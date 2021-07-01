У Литві скасували карантин у зв'язку з COVID-19, що діяв із листопада

Карантин, який діє у Литві з листопада 2020 року в рамках заходів щодо боротьби з пандемією, скасований із четверга.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.

Карантинний режим був встановлений до 30 червня. "З урахуванням поліпшення епідемічної ситуації вирішено карантин не продовжувати", - постановив Кабмін у понеділок.

Замість карантину уряд ввів режим екстремальної ситуації, який спрощує низку процедур щодо прийняття рішень,у силі також залишено багато обмежень, в тому числі вже як рекомендацію носіння медичних масок у закритих приміщеннях. Обов'язковими маски є в місцях надання послуг.

Міністр охорони здоров'я Арунас Дулькіс не виключив імовірності того, що при погіршенні ситуації карантин буде повернений. Прем'єр Інгріда Шимоніте вважає, що карантин може мати локальний характер, коли він оголошується не у всій країні, а на території неблагополучного в плані захворюваності муніципалітету.

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14 червня в Литві було зареєстровано найнижчу за останні півроку кількість нових випадків зараження коронавірусом за добу - 84. Такої невеликої кількості нових інфікованих не було з ранньої осені. 17 червня департамент статистики при уряді республіки повідомив про найнижчу з жовтня 2020 року кількість нових випадків зараження з розрахунку на 100 тис. жителів протягом двох останніх тижнів. Вона становить 94 випадки.

Згідно зі статистикою ВООЗ - у Литві 278 769 випадків захворювання, померли 4 383 людини.

Загальнонаціональний карантин у зв'язку з коронавірусом був оголошений у Литві 7 листопада 2020 року і посилений 16 грудня, після чого неодноразово продовжувався.