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Ярмоленко направить бонуси за Євро-2020 на допомогу хворим і нужденним дітям

Ярмоленко направить бонуси за Євро-2020 на допомогу хворим і нужденним дітям

Агент хавбека збірної України Андрія Ярмоленка Вадим Шаблій розповів про плани футболіста направити бонуси за Євро-2020 на благодійність.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sports.ru.

"Насправді Андрій Ярмоленко прийняв це рішення задовго до початку чемпіонату Європи.

Усі бонуси, які він отримає за виступ у фінальному раунді чемпіонату Європи, будуть виділені на допомогу хворим і нужденним дітям.

При цьому ми з Андрієм збираємося разом контролювати витрату коштів у цьому благодійному фонді. Я вважаю, що про такий вчинок лідера збірної України має знати вся країна", - сказав Шаблій.

Також дивіться: Гол Довбика у ворота збірної Швеції став найбільш пізнім переможним забитим м'ячем в історії чемпіонатів Європи. ВIДЕО

Як відомо, Україна в 1/4 фіналу Євро зіграє з Англією.

Автор: 
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Топ коментарі
+27
Ярмолу останнім часом поважаю все більше і більше... Чувак після важкої травми, але реально рве і викладається на полі, на відміну від Малиновського, наприклад. Два голи, три паси гольових - видно, що людина старається. Ще й інтерв'ю українською давати почав!
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01.07.2021 08:09
+14
respect
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01.07.2021 08:04
+13
Гідний вчинок !
Повага.
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01.07.2021 08:17
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а остальные игроки типа не в теме?..
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01.07.2021 08:03 Відповісти
а остальным своих наташ на мальдивы и в доминикану отправить нужно)
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01.07.2021 08:06 Відповісти
ну не только вам, прокуроришкам и жирным таможенникам, на островах отдыхать. честные люди таки тоже имеют право
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01.07.2021 12:41 Відповісти
respect
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01.07.2021 08:04 Відповісти
Молодец.
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01.07.2021 08:09 Відповісти
Ярмолу останнім часом поважаю все більше і більше... Чувак після важкої травми, але реально рве і викладається на полі, на відміну від Малиновського, наприклад. Два голи, три паси гольових - видно, що людина старається. Ще й інтерв'ю українською давати почав!
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01.07.2021 08:09 Відповісти
Малиновський грає через біль.
Його оперуватимуть після Євро.
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01.07.2021 08:17 Відповісти
А коли він травму отримав? Просто ще пару тижнів тому він в Італії феєрив... І якщо через біль, но навіщо Шева у перших іграх його в основу ставив? У Аталанті от просікли, що краще Малиновського тримати як Джокера на заміну - він там постійно виходить в 2 таймі і змінює хід гри...
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01.07.2021 08:19 Відповісти
Давно грає.
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Маліновський ляже під ніж після Євро-2020 - лідер збірної України грає через біль

Хавбек Аталанти та збірної України Руслан Маліновський планує приділити більше уваги своєму здоров'ю.
"Звичайно, потрібно робити операцію. Зараз необхідно потерпіти цей період, а після Євро зайнятися лікуванням.
Грижа нікуди не зникла, в багатьох моментах вона не дає грати на повну. Постійно доводиться грати з дискомфортом і больовими відчуттями. Це не так легко", - зізнався Маліновський в інтерв'ю https://www.youtube.com/channel/UCcEAsHZ1jfTD0ST3J5ALrpA BurBuzz .

Додамо, що травма не завадила українцю провести успішний сезон в Аталанті - 43 матчі, 10 голів та 12 асистів.
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01.07.2021 08:45 Відповісти
Ок, у Малиновського грижа, але не він один не в формі. Зінченко от тільки зі шведами вперше нормально зіграв, Марлос взагалі ніякий...
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01.07.2021 09:04 Відповісти
Я в курсі. На Ярмоленка боляче було дивитися. Бідний, ледве вже ходив.
І Яремчук стомився.
Гра була важка і виснажлива. Ми перед екранами тліли (я думала, що у мене вже просто не залишиться сил на емоції, на радість ... Але з*явилися бігом після свистка ). А хлопцям що казати ? Вони відповідальність мали перед нами. Бачите, як дякують щоразу. Розуміють і відчувають.
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01.07.2021 09:26 Відповісти
То вам так здається , це світовий рівень. Викладаються всі і на повну.
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01.07.2021 09:22 Відповісти
Не треба бути експертом, щоб порівняти гру футболістів у їх клубах та у збірній...
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01.07.2021 09:24 Відповісти
Якраз треба бути експертом , тому що задачі на гру футболістам як для команди так і для кожного гравця окремо дає тренер. І не знаючи їх ,не можна судить.
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01.07.2021 09:27 Відповісти
Коли гравець із кращим у команді ударом пеналь не забиває - це тренер винен?
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01.07.2021 10:30 Відповісти
Ярмола - націоналіст у хорошому значенні. Він любить Україну і завжди демонструє це своїми постами у соцмережах. І такі футболісти у нас є і були. Це і Шовковсткий, і Зозуля і інші. І 'х стає все більше. Для опонентів нагадаю, що націоналіст - це не той, хто не поважає інші нації, а той, хто любить власну. Бути націоналістом - природній стан здорової людини. Здорова людина завжди більше любить врасну родину і піклуються про власних дітей, а не дітей і дружину, чи батьків сусіда. Хоча допомагає і їм, коли має таку можливість і коли власна родина забезпечена. Ті, хто ненавидить інші нації - це шовіеісти (як кацапи), або нацисти, як послідовники Гітлера.
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01.07.2021 12:07 Відповісти
Саме Зозуля, Шовковський і Ярмоленко чи на ЗСУ кошти передавали. Особливо Зозуля! Ну і Гусєв ще там теж і, здається, Худжамов.
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01.07.2021 12:20 Відповісти
Це вчинок! Дякуємо, Андрій!
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01.07.2021 08:15 Відповісти
Гідний вчинок !
Повага.
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01.07.2021 08:17 Відповісти
Андрій просто молодець! На жаль багато "видатних" спортсменів --"крмильці" ,це хорошо погулять і своїх мадам ублажать.
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01.07.2021 08:21 Відповісти
Ви багато грошей на благодійність дали замість погуляти чи якісь дрібнички мадам купити?
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01.07.2021 08:33 Відповісти
В мене нема і не буде стільки доходів. Мені про таку премію тільки мріяти.
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01.07.2021 08:55 Відповісти
Нехай тільки ретельно проконтролюють.
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01.07.2021 08:53 Відповісти
Таке рішення футболіста можна тільки вітати, побільше таких людей.А ось олігархи які так грабують Україну чи хтось з них допомагає хворим дітям ,сиротам ,воїнам ? ну окрім Порошенка ніхто..
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01.07.2021 08:58 Відповісти
Ярмоленко добрый человек, это не первый его поступок. Да и в интервью прослеживается, что не гнилой. Жаль, что футбольная карьера не развернулась в полную силу, да уже и не развернется.
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01.07.2021 09:23 Відповісти
ПОВАЖАЮ . ГІДНИЙ ВЧИНОК
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01.07.2021 10:49 Відповісти
у тебя явно мания преследования "сывочолым" )))

Выздоравливай !
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01.07.2021 11:30 Відповісти
липєцкая фабрика афшорі кокококо
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01.07.2021 11:43 Відповісти
свинарчуки мальдивы кузня рошен ротердам..кококо.
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01.07.2021 12:33 Відповісти
в спам коломойская свинособака
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01.07.2021 12:34 Відповісти
а зеленая шмаркля сколько детям со своих сериалов через офшоры перечислила?
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01.07.2021 11:42 Відповісти
 
 