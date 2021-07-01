Зеленський привітав Трюдо з Днем Канади: наші країни об'єднують унікальні історичні зв'язки
Президент України Володимир Зеленський привітав прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо з Днем Канади.
Слова привітання Зеленський розмістив у Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Щирі вітання Джастіну Трюдо і канадському народові з Днем Канади! Наші країни об'єднують унікальні історичні зв'язки, і сьогодні ми разом будуємо україно-канадське партнерство нової якості. Вдячні канадським друзям і союзникам за непохитну підтримку України!", - зазначив він.
Топ коментарі
+5 jklpqrs
показати весь коментар01.07.2021 10:27
+3 Solomon c5c4359c
показати весь коментар01.07.2021 10:29
+3 Дід Панас ccec527d
показати весь коментар01.07.2021 10:36
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Нас они с кем только ни объединяют. Как двести лет назад у..ывали отсюда граждане куда глаза глядят, так и по сей день. Вот такие у нас исторические связи. Давайте гордиться.
Где в Украине хоть один украинец-банкир ? Украинец-миллионер ?
А в Канаде - пожалуйста !
CONGRATULATIONS FRIENDS !
Невыездные граждане самолёты угоняли, чтобы вырваться из этого "рая".