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Зеленський - Путіну про "зовнішнє управління": Всі питання щодо України вирішуються виключно в Україні

Зеленський - Путіну про

Усі питання щодо України вирішуються лише в Україні і українською державою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", коментуючи висловлювання президента Росії Володимира Путіна про те, що "Україна перебуває під зовнішнім управлінням США, Німеччини та Франції".

"Факти завжди красномовніші, ніж будь-які заяви. Саме факти і треба оцінювати. Зрозуміло, що тези про таке "зовнішнє управління" - суто пропагандистська мантра для внутрішнього споживача в самій Росії. У реальному світі всі питання щодо України вирішуються виключно в Україні та українською державою, а точно не у будь-якій сусідній країні і точно не "тіньовими посередниками", які наразі перебувають під домашнім арештом або в розшуку", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Навіщо зустрічатися із Зеленським, якщо він "віддав свою країну під повне зовнішнє управління?" - Путін

"Як засвідчив нещодавній саміт США-Росія, питання України не вирішуються навіть у форматі прямої комунікації американського та російського президентів. Як це було, давайте говорити відверто, практично завжди. Сьогодні все працює інакше. Консультації з Україною до саміту і публічне озвучування узгодженої з нами позиції. Це однозначно свідчить про те, що суб'єктність нашої держави значно посилилась. Чому це відбулось? Тому що суб'єктність держави завжди зростає тоді, коли ти готовий публічно, регулярно та на системному рівні захищати позицію своєї держави. І не розмінювати репутацію держави на якісь ситуативні профіти для себе особисто", - додав глава держави.

"У нас у країні, до речі, дуже популярна фраза "нічого про Україну без України". Ось саме так і працює наша держава зараз. Події, що відбуваються на глобальній політичній арені, це лише доводять", - зазначив він.

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Топ коментарі
+8
Беней и ахметкой все вопросы решаются.
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01.07.2021 09:13
+8
Можно было не отвечать, этот высер старого маразматика как всегда был для внутреннего использования, пусть холопы думают как в Украине все плохо, а у них лучше всех ))))))
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01.07.2021 09:13
+7
И это все, что на откровенное хамство пуйла смог промямлить с трясущимиси коленками наш презик?!
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01.07.2021 09:17
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Беней и ахметкой все вопросы решаются.
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01.07.2021 09:13 Відповісти
Можно было не отвечать, этот высер старого маразматика как всегда был для внутреннего использования, пусть холопы думают как в Украине все плохо, а у них лучше всех ))))))
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01.07.2021 09:13 Відповісти
.. реагировать на каждый высер кремлевского плешивого суриката это себя не уважать
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01.07.2021 09:26 Відповісти
но нет предела совершенству)))
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01.07.2021 09:32 Відповісти
И это все, что на откровенное хамство пуйла смог промямлить с трясущимиси коленками наш презик?!
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01.07.2021 09:17 Відповісти
...точняк! Для "целую, абнімаю" у ньому пороху малувато.
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01.07.2021 09:25 Відповісти
брехню касапську, диркачову - в спам!
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01.07.2021 09:45 Відповісти
это сейчас Зелёнский настучал своим корнюшоном по лбу лилиПутина известную мелодию харьковских ультрас..
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01.07.2021 09:18 Відповісти
Зеленский похоже понял ,что путин это ******* ***** ..
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01.07.2021 09:19 Відповісти
отчитываться стоит письменно, вова, что б все было задокументировано, а ты видосики "старшому брату" поспешно клепаешь)
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01.07.2021 09:34 Відповісти
Коли ти вже курва станеш дорослим ??? Запам'ятай Вован, -: Виправдовуються завжди ті хто винен (!)
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01.07.2021 09:41 Відповісти
ХА-ХА-ХА !
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01.07.2021 10:00 Відповісти
зачем отвечать на откровенный и провокационный бред *****? тупая быдло-вата как думала, что нас тут всех НАТО водит строем под конвоем утром на расстрел, вечером на распятие, так и будет дальше думать, независимо от того, что скажет кто-нибудь вменяемый и отличный от *****.
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01.07.2021 11:18 Відповісти
OH RLY? "Київстар" під чиїм управлінням? А мінеральні добрива, вугілля звідки? Ядерна енергетика на кому повністю зав'язана? Зграя урків у парламенті ким керується? Дебіл, пилять.
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01.07.2021 11:40 Відповісти
Какое же Оно недоделанное. ***** специально вбрасывает такие реплики подбивая етого дурачка на *слабо*, а Оно и ведется.
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01.07.2021 11:42 Відповісти
КАКИМ БЫЛ, ТАКИМ И ОСТАЛСЯ.
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14.12.2021 17:51 Відповісти
 
 