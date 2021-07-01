Я готовий зустрітися з Путіним, якщо його цікавить вирішення кризових питань. Підготовка до цього непростого матчу триває, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський готовий зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним для вирішення кризових питань в україно-російських відносинах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
"Готовий я зустрітися і з президентом Путіним – якщо його дійсно цікавить вирішення низки кризових питань, які об'єктивно існують у двосторонніх відносинах України та Росії. В будь-якому разі підготовка до цього непростого матчу триває", - зазначив він.
Зеленський також нагадав, що для вирішення низки стратегічних питання зовнішнього порядку денного найближчим часом відбудуться його переговори з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом США Джо Байденом.
"... вже 12 липня відбудеться моя особиста зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Наприкінці липня будуть прямі переговори з президентом США Джо Байденом", - зазначив глава держави.
Будь ласка, зачекайте...
Ой, і дебіііііллл...
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ху*йло уже 10 раз сказал, что не хочет его видеть, но вовочка упорно лезет целоваться...
***** дзюдоист
а ты шашист максимум в "чапая" играть умеешь и то не руками
ты провалил всю внешнюю политику страны. скот зеленожопый
заглянути влизнути дупу *******.
На каких же идиотов это рассчитано!
Путин будет решать проблемы, которые сам и создал...
??????????????Что зеля курит?Похоже, что-то очень забористое???????????????????
ті хто за нього голосував, напевно, дуже гордяться собою.
один мій знайомий, ім`я та прізвище називати не буду, колись бив себе в груди що він за "Зе", а зараз навіть говорити про це не хоче.
Рейтинг в бідосіка і його банди в ВР дорівнює "0", рейтинги малюють коксом і ще якимось важким наркотиком.