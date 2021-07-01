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Кулеба про готовність РФ до повномасштабного зіткнення з НАТО: "Ознак суїцидального синдрому в Росії я не бачу"

Кулеба про готовність РФ до повномасштабного зіткнення з НАТО:

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що у Росії немає шансів у протистоянні з НАТО.

Про це глава МЗС заявив в інтерв’ю LIGA.net, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія, безумовно, готова до збройної ескалації. Зокрема в Чорному морі. Але ознак самогубства, суїцидального синдрому я в Росії не бачу. До повномасштабного зіткнення з НАТО вони не готові за жодних обставин. Вони будуть щипати, провокувати. Однак вони розуміють, що в протистоянні з НАТО в цілому вони не мають шансів на успіх", - підкреслив Кулеба.

Крім того, міністр додав, що, якщо в Чорному морі все залишиться як є, то Росія просто встановить контроль і посуне межі свого впливу.

"Розширить контроль над торговими маршрутами і  створюватиме постійну небезпеку в регіоні", - додав Кулеба.

Читайте: Кулеба вважає, що Путін в інциденті з есмінцем Defender хотів показати свою силу: "жахнемо, якщо захочемо", і зіграти на підвищення ставок

Автор: 
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Топ коментарі
+6
В Сирии у них была возможность испытать свои возможности. Я думаю они поняли что тактика "бабы еще нарожают" не конкурирует в противостоянии с высокоточным оружием, бабы так быстро не нарожают... Возможно в мин. обороны РФ сделали выводы и сейчас полным ходом идут секретные работы по сокращению сроков беременности....
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01.07.2021 11:11
+2
лапти жидко обосрались против НАТО, это они только на наших безоружных моряков быковали, а тут просто позорно поджали хвосты.
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01.07.2021 11:16
+1
ГГГГГ Нет суицыдального синдрома? Кулеба несет явную пургу.
Две вундервафли, которые рьяно гнались за Дефендером на предельной для них скорости, немного перенапряглись и упороли себе моторные отделения. Теперь так называемый МИД РФ слезно просит у бритов оплатить ремонт. Потому НАТЕ вообче не надо никакого "противостояния". Пара-тройка таких "проходов Дефендера" - и не имеющий аналогов так называемый черноморский Флот РФ выведен из строя, например.
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01.07.2021 11:19
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В Сирии у них была возможность испытать свои возможности. Я думаю они поняли что тактика "бабы еще нарожают" не конкурирует в противостоянии с высокоточным оружием, бабы так быстро не нарожают... Возможно в мин. обороны РФ сделали выводы и сейчас полным ходом идут секретные работы по сокращению сроков беременности....
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01.07.2021 11:11 Відповісти
Цікаво, чи йде процес у Морському суді ?
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01.07.2021 11:12 Відповісти
лапти жидко обосрались против НАТО, это они только на наших безоружных моряков быковали, а тут просто позорно поджали хвосты.
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01.07.2021 11:16 Відповісти
В каком месте обосрались? Тупо наблюдали как Дефендер зашёл на дозаправку в Севастополь?
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01.07.2021 11:21 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=mv5JRUdrhtc
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01.07.2021 11:22 Відповісти
Канал MixNews - это независимые новости и острая аналитика.

Ещё один канал пропаганды одной из сторон конфликта.
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01.07.2021 11:28 Відповісти
короче говоря обтекай дерьмецом лаптеногое, твоя срана полное говно, как и ваши потешные войска не имеющие аналохов.
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01.07.2021 11:31 Відповісти
Полность с тобой согласен, в Европе должна быть только одна лучшая армия.
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01.07.2021 11:40 Відповісти
она там и стоит,с 45-го годика и по сей день..
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01.07.2021 13:33 Відповісти
ГГГГГ Нет суицыдального синдрома? Кулеба несет явную пургу.
Две вундервафли, которые рьяно гнались за Дефендером на предельной для них скорости, немного перенапряглись и упороли себе моторные отделения. Теперь так называемый МИД РФ слезно просит у бритов оплатить ремонт. Потому НАТЕ вообче не надо никакого "противостояния". Пара-тройка таких "проходов Дефендера" - и не имеющий аналогов так называемый черноморский Флот РФ выведен из строя, например.
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01.07.2021 11:19 Відповісти
Эти вундервафли, ну которые гнались, вообще не относятся к Черноморскому флоту РФ.
Это пограничники - береговая охрана.
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01.07.2021 11:38 Відповісти
Ну - и? Это к тому, что суицыд через криворукожопие имеет место быть только у погранцов? А бравые моряки предпочтут вообще не выводить свои вундервафельные вундервафли в море? Так?
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01.07.2021 11:49 Відповісти
Если бы Вы следили за ситуацией, то знали бы, что "бравые" россисянские моряки рассекали в тот момент волны Средиземного моря в районе Кипра. А те что остались - из Севастополя даже не вышли (кроме патрульного "Быкова", потому как нахрена? Проход "Дефендера" им не угрожал. Он никому вообще не угрожал.
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01.07.2021 12:23 Відповісти
Если бы вы следили за "ситуацией", то знали бы, что проход Дефендера очень сильно угрожал - имперским скрепам. Потому то лишнехромосомцы и ухайдокали 2 вундервафли. Хотя апостериори получается, что априори они уже были металлоломом.
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01.07.2021 12:30 Відповісти
От психически больных можно ждать чего угодно.
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01.07.2021 11:33 Відповісти
Кулеба про готовність РФ до повномасштабного зіткнення з НАТО: "Ознак суїцидального синдрому в Росії я не бачу" - Цензор.НЕТ 624
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01.07.2021 11:41 Відповісти
та куда мацкалям на нато пыряться, они тут, послушав кулебу великого и ужасного, сразу забудут даже помышлять о цем, а их жалкие душонки со страху сразу в пятки трухой ссыпятся
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01.07.2021 11:44 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!
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01.07.2021 13:27 Відповісти
 
 