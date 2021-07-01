Singularity University з 1 вересня зробить свій освітній контент доступним усім школам і вишам Києва, - ексрадник Зеленського Новіков

Флагманський освітній контент Singularity University, адаптований під аудиторію 14+ років, буде доступний усім школам і вишам міста Києва, а в недалекому майбутньому всієї України. Із серпня також стартують регулярні безкоштовні курси для вчителів і викладачів Київських навчальних закладів. Крім того, стартує Impact ініціатива ROLE MODEL, у межах якої провідні світові підприємці та зірки шоу-бізнесу будуть ділитися своїм досвідом з українськими школярами і студентами у форматі живих вебінарів і лекцій.

Про це розповів ексрадник Зеленського Ігор Новіков, передає Цензор.НЕТ.

"Починаючи з 1 вересня 2021 року флагманський освітній контент Singularity University, адаптований під аудиторію 14+ років, буде доступний ВСІМ ШКОЛАМ і ВИШАМ міста Києва (а в недалекому майбутньому - всієї України). Наше завдання - протягом навчального року 2021-2022 за 10 академічних годин ув доступній, цікавій і розважальній манері дати школяреві чи студенту повне базове розуміння нових технологій, соціальних трендів, актуальних у майбутньому професій і основ підприємництва, а після - надати онлайн-платформу для поглибленого вивчення та оновлення здобутих знань і навичок", - розповів він.

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Новіков зазначив, що всі офлайн-лекції та онлайн-контент, зокрема доступ до онлайн-платформи, також будуть відкриті для батьків і вчителів з 1 вересня.

"Із серпня 2021 року ми також запускаємо регулярні безкоштовні курси для вчителів і викладачів Київських навчальних закладів. Крім цього, спільнота SingularityU Kyiv веде переговори з декількома телеканалами, а це означає, що в найближчому майбутньому ВСІ ввідні програми з технологій, соціальних трендів і навичок, а також багато іншого буде доступно всім охочим глядачам на ТБ і в YouTube. Також спільно з Blackshield Capital (велика подяка за спільну візію, дружбу і партнерство - Максим Корецький) ми запускаємо Impact ініціативу ROLE MODEL, у межах якої провідні світові підприємці та зірки шоу-бізнесу будуть ділитися своїм досвідом з українськими школярами і студентами у форматі живих вебінарів і лекцій. Перший вебінар урамках Role Model заплановано на 1 вересня 2021 року", - додав Новіков.





