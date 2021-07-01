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ВР (14832) голосування (482) законопроєкт (3553) олігарх (920) Арахамія (1097) Слуга народу (2800)

Арахамія допускає виключення з фракції "слуг народу", які не підтримають законопроєкт про деолігархізацію: у людей є 5 годин, щоб подумати

Арахамія допускає виключення з фракції

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що сьогодні за законопроєкт про деолгархізацію проголосує понад 240 народних депутатів.

Про це він сказав в інтерв'ю журналістам перед початком сесійного засідання, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

Водночас Арахамія відмовився назвати кількість депутатів "Слуги народу" які на "сигнальному голосуванні" підтримали даний законопроєкт.

"Я не хочу вам нічого говорити, я хочу побачити це на табло, як Лобановський. Я вважаю, що всі ЗМІ повинні опублікувати голосування, хто, як проголосує, хто вийде попісяти, хто різко сьогодні захворіє - вранці буде присутній у парламенті, а потім ні. Тоді все буде зрозуміло", - зазначив лідер фракції "СН".

Відповідаючи на питання журналістів, що буде з тими депутатами "Слуги народу", які не проголосують за законопроєкт, Арахамія зазначив: "можливі окремі випадки, за якими ми будемо працювати всією командою. У людей ще є 5 годин подумати, поспілкуватися зі своїми колегами і сформувати свою політичну позицію".

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Арахамія допускає виключення з фракції тих депутатів "СН", які будуть проти прийняття даного законопроєкту.

Відповідаючи на питання, чи є це загрозою, він зазначив: "я нікому не погрожую, це ж мої колеги, у нас із ними все нормально, але кожен депутат повинен пам'ятати, яким чином зайшов у цю будівлю, завдяки кому і що вони обіцяли людям", - підсумував він.
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Топ коментарі
+20
В первую очередь нужен закон "о деклоунизации"
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01.07.2021 10:24
+17
Почему как?? Это и есть крысы...большие зеленые крысы которые дорвались до власти с единственной целью...личное обогащение..
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01.07.2021 10:25
+11
Тищенка за жопокрутство на камеру, злосне порушення карантину, брехню в декларації, корупцію не виганяють і навіть не понижують в посаді ( він заступник голови фракції "слуг" ).
А за неголосування по мутному закону виженуть.
Диктатура зеленої зграї.
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01.07.2021 10:27
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Скоро в СН никого не останется. Бегут как крысы с тонущего корабля.
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01.07.2021 10:22 Відповісти
Почему как?? Это и есть крысы...большие зеленые крысы которые дорвались до власти с единственной целью...личное обогащение..
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01.07.2021 10:25 Відповісти
ця твоя впевненість базується виключно на діях попередньої влади
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01.07.2021 10:44 Відповісти
😁 Зебилушко ты тупое...два года уже у власти находится зеленое стадо...а я не слепой...и не тупой как ты..
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01.07.2021 11:01 Відповісти
сумніви серйозні виникають після твоїх слів
дуже-дуже схоже, що таки сліпий і тупий
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01.07.2021 11:08 Відповісти
После твоих слов любые сомнения пропадают напрочь...ты тупой и слепой зебил на все 100 процентов..
Упоротый наглухо..😁
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01.07.2021 11:12 Відповісти
більшість українців такі як я, а не такі, як ти
твої однодумці в ростові
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01.07.2021 11:36 Відповісти
В смысле, дебилы? А ты борзый😄
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01.07.2021 11:46 Відповісти
так, у ростові більшість дебіли
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01.07.2021 11:54 Відповісти
"я никому не угрожаю, это же мои коллеги, у нас с ними все нормально, но каждый депутат должен помнить, каким образом зашел в это здание, благодаря кому и что они обещали людям" - ось тобі відкрита загроза з нагадуванням того що депутат СН на думку Арахама має виконувати не прийняту перед народом присягу, а корупційні домовленості.
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01.07.2021 11:46 Відповісти
тогда нужно будет объявлять о роспуске парламента
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01.07.2021 10:44 Відповісти
а хто не тікає, буде сидіти
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01.07.2021 11:56 Відповісти
В первую очередь нужен закон "о деклоунизации"
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01.07.2021 10:24 Відповісти
об отзыве народного депутата
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01.07.2021 10:33 Відповісти
Свободная страна, блин
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01.07.2021 10:25 Відповісти
Демократия от Агрохимии.
Лучше эту фракцию олигофренов распусти, а сам застрелись,ну или пусть Юзик на тебя сядет.
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01.07.2021 10:26 Відповісти
не поддержат АНТИПОРОШЕНКОВСКИЙ законопроект!, ни Каломойского, ни Ахметова он не касается! Давайте называть вещи своими именами!!!
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01.07.2021 10:26 Відповісти
то назви
в чому конкретно дії законопроекту направлені виключно проти порошенки і більш ні проти кого?
хоча... кого я питаю, відповіді ж не буде
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01.07.2021 10:46 Відповісти
Тищенка за жопокрутство на камеру, злосне порушення карантину, брехню в декларації, корупцію не виганяють і навіть не понижують в посаді ( він заступник голови фракції "слуг" ).
А за неголосування по мутному закону виженуть.
Диктатура зеленої зграї.
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01.07.2021 10:27 Відповісти
А если не будут (брать - отключим газ)- Не будуть голосувати не буде конвертів
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01.07.2021 10:27 Відповісти
Совсем недавно Сан Саныч Мороз казав...: Кучма, Батько української олігархії та вбивца Гонгадзе...,прошло 15 лет...,а Кучма нікуди и нє уходіл із політики..
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01.07.2021 10:28 Відповісти
Измена Родине. Вот истинная причина такой почти и формулировок закона. Хотят отсечь Порошенко, с его рейтингом, медиа, весом в патриотической и националистиской среде.
В случае потери власти, в том числе и посредством выборов, Зелёная шмаркля с командой будет сидеть.
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01.07.2021 10:29 Відповісти
Арахамія став гандоном за час перебування в СН
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01.07.2021 10:30 Відповісти
а до того? каким он был, таким остался...
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01.07.2021 10:31 Відповісти
його ж порошенко нагородив медаллю, коли був президентом
помилився?
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01.07.2021 10:59 Відповісти
Хто робив подання на нагородження арахамії?
Президенти точно не знають особисто всіх, кого нагороджують.
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01.07.2021 11:06 Відповісти
тобто, порошенко просто помилився? як і у випадку з Надією Савченко, для якої він особисто під фанфари і барабани і 150 відеокамер виділив президентський борт №1?
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01.07.2021 11:11 Відповісти
Хто робив подання на нагородження арахамії?
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01.07.2021 11:13 Відповісти
лакеї порошенко
Арахамія багато реально допоміг армії
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01.07.2021 11:19 Відповісти
Прізвище "лакея" буде?
Писали, що гібридний волонтер арахамія, який колись ніби дуже допомагав армії, а зараз допускає подачу води окупантам в Крим, крутився біля Бєні.
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01.07.2021 11:41 Відповісти
досить писати дурню про допускання чи недопускання води в Крим
ніякої води в Крим найближчі роки не буде
самі вигадують зраду і самі її роздувають, точнісінько як кацапи
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01.07.2021 11:51 Відповісти
Це вигадка? Відео змонтоване?

"Арахамія згоден пустити воду в Крим в обмін на Донбас."

https://www.pravda.com.ua/news/2020/02/11/7240191/
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01.07.2021 11:57 Відповісти
Есть ЮВ и есть дубинские. Видимо, голосов хватит. Но это неважно. Важно то, что это все чушь, которая будет отменена. Потому голосуй-не голосуй, все-равно получишь буй.
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01.07.2021 10:31 Відповісти
абізяна дала людям падумать 5 часов.
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01.07.2021 10:31 Відповісти
Верно. Но если люди не примут ультиматум обезьяны, то через 5 часов будем наблюдать превращение обезьяны в человека. Что выберут люди, пока вопрос...
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01.07.2021 10:33 Відповісти
Ну да, стадо должно проголосовать "одноголосно", не даром же их аж в Трускавецком университете обучали...А не будут голосовать - отберут корыто и будут на подножном корме ( на чистой зарплате без дополнительных конвертов) !!!
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01.07.2021 10:32 Відповісти
Кстати в Мировом списке миллиардеров Forbes Порошенко нет уже 5 лет...,звезданите что Порох все в оффшорах держит,типа в Панаме...,но правительство Панамы официально ЗАЯВИЛО...на счету Порошенко 3 000 долларов и не пополняется с конца 2014 года...и КТО МУДАК в этой ситуации? Бигус или Зелемойское КОДЛО?
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01.07.2021 10:32 Відповісти
Жестко, прямо и демократично. А кто то против деоалигархизации? Разве найманцы, понятно кого. Тогда вы несете угрозу национальным интересам. Так кто патриот?
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01.07.2021 10:34 Відповісти
Язык зеленкой смаж а то мозоля налижешь)
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01.07.2021 10:38 Відповісти
Значит, Калнышевский за олигархов и несет угрозу. Лижи *****.
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01.07.2021 10:42 Відповісти
А какая разница? Зарплату в конверте все равно больше не получишь.
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01.07.2021 10:35 Відповісти
СН сборище олигархических шестерок, - если они проголосуют ЗА, значит их хозяева, реальные олигархи, не пострадают. Как и хозяин гундосого буратины
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01.07.2021 10:35 Відповісти
А твой Святой не олигарх? радуйся и он не пострадает. И че ты за них так переживаешь?
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01.07.2021 11:00 Відповісти
Г-н Баран, - Борьба с олигархами выглядит по-другому. И до тех пор пока такая ********* как ты будет вестись на обертки не интересуясь что внутри, Украина и будет жить в говне.
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01.07.2021 11:08 Відповісти
Возможно, но кому твое видинее нужно? Пока у нас президент Вовочка и чем он хуже остальных? Наклонную вниз не он придумал, так и катимся потихоньку, возможно достигнем финиша, разве это плохо?
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01.07.2021 11:23 Відповісти
Вы бы для начала попросили прочитать законопроект Венецианскую комиссию...
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01.07.2021 10:37 Відповісти
Яка милота частина "слуг" - слуги КАЛОмойші, інша ахметки.
Ні перший ні другий олігархами не будуть вважатись
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01.07.2021 10:39 Відповісти
Машка ЗаХерова Мавзолейая Крыса заявила : мы против закона Украины про олигархов... Ведмедчук кум Путлера будет ПРОЩЕН,...его миллиарды прячет Оксана Марченко...,а миллиарды Кучмы прячет зятек Пинчук... Все правильно делают...73 % баранов надо так и лечить...
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01.07.2021 10:39 Відповісти
закон дуже потрібний
ти або бізнесмен або політик
справедливо
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01.07.2021 10:49 Відповісти
А фінансувати, утримувати партії олігархи можуть?
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01.07.2021 11:11 Відповісти
ні, не мають права згідно цього законопроекту
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01.07.2021 11:16 Відповісти
Як саме згідно цього закону буде встановлюватись причетний олігарх до фінансування партії чи ні?
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01.07.2021 11:19 Відповісти
банківські рахунки партії перевіряються на отримання коштів
ти реально така чи просто приколюєшся?
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01.07.2021 11:23 Відповісти
Бєнін Лазорко, наприклад, підпадає під визначення олігарха згідно цього закону?
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01.07.2021 11:30 Відповісти
поняття не маю, хто такий Лазорко
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01.07.2021 11:38 Відповісти
Шістка коломойського, смотрящій за Укртранснафтою.
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01.07.2021 11:44 Відповісти
якщо підпадає, то його попресують, якщо ні, то ні. до чого ці питання?
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01.07.2021 11:48 Відповісти
Якщо не підпадає, то холуї Бєні будуть фінансувати кишенькові партії каломойши.
Це буде означати, що закон про боротьбу з олігархами фількіна грамота.
каломойша з ахмєтом і не рвуться обтяжувати себе особистим сидінням в Раді чи в міністерському кріслі.
Їм достатньо мати своїх прем'єрів шмигалів та депутанів у ВР.
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01.07.2021 11:54 Відповісти
А ты походу реально веришь в миллионные пожертвования уборшиц разных с села партии "слуг" перед выборами?)))
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01.07.2021 11:32 Відповісти
Да не исключением пугать нужно, а отсутствием пухлых конвертов.
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01.07.2021 10:54 Відповісти
похмелився вже?
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01.07.2021 10:58 Відповісти
что, зелёная жопа, подгорает? Иди сушить сухари для зеленского.
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01.07.2021 11:06 Відповісти
та я вже третій рік чую від прикацаплених покидьків, що ось-ось виникне антизелений Майдан
а по факту, українці найімовірніше виберуть Зеленського ще на один термін
так що можеш готувати лижі на ростов
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01.07.2021 11:14 Відповісти
Не може бути! Опанував українську? Від тебе зеленим тролем обгорнутим аквафрешем тхне навіть через монітор.
Статус Президент України це не пожиттєва індульгенція на злочин і не пьятерічне царювання. Злочинець повинен сидіти у в'язниці.
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01.07.2021 11:26 Відповісти
зараз його не можна саджати, хоч він покидьок і того заслуговує
тому що тоді багато Західних лідерів отримають конфуз, виявиться, що вони з 2014 р віталися за руку зі злочинцем і мародером
отже вони поки що категорично проти, не будемо погіршувати з ними відносини
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01.07.2021 11:41 Відповісти
Злочинець та мародер в 2014, як і за 20 років до того, жив у Москві, знімав патріотичні російські фільми та грав пісею на роялі.
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01.07.2021 11:47 Відповісти
вах какой горозный мартышка а на 0 срался
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01.07.2021 11:03 Відповісти
Хана Батыя надо вернуть и налог Хана 10%....,остальное Туфта и сотрясение воздуха... В.В.Похлебкин правильно написал,Хан Батый не ошибся...,он придумал УНИКАЛЬНЫХ баранов в 1238 году...по имени Мавзолейные бараны...
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01.07.2021 11:04 Відповісти
А вже є законопроек про те, що гівно вважати за зацукроване варення. І всім, курва, проголосувати.
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01.07.2021 11:55 Відповісти
Скорее это закон об олигархизации Украины Зеленским и его бандой.
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01.07.2021 13:01 Відповісти
 
 