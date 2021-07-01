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Новини Агресія Росії проти України
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Велика Британія (5338) корабель (1596) Крим (14082) путін (23325) росія (63594) США (21024) Чорне море (1621) Кулеба Дмитро (3604)

Кулеба вважає, що Путін в інциденті з есмінцем Defender хотів показати свою силу: "жахнемо, якщо захочемо", і зіграти на підвищення ставок

Кулеба вважає, що Путін в інциденті з есмінцем Defender хотів показати свою силу:

Україна попередила НАТО, що Росія хоче встановити контроль у Чорному морі і грає на підвищення ставок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю LIGA.net повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, відповідаючи на запитання, навіщо РФ влаштувала провокацію проти корабля НАТО - британського есмінця Defender.

"Це спроба Росії показати свою силу і зіграти на підвищення ставок", - вважає міністр. За його словами, заява про обстріл військового корабля - це майже акт агресії. Але британці відреагували красиво і елегантно, зігравши на зниження ставок.

Кулеба каже, що інцидент у Чорному морі - це не одиничний епізод. Путін хотів показати дві речі, впевнений він: "Перша – ми жахнемо, якщо захочемо. І друга – створити оцю ситуацію, в якій інша сторона вимушена або піднімати ставки, а це вигідно Росії, або демонструвати, що вона не настільки жорстка та рішуча, як Москва".

Будь-яке загострення, до якого вдається Росія, вкладається в цю логіку, пояснює він.

На запитання, чому Альянс досі не сформував стратегію поведінки в чорноморському регіоні, Кулеба відповів: "Ми вже дуже прямо, буквально говоримо НАТО, що якщо в Чорному морі все залишиться як є, то Росія просто встановить контроль і посуне межі свого впливу. Розширить контроль над торговими маршрутами і буде створювати постійну небезпеку в регіоні".

За його словами, у Росії стратегічно вигідне становище в окупованому Криму. І дуже важливо, щоб "Чорне море не повторило долю Азовського".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін про інцидент із есмінцем Defender поблизу Криму: Це була провокація британців і американців

До повномасштабного зіткнення з НАТО в Чорному морі Росія не готова, впевнений міністр закордонних справ: "Ознак самогубства, суїцидального синдрому я в Росії не бачу. ... Вони розуміють, що в протистоянні з НАТО в цілому вони не мають шансів на успіх".

Нагадаємо, 23 червня російські військові заявили, що відкрили попереджувальну стрільбу по британському есмінцю в Чорному морі біля окупованого Криму. Пізніше Міноборони Великої Британії повідомило, що попереджувальних пострілів по есмінцю Defender не здійснювалося. Міністр оборони Великої Британії Воллес розповів, що кораблі РФ попередили есмінець Defender, що проводять навчання в Чорному морі. За його словами, заяви росіян про обстріл - дезінформація.

Міноборони України вважає інцидент серйозним порушенням міжнародного права. Міністерство закордонних справ України наголошує, що потрібна якісно нова взаємодія НАТО з Україною в Чорному морі.

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Топ коментарі
+4
Неплохо было бы , что корабли стран - союзниц Украины сделали ДРУЖЕСТВЕННЫЙ ВИЗИТ В МАРИУПОЛЬ , чтобы рашка прекратила делать из Азово собственное озеро
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01.07.2021 10:09
+4
Надо поставить рашку на место , чтобы прекратила монополизировать Чёрное море , а для этого нужны морские базы НАТО в Грузии и Украине.

Если кацапов не остановить, то они и Средиземное море начнут считать своим личным озером . Ползучая аннексия .
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01.07.2021 10:12
+2
Кулеба говорит, что инцидент в Черном море - это не единичный эпизод. Путин хотел показать две вещи, уверен он: "Первая - мы жахнем, если захотим. И вторая - создать ситуацию, в которой другая сторона вынуждена или повышать ставки, а это выгодно России, или демонстрировать, что она не настолько решительная и жесткая, как Москва".

Кацапы просто обосрались, а Путя брехал, по своему обыкновению, стараясь представить инцидент в выгодном для себя свете перед кацапами. А глупый Кулеба такими заявами, принимая всерьёз кацапскую версию событий, подыгрывает ихнему Вове.
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01.07.2021 10:04
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З.Ы. ЗАЧОТ еще в том, что так называемый МИД РФ слезно просит британцев оплатить ремонт 2-х сторожевых судов, которые гнались за "Дефендером", крейсерская скорость у которого 29 узлов, а у вундервафель Обнуленыша - 21. Конец был немного предсказуем.
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01.07.2021 10:09 Відповісти
квартальний міністр закукурікав.
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01.07.2021 10:02 Відповісти
Кулеба говорит, что инцидент в Черном море - это не единичный эпизод. Путин хотел показать две вещи, уверен он: "Первая - мы жахнем, если захотим. И вторая - создать ситуацию, в которой другая сторона вынуждена или повышать ставки, а это выгодно России, или демонстрировать, что она не настолько решительная и жесткая, как Москва".

Кацапы просто обосрались, а Путя брехал, по своему обыкновению, стараясь представить инцидент в выгодном для себя свете перед кацапами. А глупый Кулеба такими заявами, принимая всерьёз кацапскую версию событий, подыгрывает ихнему Вове.
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01.07.2021 10:04 Відповісти
100%. Кацапи виступали в ролі цуцика обгавкуючого проїхавший автомобіль.
Кулєба -корисний кацапам ідіот.
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01.07.2021 10:10 Відповісти
Кулебе даже не доложили, что самолёты были без боеприпасов.
Так что не "жахнем", а понты от бессилия.
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01.07.2021 10:06 Відповісти
Неплохо было бы , что корабли стран - союзниц Украины сделали ДРУЖЕСТВЕННЫЙ ВИЗИТ В МАРИУПОЛЬ , чтобы рашка прекратила делать из Азово собственное озеро
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01.07.2021 10:09 Відповісти
Надо поставить рашку на место , чтобы прекратила монополизировать Чёрное море , а для этого нужны морские базы НАТО в Грузии и Украине.

Если кацапов не остановить, то они и Средиземное море начнут считать своим личным озером . Ползучая аннексия .
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01.07.2021 10:12 Відповісти
Есть решение о постройке базы ВМФ в Очакове и Бердянске , дело за реализацией проекта .
А украинские базы смогут на постоянной основе принимать корабли НАТО , такова мечта .
А что будет в реале - большой вопрос . Здесь нужна политическая воля
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01.07.2021 10:25 Відповісти
Реакция Европы на гопнические действия Мордора:
Кулеба считает, что Путин в инциденте с эсминцем Defender хотел показать свою силу: "жахнем, если захотим", и сыграть на повышение ставок - Цензор.НЕТ 4118
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01.07.2021 10:13 Відповісти
Эсминец слегка срезал уголок украинских территориальных вод в оккупированном Крыму. Сколько можно смаковать этот случай? Он абсолютно ничего не меняет в реальности.
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01.07.2021 10:14 Відповісти
он все меняет. рашка зассала открыть огонь. и весь мир это узнал
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01.07.2021 10:31 Відповісти
Никто бы в этом случае не открыл огонь. Ни США, ни Израиль, ни Турция. Так как агрессивных намерений эсминец не проявлял и держал курс на выход из территориальных вод в течение считанных минут.
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01.07.2021 10:34 Відповісти
израиль бы потопил любой рашкованский корабль без предупреждения
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01.07.2021 10:34 Відповісти
турки сбили самолет и потопили бы корабль без промедления
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01.07.2021 10:35 Відповісти
а нарушить территориальные воды сша рашка сама не рискнет
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01.07.2021 10:35 Відповісти
Это всего лишь Ваше личное мнение против моего. Если бы страны топили все суда нарушители, то человечество бы давно кончилось в 3-й мировой.
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01.07.2021 10:37 Відповісти
ядерное оружие и доктрина взаимного гарантированного уничтожения давно решили эту проблему
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01.07.2021 10:44 Відповісти
Да. Поэтому государства 100 раз спросят, что имел ввиду нарушитель, прежде чем топить его. Может там рулевой заснул или навигация сломалась, гореть из-за этого в ядерном апокалипсисе желающих нет.
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01.07.2021 10:47 Відповісти
Старі хрущовські прийоми. Коли нічим жахнути. То хоча б язиком. Щоб підвищити ставки. Хоча з ...йла гравець у "покер" ніякий. Бо - ЧМО. Хоча з Ленінграду.
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01.07.2021 12:06 Відповісти
 
 