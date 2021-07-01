Війна, корупція і високі податки є основними ризиками для становлення України, - експерти

Експерти вважають, що посилення податкового тиску на бізнес призведе до збільшення адміністративного навантаження, корупції і тінізації економіки, а права бізнесу скоротяться.

Ескалація військових дій, корупція, відсутність справедливої ​​системи правосуддя, а також високі податки і непрогнозованість фіскальної політики - основні ризики для становлення України. Таку думку висловили УНІАН опитані експерти, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначив керівник економічних програм Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін, активізація військових дій призведе до заморожування всіх інвестиційних проектів і міграції людей, що чинитиме істотний негативний вплив на країну.

"Війна, безумовно, один із важливих ризиків. Активізація бойових дій призведе до заморожування всіх інвестиційних проектів, відтоку капіталу, міграції людей", - сказав Амелін.

Також він повідомив, що для залучення інвестицій і розвитку економіки в Україні повинна бути зрозуміла, прозора і м'якша податкова система.

"В обов'язковому порядку повинні бути фіскальні стимули. Необхідно створювати вільні економічні зони. В українського бізнесу сьогодні немає переваг", - сказав експерт.

"Тому я б запускав податок на виведений капітал, необхідна спрощена система оподаткування - м'якша і чесніша, що точно було б драйвером залучення в Україну інвестицій і створення тут виробництв", - додав він.

За словами Амеліна, ініціативи уряду щодо посилення податкового тиску на бізнес призведуть до збільшення адміністративного навантаження, корупції та тінізації економіки, а права бізнесу скоротяться.

Своєю чергою політолог, керівник Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко зазначив, що за останні сім років Україна зуміла пристосуватися до життя в умовах війни, проте події на сході нашої країни продовжують впливати на економіку.

"Війна впливає на економіку України з 2014 року. Найбільш сильно вона впливала у 2014-2015 роках, коли українська економіка падала на 7-8 відсотків. Зараз ми трохи пристосувалися", - сказав Фесенко.

Він також вважає, що для розвитку країни між бізнесом і урядом повинен бути знайдений баланс.

"Безумовно, підвищення податків не сприятиме зростанню економіки. Мета цього законопроекту - не зростання економіки. Мета цього законопроекту банальна - додаткові кошти на соціальні потреби та затикання дірок у соціальній економічній сфері. Ці дірки виникли внаслідок економічної кризи, пандемії. Потрібно шукати баланс інтересів", - сказав Фесенко, додавши, що в Україні й зниження податків не гарантує зростання економіки..