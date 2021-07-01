Кулеба про ситуацію з "Північним потоком-2": Байден хоче відновити відносини з Європою, а Путін сидить у затінку і кайфує

Глава МЗС України Дмитро Кулеба вважає, що нині ситуація з "Північним потоком" є поганою, але Україна бореться.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю виданню Ліга.

Відповідаючи на запитання журналіста, чи є шанс, що після того, як США і Байден дали "Північному потоку" зелене світло, цей проєкт не запрацює в найближчі рік-два, Кулеба сказав: "Ну, це як у футболі. Ти програєш на 89-й хвилині. Чи є шанс, що ти виграєш в цій грі?... шанс завжди є. Питання в тому, що ти а) маєш не здаватися і б) грати краще за опонента".

"Що головне ми упускаємо? "Північний потік-2" – це проєкт, який сварить і роз'єднує всіх. Це не лише українська проблема. В Америці конфлікт через "Північний потік", в ЄС — теж. Фактично єдині, кого "Північний потік-2" об'єднує – це Росія і Німеччина.

Другий момент. "Північний потік" – це суто політична історія, в яку вже вбухана шалена кількість грошей. І коли такі гроші лежать на столі, безумовно, ти не можеш вирішити питання виключно політичним шляхом. Надто великі фінансові зобов'язання і великі фінансові наслідки від політичного рішення все зупинити. Це теж потрібно враховувати.

"Північний потік-2" мав бути запущений ще в 2019 році. Усі говорили: вам кінець. А він все не запускається і не запускається

І ми поїхали на газові переговори у Мінськ у 2019 році з сильною переговорною позицією. Плюс газогін – це ж не кран, де ти його відкрив і вода потекла, все запрацювало. Це дуже складні процедури сертифікації, введення в експлуатацію. Кожна з цих процедур дає можливість стримати проєкт від втілення", - повідомив глава МЗС.

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Кулеба зазначив, що зараз ситуація є поганою, але Україна продовжує боротися.

Говорячи про те, чому Байден так зробив, міністр сказав: "Тому що нова адміністрація тоді подивилася на "Північний потік-2" виключно через призму своїх відносин з Німеччиною. Одна з місій Байдена - це саме відновлення відносин з Європою".

"А Росія сидить собі в затінку і кайфує. Тому що насправді головним політичним і економічним бенефіціаром цього проєкту є РФ. Це дуже складна комбінація різних інтересів", - додав Кулеба.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що результати переговорів щодо "Північного потоку-2" між Німеччиною і США з'являться до серпня.

До цього стало відомо, що США продовжать запроваджувати санкції проти "Північного потоку-2".