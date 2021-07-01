Арахамія допускає виключення з фракції "слуг народу", які не підтримають законопроєкт про деолігархізацію: у людей є 5 годин, щоб подумати
Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що сьогодні за законопроєкт про деолгархізацію проголосує понад 240 народних депутатів.
Про це він сказав в інтерв'ю журналістам перед початком сесійного засідання, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.
Водночас Арахамія відмовився назвати кількість депутатів "Слуги народу" які на "сигнальному голосуванні" підтримали даний законопроєкт.
"Я не хочу вам нічого говорити, я хочу побачити це на табло, як Лобановський. Я вважаю, що всі ЗМІ повинні опублікувати голосування, хто, як проголосує, хто вийде попісяти, хто різко сьогодні захворіє - вранці буде присутній у парламенті, а потім ні. Тоді все буде зрозуміло", - зазначив лідер фракції "СН".
Відповідаючи на питання журналістів, що буде з тими депутатами "Слуги народу", які не проголосують за законопроєкт, Арахамія зазначив: "можливі окремі випадки, за якими ми будемо працювати всією командою. У людей ще є 5 годин подумати, поспілкуватися зі своїми колегами і сформувати свою політичну позицію".
Арахамія допускає виключення з фракції тих депутатів "СН", які будуть проти прийняття даного законопроєкту.
Відповідаючи на питання, чи є це загрозою, він зазначив: "я нікому не погрожую, це ж мої колеги, у нас із ними все нормально, але кожен депутат повинен пам'ятати, яким чином зайшов у цю будівлю, завдяки кому і що вони обіцяли людям", - підсумував він.
Будь ласка, зачекайте...
дуже-дуже схоже, що таки сліпий і тупий
Упоротый наглухо..😁
твої однодумці в ростові
Лучше эту фракцию олигофренов распусти, а сам застрелись,ну или пусть Юзик на тебя сядет.
в чому конкретно дії законопроекту направлені виключно проти порошенки і більш ні проти кого?
хоча... кого я питаю, відповіді ж не буде
А за неголосування по мутному закону виженуть.
Диктатура зеленої зграї.
В случае потери власти, в том числе и посредством выборов, Зелёная шмаркля с командой будет сидеть.
помилився?
Президенти точно не знають особисто всіх, кого нагороджують.
Арахамія багато реально допоміг армії
Писали, що гібридний волонтер арахамія, який колись ніби дуже допомагав армії, а зараз допускає подачу води окупантам в Крим, крутився біля Бєні.
ніякої води в Крим найближчі роки не буде
самі вигадують зраду і самі її роздувають, точнісінько як кацапи
"Арахамія згоден пустити воду в Крим в обмін на Донбас."
https://www.pravda.com.ua/news/2020/02/11/7240191/
Ні перший ні другий олігархами не будуть вважатись
ти або бізнесмен або політик
справедливо
ти реально така чи просто приколюєшся?
Це буде означати, що закон про боротьбу з олігархами фількіна грамота.
каломойша з ахмєтом і не рвуться обтяжувати себе особистим сидінням в Раді чи в міністерському кріслі.
Їм достатньо мати своїх прем'єрів шмигалів та депутанів у ВР.
а по факту, українці найімовірніше виберуть Зеленського ще на один термін
так що можеш готувати лижі на ростов
Статус Президент України це не пожиттєва індульгенція на злочин і не пьятерічне царювання. Злочинець повинен сидіти у в'язниці.
тому що тоді багато Західних лідерів отримають конфуз, виявиться, що вони з 2014 р віталися за руку зі злочинцем і мародером
отже вони поки що категорично проти, не будемо погіршувати з ними відносини