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Ціннісна інтеграція в європейську та євроатлантичну спільноти - історичний вибір України, - Зеленський

Ціннісна інтеграція в європейську та євроатлантичну спільноти - історичний вибір України, - Зеленський

Ціннісна інтеграція в європейську та євроатлантичну спільноти є історичним вибором України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Україна, як і будь-яка суверенна держава, самостійно обирає, як забезпечувати реалізацію власних національних інтересів. Особливо з точки зору безпеки. Це не підлягає сумніву", - сказав він.

Коментуючи слова президента Росії про "освоєння України іноземними контингентами", Зеленський назвав їх "нав'язливою ідеєю".

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"Якщо говорити об'єктивно, то всі формати навчань, які відбуваються за участю наших партнерів, опрацьовані не сьогодні й не вчора. Наприклад, навчання Sea Breeze проводяться ще з 1997 року. Хіба можна щодо цього використовувати термін "військове освоєння"? Це дуже дивно. Тому що це - про історичний вибір України", - додав президент.

"Але ще раз повторю ключове: суб’єктність держави, а Україна точно є суб’єктом глобальної політики, визначається чітким розумінням своїх інтересів і потреб та активною позицією з обстоювання цих інтересів", - зазначив він.

Відповідаючи на запитання, чому, на його думку, тема НАТО постійно викликає різку реакцію офіційної Москви, президент відповів, що "це як постійно говорити про застарілий страх із дитинства, що хтось страшний вийде вночі з шафи та налякає".

"Але в шафі нікого нема. Це просто шафа", - підсумував він.

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Топ коментарі
+2
Чим більше робить шкоди державі, тим голосніше співає патріотичних пісень, пліснява зелена.
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01.07.2021 09:25
+1
Угу, і зарплата вчителям по $4к.
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01.07.2021 09:23
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Угу, і зарплата вчителям по $4к.
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01.07.2021 09:23 Відповісти
Чим більше робить шкоди державі, тим голосніше співає патріотичних пісень, пліснява зелена.
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01.07.2021 09:25 Відповісти
Только к сожалению пока это не выбор ЕС и НАТО,нами просто играют как пешкой на политической шахматной доске.Нас можно было принять только за то что все НАТО из-за нашей войны полностью перевооружилось и подняло ВПК своих стран.
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01.07.2021 09:25 Відповісти
Эта статья как то связана с тем что вчера в Одессе накрыли крупную партию кокаина?
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01.07.2021 09:30 Відповісти
Надо говорить с европейцами откровенно называя вещи своими именами и не стесняться объяснить ,что Украина имеет полное право на восстановление ядерного статуса .
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01.07.2021 09:30 Відповісти
Пиписька не выросла.
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01.07.2021 11:32 Відповісти
Янык тоже так говорил, пока не дошло дело к подписанию соглашения с ЕС.
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01.07.2021 09:31 Відповісти
Особенно это касается уровня ЗЕкоррупции и разворовывания бюджетных средств. такого лицемерия я не ждал даже от Зели.
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01.07.2021 09:31 Відповісти
Это называется "говорю одно, а делаю наоборот"
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01.07.2021 09:43 Відповісти
Язиком говорить правильні слова, тільки робить все навпаки.
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01.07.2021 10:02 Відповісти
Ценностная интеграция в европейское и евроатлантическое сообщества - исторический выбор Украины

Странно.
Почему же тогда ЗЕ делает все для того, чтобы "интеграция в европейское и евроатлантическое сообщества" точно не состоялись?

Не. Если принять во внимание, что ЗЕ действует нифига не в интересах Украины, то какраз все понятно.
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01.07.2021 11:32 Відповісти
 
 