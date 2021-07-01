Ярмоленко направить бонуси за Євро-2020 на допомогу хворим і нужденним дітям
Агент хавбека збірної України Андрія Ярмоленка Вадим Шаблій розповів про плани футболіста направити бонуси за Євро-2020 на благодійність.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sports.ru.
"Насправді Андрій Ярмоленко прийняв це рішення задовго до початку чемпіонату Європи.
Усі бонуси, які він отримає за виступ у фінальному раунді чемпіонату Європи, будуть виділені на допомогу хворим і нужденним дітям.
При цьому ми з Андрієм збираємося разом контролювати витрату коштів у цьому благодійному фонді. Я вважаю, що про такий вчинок лідера збірної України має знати вся країна", - сказав Шаблій.
Як відомо, Україна в 1/4 фіналу Євро зіграє з Англією.
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Його оперуватимуть після Євро.
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Маліновський ляже під ніж після Євро-2020 - лідер збірної України грає через біль
Хавбек Аталанти та збірної України Руслан Маліновський планує приділити більше уваги своєму здоров'ю.
"Звичайно, потрібно робити операцію. Зараз необхідно потерпіти цей період, а після Євро зайнятися лікуванням.
Грижа нікуди не зникла, в багатьох моментах вона не дає грати на повну. Постійно доводиться грати з дискомфортом і больовими відчуттями. Це не так легко", - зізнався Маліновський в інтерв'ю https://www.youtube.com/channel/UCcEAsHZ1jfTD0ST3J5ALrpA BurBuzz .
Додамо, що травма не завадила українцю провести успішний сезон в Аталанті - 43 матчі, 10 голів та 12 асистів.
І Яремчук стомився.
Гра була важка і виснажлива. Ми перед екранами тліли (я думала, що у мене вже просто не залишиться сил на емоції, на радість ... Але з*явилися бігом після свистка ). А хлопцям що казати ? Вони відповідальність мали перед нами. Бачите, як дякують щоразу. Розуміють і відчувають.
Повага.
Выздоравливай !