В Україні за добу від COVID-19 померла 51 особа, зафіксовано 705 нових випадків зараження, 1719 осіб одужали
В Україні зафіксовано 705 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 1 липня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"За добу 30 червня 2021 року в Україні зафіксовано 705 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 28, медпрацівників – 18).
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 464 особи;
летальних випадків – 51;
одужало – 1719 осіб.
За добу протестовано:
методом ПЛР – 20 913 осіб,
методом ІФА – 9743 особи,
експрес-тестами – 18 382 особи.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 235 801 особа;
одужало – 2 168 387 осіб;
летальних випадків – 52 391;
проведено ПЛР-тестувань – 10 861 246.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (231), Київській (56), Харківській (41), Одеській (41) та Дніпропетровській (31) областях", - розповіли в МОЗ.
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