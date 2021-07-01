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Новини Агресія Росії проти України Нормандські переговори
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Резніков про участь терористів у Нормандському форматі: "Ці "зайчики" там точно бути присутніми в жодному вигляді не можуть"

Резніков про участь терористів у Нормандському форматі:

Україна не допустить участь представників так званих "ЛДНР" у роботі Нормандського формату.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня", про це заявив віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

"Ні, це абсолютно виключено. Ці "зайчики" там точно бути присутніми у жодному вигляді не можуть. ... На зустрічах політичних радників нормандського формату в нинішньому квадро-складі ... чотири учасники й чітко зрозуміло: посередники-модератори – представники Німеччини та Франції Ян Хеккер і Емманюель Бон, а Дмитро Козак і Андрій Єрмак – представники сторін конфлікту Росії та України відповідно", - зазначив Резніков.

За словами віцепрем'єра, Росія, звичайно, може запросити їх під приводом необхідності "поінформувати високі збори про свою позицію і бачення процесу врегулювання", але за стіл переговорів з терористами ніхто не сяде.

"Росіяни можуть хоч десять разів запросити цих персонажів як самостійних гравців, але їм навіть ніхто візи не дасть і в'їзду до країни не дозволить. Тому що вони не суб’єктні. Я можу за багато чого покритикувати наших партнерів, але запевняю вас: питання, хто є сторонами конфлікту та яка в кого суб'єктність, навіть не дискутується", - пояснив він.

Також читайте: Резніков про заборону російських окупантів на виїзд дітей з ОРДО: Захоплення заручників у чистому вигляді

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и сколько раз вы покинули заседание при их участие?
нет представителя *****, сразу встаете и уходите. и делаете заявление международным сми с копией меркелю и макрону
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01.07.2021 10:20 Відповісти
а кто минск2 подписал, не ,не помнишь? вот все вопросы к этому подписателю и предателю Украиныю
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01.07.2021 15:39 Відповісти
Дмитрий Козак и Андрей Ермак - представители сторон конфликта России и Украины

а от Украиныhttps://censor.net/ru/n3274437 кто?
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01.07.2021 10:31 Відповісти
Андрей Ермак
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01.07.2021 15:44 Відповісти
Разве Россия признала себя стороной конфликта? Товарищ Резников вы можете повторять это много раз, но толку не будет.
Короче, это ещё на десятилетия.
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01.07.2021 10:51 Відповісти
ничего не получится
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01.07.2021 16:49 Відповісти
 
 