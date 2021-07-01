УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12442 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
1 672 2
безпілотник (3677) обстріл (27098) Донбас (22348) операція Об’єднаних сил (6725)

Українські воїни засобами РЕБ подавили ворожий БПЛА на Донбасі. За добу - 10 порушень режиму "тиші", бойових втрат немає

Українські воїни засобами РЕБ подавили ворожий БПЛА на Донбасі. За добу - 10 порушень режиму

Минулої доби, 30 червня, зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, біля Золотого-4 противник застосовував ручні протитанкові гранатомети. Поблизу Новоселівки ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік населеного пункту Новгородське російські окупанти двічі здійснювали обстріл українських позицій з озброєння БМП-1, мінометів 82-мм калібру та великокаліберних кулеметів.

А біля Красногорівки ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів.

У районі населеного пункту Південне російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Дивіться також: Із загиблим на Донбасі воїном 58-ї ОМПБр Андрієм Гонаром попрощалися у Кривому Розі. ФОТОрепортаж

На Приазов’ї, біля Водяного, окупанти двічі обстрілювали наші позиції з автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Поблизу Оріхового противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування. БПЛА противника був вчасно подавлений засобами РЕБ.

Станом на 7:00 ранку 1 липня зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Біля населеного пункту Авдіївка збройні формування Російської Федерації двічі обстріляли українські позиції з мінометів 82-мм калібру та гранатометів різних систем.

"Бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає. На ворожі обстріли наші військові відкривали вогонь у відповідь", - йдеться в повідомленні.

Українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ, використовуючи координаційний механізм

"Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил повністю контрольована українськими військовослужбовцями", - додали в пресцентрі ОС.

Українські воїни засобами РЕБ подавили ворожий БПЛА на Донбасі. За добу - 10 порушень режиму тиші, бойових втрат немає 01

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Українські воїни засобами РЕБ подавили ворожий БПЛА на Донбасі. За добу - 10 порушень режиму "тиші", бойових втрат немає - Цензор.НЕТ 7561
показати весь коментар
01.07.2021 08:52 Відповісти
07:47 https://censor.net/ru/news/3274395/za_sutki_spetsmissiya_obse_zafiksirovala_225_narusheniyi_tishiny_na_donbasse_s_nachala_peremiriya_bolee
показати весь коментар
01.07.2021 10:12 Відповісти
 
 