"Слуга народу" Арахамія - Путіну на слова про "зовнішнє управління": "Нехай він щодо своєї Росії заявляє, які у нього там є проблеми і як він їх вирішуватиме"

Глава фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що президент РФ Володимир Путін навмисно висловився про "зовнішнє управління України", і порадив главі Кремля перейматися проблемами Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Гордон".

За словами Арахамії, Путін спеціально робить такі заяви, щоб перешкодити запланованій на липень зустрічі Зеленського з президентом США Джо Байденом.

"Думаю, що це політична заява, яка через деякий час буде змінюватися. Для чого це зроблено? Ви знаєте, що ми готуємо візит в США, і тому буде багато політичних заяв, які будуть заважати або зміщувати фокус з цього процесу", - зазначив парламентарій.

Арахамія порекомендував Путіну займатися питаннями своєї країни, а не лізти в справи України.

"Людина, яка з нами воює і щось при цьому заявляє ... На це можна дивитися з різних сторін. Путін щось заявив ... Нехай він щодо своєї Росії заявляє, які у нього там є проблеми і як він їх буде вирішувати. Не потрібно нам говорити ", - додав нардеп.

Читайте також: Зеленський - Путіну про "зовнішнє управління": Всі питання щодо України вирішуються виключно в Україні

Нагадаємо, раніше Путін заявив, що президент України Володимир Зеленський передав Україну "під повне зовнішнє управління".

Після цього Зеленський заявив, що всі питання щодо України вирішуються виключно в Україні.