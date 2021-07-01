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Зеленський (22448) путін (23325) росія (63594) українці (2508)

Українці та росіяни точно не один народ. Були б одним народом, то в Москві ходили б гривні, а над Держдумою майорів жовто-блакитний прапор, - Зеленський

Українці та росіяни точно не один народ. Були б одним народом, то в Москві ходили б гривні, а над Держдумою майорів жовто-блакитний прапор, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українці та росіяни не є одним народом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Давайте, нарешті, розставимо крапки над "i". Ми точно не один народ. Так, у нас є багато спільного. В нас спільна частина історії, пам'ять, сусідство, родичі, загальна перемога над фашизмом і загальні трагедії", - зазначив президент.

За словами глави держави, "були б українці та росіяни одним народом, то в Москві, найімовірніше, ходили б гривні, а над Державною думою майорів би жовто-блакитний прапор".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський - Путіну про "зовнішнє управління": Всі питання щодо України вирішуються виключно в Україні

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Топ коментарі
+70
Столица была бы Киев.
Путин работал бы дворником и говорил по-украински.
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01.07.2021 09:15
+39
Очень странные параллели, а че войны не достаточно для сравнения? болван....
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01.07.2021 09:18
+38
Оно решило вспомнить свою молодость в команде КВН. И это было бы таки прикольно, если бы к этому моменту, Клоун не успел: несколько раз сдать той же Рашке нац. интересы,; нагадить на каждой странице Конституции; палевать на Закон; просрать достижения внешней политики; просрать экономику (но последнее "то вже таке")
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01.07.2021 09:25
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а мне нравится ход его мыслей! но это до начала российй войны против Украины! Теперь, чем больше закопано кацапов, утилизировано тем или иным способом - тем лучше!
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01.07.2021 11:15 Відповісти
В борьбе шута и диктатора шут всегда побеждает. Правда, потом ему могут отрубить голову.
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01.07.2021 11:15 Відповісти
Параллели проводить не стоит. Но Канада и США разные страны. Хотя всё одинаково почти. Чехия и Словакия тоже разные страны, хотя и были вместе. И даже Австралия с Новой Зеландией ни чем не отличаются абсолютно---но разные страны. Любой народ имеет полное право на государственность. Если бы например Абхазия по исключительно своему желанию и решением через свой выбраный парламент захотела стать сувереной и подала бы заявку в ООН на такое решение---она такой страной стала. Но когда есть влияние самое разное включая военные действия внутри и извне ---это сепаратизм. Карается любой Конституцией любой страны по самым строгим вариантам---как особо тяжкое государственное преступление. Эта тема даже особо то и не обсуждается в любом сформированом обществе в любой стране. Слишком ясно и понятно.
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01.07.2021 11:17 Відповісти
даже с Каталонией не вышло
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01.07.2021 11:51 Відповісти
Тут больше на Ольстер похоже. Хотя Барселона в целом мирная. Прекрасно понимают там что живут с туризма. И если отделятся---хана доходам. Лайнеры туда заходят по три штуки в день. Поработал в молодости на наших круизниках---наблюдал. Цены там высокие довольно на всё. Кстати Испания на втором месте в мире по посещениям туристов---60--65 мил в год. На первом железно Франция 80--87мил в год. Навскидку умножьте да пусть на 250 евро с каждого---ну как прибавка к бюджету? Тратят не меньше туристы. А ведь есть по 2 недели и более живут и таких тоже много.
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01.07.2021 12:17 Відповісти
это же не чистая прибыль. а расходы на их обслуживание?
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01.07.2021 21:33 Відповісти
дело в том, что расходы на их обслуживание - это есть чья-то чистая прибыль, понимаете?
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01.07.2021 22:02 Відповісти
ну так сколько в итоге бюджет получит налогами?
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01.07.2021 23:22 Відповісти
не нужно врать. не стала бы. ООН не решает такие вопросы. от слова никак.
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01.07.2021 21:31 Відповісти
Я не врал. Чуть ошибся стилистически. Принятие в члены ООН как бы. И речь то шла о самоопределении нации. Исключительно по собственному желанию и даже без членства в той конторе.
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01.07.2021 21:50 Відповісти
право на самоопределение не так работает. невозможно всем домом заявить о том, что мы отдельная нация и будем независимы. даже в случае признания международным сообществом этого права (а оно предоставляется далеко не всем желающим, еще понадобится доказать, что та или иная территориальная община обладает этим правом), реализованного через выборные органы, для изменения границ государства требуется разрешение центральных органов власти государства. это называется принципом территориальной целостности. и ООН его очень сильно уважает. подобное произошло в Каталонии, например.
так что Абхазии все равно ничего не светило. так же как и бамбазу, приднестровью, карабаху, вейшнории и прочим отрыжкам совка.
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01.07.2021 21:59 Відповісти
еще есть договор о нерушимости границ в Европе, между прочим.
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01.07.2021 22:00 Відповісти
например, крысчане не имели права на самоопределение по международным нормам, если шо
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01.07.2021 22:03 Відповісти
Дородный,а тогда как на счет Крыма?Тоже заявка в ООН?С мозгами у тебя все в порядке?Точно?Ты там на своих круизах хотя бы географию подучил.Ты вообще в курсе,что баски тебуют в свое ОРКаталонии часть Франции и Испании?И кто им даст?Заявка в ООН?Экперты б%ядь...
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02.07.2021 07:19 Відповісти
Ой зря географию тронул. И не снилось тебе второгоднику. От Кейптауна до Гонолулу с заходами в Сидней и на Таити, И это когда мамка с папкой твои знакомы почти не были возможно. Нравилось и в Испании---Валенсия, Кадис, Малага, Ла-Корунья, Сантандер, Виго, Сеута. Случалось на о. Святой Елены в кругосветках от Нью-Йорка побывать. Был и на Шпицбергене но не Баренцбурге совковом. а у норвежцев. Такие вот Гонконги с Сингапурами. Членство в ООН крайне желательно при формировании государства при общем желании и по решению законно избранного парламента. При полном отсутствии каких либо внешних лиц и государства. А быть членом ООН конечно стоит, но и не обязательно. Мозги проверяю свои, и тебе чуть рекомендую иногда глянуть на номерок комнаты где спишь. А то мало ли---вдруг соседи по койке сплошные Македонские с Наполеонами.
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02.07.2021 18:55 Відповісти
Дородный,да мне по боку кому ты там и в каких странах холуйничал у столиков.Тебя спросили о стране басков,ее географической границе.
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17.07.2021 17:31 Відповісти
Где вы и берётесь--котяхи прошлогодние. Не берёт вас убогих ни какой цивилизационный процесс. Да разберутся там и без нас. Там 21 век наступил 50 лет назад. Свою себе границу вокруг унитаза мелом проведи геграфическую и дальше срать не ходи. То вступишь в габдо. Это форум---веди себя прилично !
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17.07.2021 19:52 Відповісти
С границами и территориальными претензиями басков ты так и не разобрался.Но похвастаться,что весь мир из иллюминатора круизного лайнера видел,успел.Так кто себя ведет не прилично?Ты же об ООН рассуждаешь...Невіглас.
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18.07.2021 16:31 Відповісти
от шо клятый теран делает с лучшими клоунами украйны, по ходу рояль издает басы, не щадя инструмента
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01.07.2021 11:24 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3618958.html Продовжуємо чавити ватну нечисть

Блогерша из Киева, известная в TikTok под ником Di.rubens, которая ранее назвала Россию "любимой страной" и попала в базу "Миротворец", лишились контракта с компанией ASUS из-за своих пророссийских высказываний.
Фирма решила прекратить сотрудничество с ватанкой.
В.Демидченко
__________________

А мережа «Fozzi» таки звільнила ватного мудака Сявку Баранського, який паплюжив «Плине кача» та багато іншого:

Українці та росіяни точно не один народ. Були б одним народом, то в Москві ходили б гривні, а над Держдумою майорів жовто-блакитний прапор, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5571
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01.07.2021 11:39 Відповісти
через месяц, когда все забудут, восстановят
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01.07.2021 11:50 Відповісти
вряд ли,по граблях топтаться - себе ж дороже.И другим ************ неповадно будет.
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01.07.2021 18:02 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3618398.html Задля спільної картинки "братанія братскіх народав" один з лаптеногих закутався в український прапор

Українці та росіяни точно не один народ. Були б одним народом, то в Москві ходили б гривні, а над Держдумою майорів жовто-блакитний прапор, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3761

Передматчеве фото кацапів:

Українці та росіяни точно не один народ. Були б одним народом, то в Москві ходили б гривні, а над Держдумою майорів жовто-блакитний прапор, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8406

Українці та росіяни точно не один народ. Були б одним народом, то в Москві ходили б гривні, а над Держдумою майорів жовто-блакитний прапор, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6039

Але тому кацапу, що був загорнутий в аквафреш і ушанку, порвали прапор, ушанку викинули нахер, а сам кацап отримав у чєлюсть)

Українці та росіяни точно не один народ. Були б одним народом, то в Москві ходили б гривні, а над Держдумою майорів жовто-блакитний прапор, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8510

Ібо нєфіг.
Ніколи ми не були і не будемо браттями!

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3618398.html
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01.07.2021 11:44 Відповісти
а кацап-то в росийском флге - чисто осетин-даг
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01.07.2021 11:52 Відповісти
На Дзагоева похож с бодуна ))
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01.07.2021 14:43 Відповісти
А он первый начал!
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01.07.2021 21:18 Відповісти
Сравнение так себе.. Практически тоже можно тогда сказать и о Польше...Часть общей истории, память, соседство , у кого то и родственники ( особенно сейчас), общая победа над фашизмом, общие трагедии .
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01.07.2021 11:47 Відповісти
и о Балтийских странах-бывших союзных республиках.
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01.07.2021 11:49 Відповісти
разве польские власти рассказывают что они с украинцами один народ?
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01.07.2021 13:28 Відповісти
Немного во Львове рассказывают, да. Но без образования народных республик.
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01.07.2021 17:32 Відповісти
Це кажуть польські націоналісти, а офіційна Варшава не має ніяких претензій на наші землі
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01.07.2021 19:11 Відповісти
https://bitter-onion.livejournal.com/4083040.html Но всё таки рейтинг падает

Українці та росіяни точно не один народ. Були б одним народом, то в Москві ходили б гривні, а над Держдумою майорів жовто-блакитний прапор, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3161
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01.07.2021 11:53 Відповісти
Графити жителей Киевской Руси на стенах Софийского собора в Киеве уже давно подтвердили что языком Руси был старо-украинский. На современный русский язык Руси похож как древние Римляне из Дакии на ромов закарпатья.
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01.07.2021 12:12 Відповісти
Да....!! Так опускаться Зеленскому перед путиным!! уже дальше не куда!! Скорее бы он уже ушёл бы , или его ушли бы!!
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01.07.2021 12:45 Відповісти
Хороший текст. Особенно на фоне нового закона о ДБР ..практичеки аналогичного рашскому. Особенно на фоне подарка х**лу в виде избегания санкций Морского трибунала и подарка 28 вагнеровцев... особенно на фоне заявы про "упарвляемую демократию в УКраине"
Называется : А вы можете так сп3.14ть, что муха с губы не взлетела ?
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01.07.2021 12:54 Відповісти
З ЧАСІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО (земля йому не пухом) ПОЧИНАЄТЬСЯ

ОКУПАЦІЯ УКРАЇНИ МОСКОВІЄЙ/ РОСІЄЙ. БІЛЬШЕ 300 РОКІВ УКРАЇНА БУЛА
ПІД ПРЯМОЮ ОКУПАЦІЄЙ МОСКВИ


Українці та росіяни точно не один народ. Були б одним народом, то в Москві ходили б гривні, а над Держдумою майорів жовто-блакитний прапор, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5730
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01.07.2021 13:06 Відповісти
За 4 століття змінились лише гаджети
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01.07.2021 14:52 Відповісти
а чем тебе Хмельницкий не угодил? или ты веришь в бред совковых историков про т.н. Переяславску Раду? смотря на то, как они крутят и вертят своими словами сейчас, веры официальной версии истории московии просто ноль.
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01.07.2021 21:36 Відповісти
Як скажеш Лахта, Хмельницкий для Московії це герой.
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01.07.2021 21:45 Відповісти
Превратил свободную страну в стадо крепаков.
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01.07.2021 23:05 Відповісти
Путин или дурак,или прикидывается!
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01.07.2021 14:34 Відповісти
Скорей таки дурак. Очумел от безграничной, бесконтрольной власи и от постоянного жоповылизывания подданых. Послушайте его, когда он без бумажки говорит - жлоб малообразованный и не больше.
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01.07.2021 15:38 Відповісти
Він навіть не розуміє відмінність між народом (росіяни, британці, латиняни) та нацією (українці, англійці, шотландці, ірландці)... Тьху.
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01.07.2021 14:50 Відповісти
о том что УКРАИНА не россия написал еще кучма --- папа украинской олигархии --- и нищетой наш народ должен благодарить эту мразину кучму -- он просто роздал заводы фабрики и пароходы своим родичам и холуям -- пинчукам. медведчукам . сукисам . шуфричам ЗАДАРОМ . КАКАЯ РАЗНИЦА ГДЕ ЖИТЬ В НИЩЕТЕ в УКРАИНЕ ИЛИ В бензоколонке --- у них путин 25 лет ***** -- унас кучма 10 лет был ***** . янукович три года . ющенко пять лет --- шимпан-зе уже два года --- кому ***** нужны пенсионеры или бюджетники с их проблемами если 30 лет наша власть обслуживает олигархов . которые заводят в раду целые фракции ********** для своего обогащения --- лимон баксов роздал калломойский ..слугам народа.. на выходе миллиард . а зельцман на уши нищему народу очередное рнбо покажет
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01.07.2021 15:06 Відповісти
"общая часть истории",- Российский совок Зеленский верит в "общую историю", правильно колониальной истории. Империя забирала из Украины всегда все лучшее, лучших людей а кто не хотел тех просто истребили.

"Общая история" это десятки миллионов уничтоженных украинцев, это запрет украинского языка и культуры. И это с 1654 года, когда россия еще называлась московией.
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01.07.2021 15:38 Відповісти
"..желто-голубой флаг, - Зеленский"

А не сине-желтый флаг у Украины?
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01.07.2021 16:26 Відповісти
Жовто-Блакитний! В переводе на русский желто-голубой!
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01.07.2021 16:51 Відповісти
Зебіл тупий! Як воно може говорити щось про Україну нормального після пісюна по роялю, жартів та іншого, не вірю ніодному слову. Косить під нашого Пороха, та не вийде! Чому не згадав все, та не сказав як було насправді, щоб зразу все зрозуміло стало де він тоді був, просрав всю міжнародну політику. Кловун, шмаркля, нелох, малорос, воно, ідійот, наркоман. Понавибирали зебіли тупі, недолюди.
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01.07.2021 16:50 Відповісти
Гей, пане, янелох, як там план по стриманню вогню?
Що по вагнерівцям?
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01.07.2021 17:24 Відповісти
Змонтували плівки - вийшло, що то Порошенко Луку попередив
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01.07.2021 17:42 Відповісти
Та не вийде! Він же з такою гордістю сказав, що то він!
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01.07.2021 17:55 Відповісти
Представляю как кацапню от такого попердолит, сейчас это будет на всех каналах у всех киселёвых )))))
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01.07.2021 17:32 Відповісти
Зеля класно тролить путю))
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01.07.2021 18:00 Відповісти
вова, ты следующий презедент этой больной страны - трахай и бреши, сдавай украинских военных, не обращай внимания на гибель военных на линии где нет войны - ну сами виноваты - там же братья. Рейтинг - больше чем у всех.
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01.07.2021 18:05 Відповісти
Украинцы и россияне - один народ", - Зеленский

Українці та росіяни точно не один народ. Були б одним народом, то в Москві ходили б гривні, а над Держдумою майорів жовто-блакитний прапор, - Зеленський - Цензор.НЕТ 756
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01.07.2021 19:11 Відповісти
Непогана спроба трольнути русню і показати патріотам, що він свій, але ні, ми всі знаємо який він у середині )
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01.07.2021 19:13 Відповісти
Господи, что он плетет!...
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01.07.2021 19:57 Відповісти
Врежте ему кто ни будь
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01.07.2021 20:08 Відповісти
Ой дебил, получается если допустим Россия захватит Украину и будут висеть российские флаги и ходить рубль то мы тут же станем одним народом.
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01.07.2021 20:27 Відповісти
Этот идиот путает народ и государство. Мы уже не раз были под одним флагом и одной валютой но как были разными народами так и остались.
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01.07.2021 20:32 Відповісти
УКРАЇНА ЦЕ КИЇВСЬКА РУСЬ, А РОСІЯ ОРДА.
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01.07.2021 21:10 Відповісти
Это оно пыталось шутить?
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01.07.2021 22:39 Відповісти
Українці та росіяни точно не один народ. Були б одним народом, то в Москві ходили б гривні, а над Держдумою майорів жовто-блакитний прапор, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6954
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01.07.2021 23:23 Відповісти
кончена...
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01.07.2021 23:35 Відповісти
стоп, а как же - какая разница? зеля ты шо там перегрелся? патриотом стал внезапно?
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01.07.2021 23:30 Відповісти
Ну, не кончена. Це звичайний ворог.
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06.07.2021 18:55 Відповісти
кремлёвские крысы отгрызли у нас часть тела по - живому,
и, после этого, они хотят, чтобы мы не корчились от боли, а улыбались, потому что ведь
часть тела - находится в их крысином желудке, и переваривается...и этот процесс - нас объединяет, в "адиннарот"

****** какая логика...
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01.07.2021 23:34 Відповісти
причому прапор чи герб головне мізки а в мордорі там їх нема
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01.07.2021 23:51 Відповісти
зеленоглазе скажи - путін вбивця!
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01.07.2021 23:57 Відповісти
андрофак болотный, славянину не брат и ни разу не родственник, так же как Улус московский ни разу не Русь киевская...
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02.07.2021 02:21 Відповісти
Мордва,Мокша,меря,чудь и прочите народы обосранной Богом РАБссии ,а типа типа Угро-фины даже понятия не имели до 19 века что есть рюсскае наречие и словарик Немца Даля... а паєт Пюшкин в письме Вяземскому каже... чтож ті братан не знаешь болгарский язіК...,віучи немедля...
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02.07.2021 05:35 Відповісти
Ответ прост ..Хмырь Мавзолейный Северный поток введет не для братского народа Украины,не говоря о Турецком и прочих потоках....Хряк КГБшный агент Гитлера и НАТО,а договор Молотов-Риббентроп главнее всего на Свете для Срани РАБссиянской....сЦарица Екатерина приказала Путлеру... Путлер боицца немецких Шлюх
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02.07.2021 05:41 Відповісти
Что ж, вова наконец-то начал говорить и правильные вещи тоже.
Только не с фашистами мы боролись, а с нацистами. Распространённая пост-совковая ошибка...
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02.07.2021 06:36 Відповісти
Что это Бубочка вдруг так прозрел по поводу Москвы
Почему -то ему не мешало жить и работать в Москве.
Да и сейчас получать ройялти от Расеи за свои говнофильмики
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02.07.2021 07:57 Відповісти
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