 519 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях (зокрема 12 120 вибухів, 6368 невизначених боєприпасів у польоті, 235 спалахів дульного полум’я, 126 освітлювальних ракет, а також щонайменше 20 670 черг і пострілів).

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За сутки спецмиссия ОБСЕ зафиксировала 225 нарушений "тишины" на Донбассе, с начала перемирия - более 39,5 тыс. - Цензор.НЕТ 4395
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01.07.2021 07:52 Відповісти
Это режим тишины по версии ОБСЕ и перемирие по версии Зеленского.
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01.07.2021 07:56 Відповісти
Хм...И чего стреляют?Ведь наш ********** чётко видел мир в глазу *****?
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01.07.2021 08:02 Відповісти
Утречко выдалось бодреньким. Прослушал симфонию отлётов.
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01.07.2021 08:09 Відповісти
Кормильцы Украины заскулили
https://www.youtube.com/watch?v=MFCExkfV1Qw «Снимите блокаду, мы загибаемся!» Истерика боевиков в эфире у Соловьева
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01.07.2021 08:33 Відповісти
 
 