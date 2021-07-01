Арахамія допускає виключення з фракції "слуг народу", які не підтримають законопроєкт про деолігархізацію: у людей є 5 годин, щоб подумати

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що сьогодні за законопроєкт про деолгархізацію проголосує понад 240 народних депутатів.

Про це він сказав в інтерв'ю журналістам перед початком сесійного засідання, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

Водночас Арахамія відмовився назвати кількість депутатів "Слуги народу" які на "сигнальному голосуванні" підтримали даний законопроєкт.

"Я не хочу вам нічого говорити, я хочу побачити це на табло, як Лобановський. Я вважаю, що всі ЗМІ повинні опублікувати голосування, хто, як проголосує, хто вийде попісяти, хто різко сьогодні захворіє - вранці буде присутній у парламенті, а потім ні. Тоді все буде зрозуміло", - зазначив лідер фракції "СН".

Відповідаючи на питання журналістів, що буде з тими депутатами "Слуги народу", які не проголосують за законопроєкт, Арахамія зазначив: "можливі окремі випадки, за якими ми будемо працювати всією командою. У людей ще є 5 годин подумати, поспілкуватися зі своїми колегами і сформувати свою політичну позицію".

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Арахамія допускає виключення з фракції тих депутатів "СН", які будуть проти прийняття даного законопроєкту.

Відповідаючи на питання, чи є це загрозою, він зазначив: "я нікому не погрожую, це ж мої колеги, у нас із ними все нормально, але кожен депутат повинен пам'ятати, яким чином зайшов у цю будівлю, завдяки кому і що вони обіцяли людям", - підсумував він.