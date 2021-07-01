Українці та росіяни точно не один народ. Були б одним народом, то в Москві ходили б гривні, а над Держдумою майорів жовто-блакитний прапор, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що українці та росіяни не є одним народом.
Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.
"Давайте, нарешті, розставимо крапки над "i". Ми точно не один народ. Так, у нас є багато спільного. В нас спільна частина історії, пам'ять, сусідство, родичі, загальна перемога над фашизмом і загальні трагедії", - зазначив президент.
За словами глави держави, "були б українці та росіяни одним народом, то в Москві, найімовірніше, ходили б гривні, а над Державною думою майорів би жовто-блакитний прапор".
Топ коментарі
+70 Colt
показати весь коментар01.07.2021 09:15
+39 Александр Шматко
показати весь коментар01.07.2021 09:18
+38 Дмитрий Ч
показати весь коментар01.07.2021 09:25
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
так что Абхазии все равно ничего не светило. так же как и бамбазу, приднестровью, карабаху, вейшнории и прочим отрыжкам совка.
Блогерша из Киева, известная в TikTok под ником Di.rubens, которая ранее назвала Россию "любимой страной" и попала в базу "Миротворец", лишились контракта с компанией ASUS из-за своих пророссийских высказываний.
Фирма решила прекратить сотрудничество с ватанкой.
В.Демидченко
__________________
А мережа «Fozzi» таки звільнила ватного мудака Сявку Баранського, який паплюжив «Плине кача» та багато іншого:
Передматчеве фото кацапів:
Але тому кацапу, що був загорнутий в аквафреш і ушанку, порвали прапор, ушанку викинули нахер, а сам кацап отримав у чєлюсть)
Ібо нєфіг.
Ніколи ми не були і не будемо браттями!
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3618398.html
Называется : А вы можете так сп3.14ть, что муха с губы не взлетела ?
ОКУПАЦІЯ УКРАЇНИ МОСКОВІЄЙ/ РОСІЄЙ. БІЛЬШЕ 300 РОКІВ УКРАЇНА БУЛА
ПІД ПРЯМОЮ ОКУПАЦІЄЙ МОСКВИ
"Общая история" это десятки миллионов уничтоженных украинцев, это запрет украинского языка и культуры. И это с 1654 года, когда россия еще называлась московией.
А не сине-желтый флаг у Украины?
Що по вагнерівцям?
и, после этого, они хотят, чтобы мы не корчились от боли, а улыбались, потому что ведь
часть тела - находится в их крысином желудке, и переваривается...и этот процесс - нас объединяет, в "адиннарот"
****** какая логика...
Только не с фашистами мы боролись, а с нацистами. Распространённая пост-совковая ошибка...
Почему -то ему не мешало жить и работать в Москве.
Да и сейчас получать ройялти от Расеи за свои говнофильмики