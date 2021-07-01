УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11690 відвідувачів онлайн
Новини ДТП
5 147 16
ДТП (4442) Миколаївська область (2208) ДСНС (4987)

Три людини загинули, ще двох госпіталізовано внаслідок лобового зіткнення двох автомобілів на Миколаївщині. ФОТОрепортаж

Три людини загинули, двох госпіталізовано, серед них дитина, внаслідок ДТП на трасі Н-14 "Кропивницький-Миколаїв" у Миколаївській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"30 червня о 12:31 до Служби порятунку надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на 211 км автодороги Н -14 "Кропивницький - Миколаїв" біля с. Костичі Інгульської сільської територіальної громади Баштанського району.

З'ясувалося, що внаслідок лобового зіткнення Mazda CX-9 та KIA Optima загинули водії обох автомобілів та пасажир першого. Також постраждав пасажир KIA Optima та дитина із Mazda CX-9", - сказано в повідомленні.

Три людини загинули, ще двох госпіталізовано внаслідок лобового зіткнення двох автомобілів на Миколаївщині 01

За допомогою гідравлічного інструменту рятувальники деблокували тіла загиблих водіїв із понівечених автомобілів та допомогли вивільнити травмованого пасажира.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Внаслідок ДТП на Рівненщині загинуло двоє студентів-іноземців, - поліція. ФОТОрепортаж

"У тяжкому стані каретою швидкої медичної допомоги чоловіка госпіталізовано до Міської лікарні швидкої медичної допомоги. До прибуття рятувальників у тяжкому стані хлопчика доставлено до обласної дитячої лікарні", - додали в ДСНС.

Три людини загинули, ще двох госпіталізовано внаслідок лобового зіткнення двох автомобілів на Миколаївщині 02
Фото: сайт ДСНС

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+9
Это как раз то, чем чревато большое строительство. Почему то при виде хорошей дороги у многих водителей возникает желание бросить вызов законам физики....
показати весь коментар
01.07.2021 10:06
+2
Не интересно общаться, даже не смешно .
Для начала почитайте в энциклопедии почему так называется.
Или в упрощённой форме в Википедии
Читайте, иногда бывает интересно, и уже не захочется писать всякую глупость
показати весь коментар
01.07.2021 10:20
+2
Почему так называется известно всем и без википедии...но это устаревшее название...
показати весь коментар
01.07.2021 10:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Это как раз то, чем чревато большое строительство. Почему то при виде хорошей дороги у многих водителей возникает желание бросить вызов законам физики....
показати весь коментар
01.07.2021 10:06 Відповісти
каретой скорой

==
Карета? А зимой что, сани?
показати весь коментар
01.07.2021 10:09 Відповісти
Это одно из множеств названий автомобиля скорой помощи.
Или все остальные название в наше время для вас норм, а вот карета так удивляет ? )))
показати весь коментар
01.07.2021 10:14 Відповісти
А у вас есть карета? Только не скорая, а так, паприколу семью возить?
показати весь коментар
01.07.2021 10:18 Відповісти
Не интересно общаться, даже не смешно .
Для начала почитайте в энциклопедии почему так называется.
Или в упрощённой форме в Википедии
Читайте, иногда бывает интересно, и уже не захочется писать всякую глупость
показати весь коментар
01.07.2021 10:20 Відповісти
Не интересно? А шо так? Вас так удивляет слово карета?
показати весь коментар
01.07.2021 10:22 Відповісти
Меня «не удивляет» твоё мышление, по тому и не интересно. А слово «карета» , тебя удивляет а не меня.
показати весь коментар
01.07.2021 10:26 Відповісти
Размечтались, по ходу у вас все вокруг удивляются и только вам одному всё предельно ясно.
показати весь коментар
01.07.2021 10:32 Відповісти
Почему так называется известно всем и без википедии...но это устаревшее название...
показати весь коментар
01.07.2021 10:23 Відповісти
Ксттати да, при чём тут Википедия если я слышал это воушию от своей бабушки, которая 1902 года рождения и видела эти кареты живьём.
показати весь коментар
01.07.2021 10:28 Відповісти
Музычка, видосики, трескотня жены, "не едь быстро", "да нормально я еду..", "нет, это быс...AAAAAAA...."бухъъ...
показати весь коментар
01.07.2021 10:13 Відповісти
Это устаревшее название...и оно нигде практически не употребояется..
На Цензоре редактор употребляет это слово частенько...что бы придать заголовку статьи оригинальность и порадовать Гугл..
показати весь коментар
01.07.2021 10:21 Відповісти
А вот и нет, а вот и нет, это не цензор, в пресс-службе ГСЧС щелкопёрствует прямой отпрыск Пушкина и вот этим занимается, шельмец..
показати весь коментар
01.07.2021 10:25 Відповісти
Якось я був кращої думки про CX-9
показати весь коментар
01.07.2021 11:49 Відповісти
Ну вот, отвыкли люди от приличной дороги и на тебе
показати весь коментар
01.07.2021 12:11 Відповісти
Піпец, ніхто не хотів поступитися
показати весь коментар
01.07.2021 15:07 Відповісти
 
 