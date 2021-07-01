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Велика Британія (5338) корабель (1596) путін (23325) США (21024) Чорне море (1621) Псакі (148)

США хочуть більш передбачуваних відносин з РФ. Байден оголосив про низку далекоглядних дій, - Псакі

США хочуть більш передбачуваних відносин з РФ. Байден оголосив про низку далекоглядних дій, - Псакі

Мета США полягає в тому, щоб рухатися в напрямку більш передбачуваних відносин з Росією.

Про це заявила прессекретарка Білого дому Джейн Псакі, коментуючи слова президента РФ Володимира Путіна щодо інциденту з британським есмінцем у Чорному морі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Раніше президент РФ Володимир Путін під час щорічної прямої лінії заявив, що порушення російського кордону британським есмінцем було провокацією, в якій нібито брала участь як британська, так і американська сторона.

"Байден оголосив про низку далекоглядних дій у цьому плані, без сумнівів, це визначає нашу стратегію", - заявила Псакі.

Відповідаючи на запитання про те, чи був інцидент у Чорному морі заздалегідь запланованою операцією США і Великої Британії, Псакі відповіла, що не володіє інформацією для того, щоб якось прокоментувати це.

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Топ коментарі
+13
мертва московія це передбачувана московія.
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01.07.2021 08:55
+6
А хіба можуть бути якісь передбачувані відносини з державою, очолюваною людиною, яка "живе в іншій реальності"? Але дипломатія є дипломатією, щоб робити заяви, які розходяться з реальністю.
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01.07.2021 08:59
+6
Разве могут быть предсказуемые отношения с бандитами. Бандитов необходимо мочить даже в их собственном сортире
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01.07.2021 09:06
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мертва московія це передбачувана московія.
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01.07.2021 08:55 Відповісти
Англосаксы специально придумали футбол для унижения кремля.
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01.07.2021 09:27 Відповісти
А хіба можуть бути якісь передбачувані відносини з державою, очолюваною людиною, яка "живе в іншій реальності"? Але дипломатія є дипломатією, щоб робити заяви, які розходяться з реальністю.
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01.07.2021 08:59 Відповісти
https://ibb.co/990zZGh
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01.07.2021 09:03 Відповісти
Дурака включают и правильно делают. Не одной же кацапне постоянно этим заниматься?
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01.07.2021 09:04 Відповісти
Путлер построит Антлантический поток по просьбе Байдена,США без РАБссиянскага газу,что Путлер без кокса Аргентинскага...
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01.07.2021 09:05 Відповісти
Разве могут быть предсказуемые отношения с бандитами. Бандитов необходимо мочить даже в их собственном сортире
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01.07.2021 09:06 Відповісти
скоро і ми будемо жити в такій же "іншій реальності".....
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01.07.2021 09:07 Відповісти
США с 1 августа прекращает выдавать визы Мавзолейному быдлу,а Посольство США останется на Мацковии в количестве 3 человека...
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01.07.2021 09:07 Відповісти
Агенты ФСБ теперь будут получать визы в США в нейтральных странах.
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01.07.2021 09:15 Відповісти
Быдло Мавзолейное вычисляют за 5 минут,для этого есть Христо Грозев и Биллингкэт...,...болван ты ТУПОЙ
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01.07.2021 10:18 Відповісти
Не всегда ,всё очень загадочно, можешь у правнука Мюллера спросить
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01.07.2021 10:54 Відповісти
Путин сам виноват, что США теперь общаются с ним гибридно: троллят и делают своё.
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01.07.2021 09:11 Відповісти
Не "Джейн", а Джен.
Дже́ннифер Рене́ Пса́ки
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01.07.2021 09:21 Відповісти
Крошка псахєс.
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01.07.2021 14:23 Відповісти
Передбачити дії чухонсько-мордовських варварів неможливо-це первісні істоти.
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01.07.2021 09:25 Відповісти
нашли с кем устанавливать деловые отношения, да эта пьяная орда понимаэт только силу, вот когда они по настоящему получают по морде, вот только тогда они начинают любезно разговаривать, однако надо быть внимательными и не поворачиваться к этим подонкам спиной, потому, что за пазухой каждый из них прячет камень и когда его применит не предсказуемо.
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01.07.2021 09:29 Відповісти
Cлава Байдену, каліки !
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01.07.2021 09:34 Відповісти
Корисні і.діоти глобалістів роБЛЯТЬ вигляд, що нічого не сталося, що живородящий чжоу бай-ден продовжує залишатися великим другом України, що це така тактика хитра - приспати пуйла, а потім дати йому у вухо... Корисні і.діоти, вам не набридла ваша заяложена пластінка? Вам самим від своєї писанини не смішно?
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01.07.2021 09:37 Відповісти
Та ми й так бачимо що робота в обнімалки з Козлостаном йде …
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01.07.2021 09:43 Відповісти
Байден И Джонсон,премьер Британии поделили РАБссию пополам...это как Путлер убийца и Путлер Пуйло.. Кому вершки,кому Коррешки..
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01.07.2021 10:20 Відповісти
Учения Си Бриз закончились в Черном море...Байден дал команду ...,нафиг нужна Украина баранов Зелемойских... 73 % Идиотов...
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01.07.2021 10:22 Відповісти
ти- чистий кацап. 100%
зміни ІР
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01.07.2021 10:27 Відповісти
Спеціально "сенатору" (з палати №6): Болгарію та Румунію взяли в 2004 в НАТО і ніхто не рахував там кількість притомних і непритомних.Бо була політична воля. Тому не треба переводити стрілки на вувузєлу.
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01.07.2021 14:26 Відповісти
НЕОБХОДИМО ПОМОЧЬ РОССИЯНАМ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПУТ ПУТИНА !!!
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01.07.2021 23:20 Відповісти
САМ ПО СЕБЕ ОН ПРОСТО МЕРЗКИЙ КАРЛИК !!!
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01.07.2021 23:21 Відповісти
 
 