Посольство Росії у Великій Британії запросило в поліції інформацію про чоловіка, який прийшов до українських фанів із прапором РФ та в шапці-вушанці
Посольство Росії у Великій Британії прокоментувало конфлікт через появу вболівальника з російським прапором під час матчу Євро-2020 між збірними України та Швеції (2:1) у Глазго.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на sports.ru.
"Наші колеги запросили поліцію щодо надходження звернення від потерпілого. Сам громадянин ні в посольство, ні в генконсульство не звертався, відомостями про його особу, в тому числі про наявність російського громадянства ні ми, ні наші колеги в Единбурзі не володіємо", - повідомили в посольстві.
Під час матчу Швеція-Україна на трибуни українських фанів прийшов чоловік із прапором РФ і в шапці-вушанці.
Топ коментарі
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А насправді це 100% провокатор фсб-шний...
Как https://www.sport-express.ru/ сообщает "Спорт-Экспресс", российский болельщик Денис Смоленский, избитый на матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу между сборными Украины и Швеции, рассказал журналистам подробности происшествия.
Пострадавший заверил, что на матче от болел за сборную Украины.
"Русские тоже болеют за Украину! Мы же все едины. Мой лучший друг - украинец... Политика должна оставаться политикой, а футбол футболом", - рассказал он.
вехи жизни и метаний распятого мальчика
А Х..ла свого нехай тримають у себе скільки заманеться
Смоленский появился на секторе украинских болельщиков в Глазго в форме сборной России и со своим национальным флагом. Это вызвало недовольство украинских болельщиков, которые напали на него, избили, отобрали флаг и порвали футболку российской сборной.
"Я приехал на матч, чтобы поддержать украинскую команду. Русские ведь тоже болеют за Украину! Мы же все едины. Что происходило? Некоторым не понравилось, что я был с флагом. Некоторые просто удивились, а некоторым это, мягко говоря, не понравилось… И они начали избивать. У меня была разбита бровь.
Надо понимать, что это не политика, а футбол. Мой лучший друг - украинец. Другой лучший друг - поляк. Мы показываем, что политика должна оставаться политикой, а футбол - футболом", - цитирует Дениса Смоленского "Спорт-Экспресс".100% -ая кацапская провокация!!!!!!!! И что самое смешное - посольство запрашивает как его найти а он уже кацапским СМИ дает информацию!!!! Ну чиста по-кацапски!!!!
"Чий крим?
Хто воює на Донбасі?"
Путін - ???"
Не здав, а тепер дивується, що отримав двойку...
100% - а провокація ФСБшників рф >