В Україні за добу від COVID-19 померла 51 особа, зафіксовано 705 нових випадків зараження, 1719 осіб одужали

В Україні зафіксовано 705 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 1 липня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 30 червня 2021 року в Україні зафіксовано 705 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 28, медпрацівників – 18).

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 464 особи;

летальних випадків – 51;

одужало – 1719 осіб.

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За добу протестовано:

методом ПЛР – 20 913 осіб,

методом ІФА – 9743 особи,

експрес-тестами – 18 382 особи.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 235 801 особа;

одужало – 2 168 387 осіб;

летальних випадків – 52 391;

проведено ПЛР-тестувань – 10 861 246.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (231), Київській (56), Харківській (41), Одеській (41) та Дніпропетровській (31) областях", - розповіли в МОЗ.











