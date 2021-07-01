Ціннісна інтеграція в європейську та євроатлантичну спільноти - історичний вибір України, - Зеленський

Ціннісна інтеграція в європейську та євроатлантичну спільноти є історичним вибором України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Україна, як і будь-яка суверенна держава, самостійно обирає, як забезпечувати реалізацію власних національних інтересів. Особливо з точки зору безпеки. Це не підлягає сумніву", - сказав він.

Коментуючи слова президента Росії про "освоєння України іноземними контингентами", Зеленський назвав їх "нав'язливою ідеєю".

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"Якщо говорити об'єктивно, то всі формати навчань, які відбуваються за участю наших партнерів, опрацьовані не сьогодні й не вчора. Наприклад, навчання Sea Breeze проводяться ще з 1997 року. Хіба можна щодо цього використовувати термін "військове освоєння"? Це дуже дивно. Тому що це - про історичний вибір України", - додав президент.

"Але ще раз повторю ключове: суб’єктність держави, а Україна точно є суб’єктом глобальної політики, визначається чітким розумінням своїх інтересів і потреб та активною позицією з обстоювання цих інтересів", - зазначив він.

Відповідаючи на запитання, чому, на його думку, тема НАТО постійно викликає різку реакцію офіційної Москви, президент відповів, що "це як постійно говорити про застарілий страх із дитинства, що хтось страшний вийде вночі з шафи та налякає".

"Але в шафі нікого нема. Це просто шафа", - підсумував він.