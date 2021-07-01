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Зеленський привітав Трюдо з Днем Канади: наші країни об'єднують унікальні історичні зв'язки

Зеленський привітав Трюдо з Днем Канади: наші країни об'єднують унікальні історичні зв'язки

Президент України Володимир Зеленський привітав прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо з Днем Канади.

Слова привітання Зеленський розмістив у Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Щирі вітання Джастіну Трюдо і канадському народові з Днем Канади! Наші країни об'єднують унікальні історичні зв'язки, і сьогодні ми разом будуємо україно-канадське партнерство нової якості. Вдячні канадським друзям і союзникам за непохитну підтримку України!", - зазначив він.

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Топ коментарі
+5
"Я розповім Вам про Україну своєї мрії. Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку..."
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01.07.2021 10:27
+3
Вітаю дружню Канаду!
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01.07.2021 10:29
+3
Будьте осторожны с комментариями. У меня складывается такое впечатление что его советники их читают и часто используют их в своей работе. Поэтому не удивлюсь что такое поздравление таки появится.
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01.07.2021 10:36
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"Я розповім Вам про Україну своєї мрії. Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку..."
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01.07.2021 10:27 Відповісти
Вітаю дружню Канаду!
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01.07.2021 10:29 Відповісти
Зеленский поздравил Трюдо с Днем Канады: Наши страны объединяют уникальные исторические связи

Нас они с кем только ни объединяют. Как двести лет назад у..ывали отсюда граждане куда глаза глядят, так и по сей день. Вот такие у нас исторические связи. Давайте гордиться.
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01.07.2021 10:30 Відповісти
Да ладно,Вава,поздравь с днем Канады Нетаньяху,а не Трюдо.Я же вижу что хочеться.
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01.07.2021 10:30 Відповісти
Будьте осторожны с комментариями. У меня складывается такое впечатление что его советники их читают и часто используют их в своей работе. Поэтому не удивлюсь что такое поздравление таки появится.
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01.07.2021 10:36 Відповісти
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01.07.2021 10:37 Відповісти
Українці в Канаді завжди українці. Українці на роССії в першому поколінні стають хохлами а в наступних ненавидять Батьківщину їх предків.
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01.07.2021 10:37 Відповісти
Да, похожи оба
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01.07.2021 10:54 Відповісти
Украинцы в Канаде - белые люди, а в Украине - негры.
Где в Украине хоть один украинец-банкир ? Украинец-миллионер ?
А в Канаде - пожалуйста !
CONGRATULATIONS FRIENDS !
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01.07.2021 10:59 Відповісти
В Канаде индейцев (коренной народ) банкиров и миллионеров тоже немного. Да их в принципе очень мало - 2% от населения Канады. Канада - цветущая страна, но сомнительно восхищение системой, которая строит что-то, пусть даже хорошее, на захваченной и зачищенной от коренного населения земле. Если мы считаем, что русские - чужаки на украинской земле, как мы можем не считать, что европейцы - чужаки на американской земле? Это как если бы русские, захватив Украину, сделали ее богатой и процветающей страной, но всего с 2% украинцев, многие из которых жили бы в резервациях, но в качестве плюшек были бы освобождены от налогов.
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01.07.2021 12:57 Відповісти
А кварталы "хрущёвок" - это были не резервации ?
Невыездные граждане самолёты угоняли, чтобы вырваться из этого "рая".
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01.07.2021 14:20 Відповісти
А кто говорит, что в союзе был рай? В союзе было таки плохо, но что если бы союз сделал Украину богатой и процветающей, такой, как сейчас Канада, неужели такой вариант был при приемлем? Та тут на форуме восхваляли бы сложившуюся систему. Хотя бы потому, что 98% комментаторов были бы потомками завоевателей и позже понаехавших, так как украинцев осталось бы 2%, как коренных жителей в Канаде. А в некоторых небольших американских странах коренного населения вообще не осталось. Да, завоеватели создали мощные, богатые страны, но на захваченной, на чужой земле. Это просто факт.
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01.07.2021 20:34 Відповісти
хм а не запустить ваве в печень красных муравьёв Вот и общее нашлось
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01.07.2021 11:05 Відповісти
 
 