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В Україні за добу від COVID-19 померла 51 особа, зафіксовано 705 нових випадків зараження, 1719 осіб одужали

В Україні за добу від COVID-19 померла 51 особа, зафіксовано 705 нових випадків зараження, 1719 осіб одужали

В Україні зафіксовано 705 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 1 липня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 30 червня 2021 року в Україні зафіксовано 705 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 28, медпрацівників – 18).

Також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померла 51 особа, зафіксовано 705 нових випадків зараження, 1719 осіб одужали 01 госпіталізовано – 464 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померла 51 особа, зафіксовано 705 нових випадків зараження, 1719 осіб одужали 01 летальних випадків – 51;

В Україні за добу від COVID-19 померла 51 особа, зафіксовано 705 нових випадків зараження, 1719 осіб одужали 01 одужало – 1719 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВООЗ не рекомендує комбінувати різні вакцини проти COVID-19, але схвалює введення другої дози Pfizer після першої ін'єкції AstraZeneca

За добу протестовано:

В Україні за добу від COVID-19 померла 51 особа, зафіксовано 705 нових випадків зараження, 1719 осіб одужали 01 методом ПЛР – 20 913 осіб,

В Україні за добу від COVID-19 померла 51 особа, зафіксовано 705 нових випадків зараження, 1719 осіб одужали 01 методом ІФА – 9743 особи,

В Україні за добу від COVID-19 померла 51 особа, зафіксовано 705 нових випадків зараження, 1719 осіб одужали 01 експрес-тестами – 18 382 особи.

За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померла 51 особа, зафіксовано 705 нових випадків зараження, 1719 осіб одужали 01 захворіло – 2 235 801 особа;

В Україні за добу від COVID-19 померла 51 особа, зафіксовано 705 нових випадків зараження, 1719 осіб одужали 01 одужало – 2 168 387 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померла 51 особа, зафіксовано 705 нових випадків зараження, 1719 осіб одужали 01 летальних випадків – 52 391;

В Україні за добу від COVID-19 померла 51 особа, зафіксовано 705 нових випадків зараження, 1719 осіб одужали 01 проведено ПЛР-тестувань – 10 861 246.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (231), Київській (56), Харківській (41), Одеській (41) та Дніпропетровській (31) областях", - розповіли в МОЗ.

В Україні за добу від COVID-19 померла 51 особа, зафіксовано 705 нових випадків зараження, 1719 осіб одужали 11
В Україні за добу від COVID-19 померла 51 особа, зафіксовано 705 нових випадків зараження, 1719 осіб одужали 12
В Україні за добу від COVID-19 померла 51 особа, зафіксовано 705 нових випадків зараження, 1719 осіб одужали 13
В Україні за добу від COVID-19 померла 51 особа, зафіксовано 705 нових випадків зараження, 1719 осіб одужали 14

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А вакцинированный Спутником Рашкостан ставит новые рекорды.
И почему-то уже не слышно воплей Скабеевых и Ко про умирающую без ихней фуфловакцины Украину.
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01.07.2021 09:01 Відповісти
У нас все впереди
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01.07.2021 10:00 Відповісти
В Израиле за последний месяц от ковида умерло в 2,5 раза меньше людей, чем в Украине за сутки.
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01.07.2021 16:16 Відповісти
 
 