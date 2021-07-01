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путін (23325) росія (63594) Арахамія (1097)

"Слуга народу" Арахамія - Путіну на слова про "зовнішнє управління": "Нехай він щодо своєї Росії заявляє, які у нього там є проблеми і як він їх вирішуватиме"

Глава фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що президент РФ Володимир Путін навмисно висловився про "зовнішнє управління України", і порадив главі Кремля перейматися проблемами Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Гордон".

За словами Арахамії, Путін спеціально робить такі заяви, щоб перешкодити запланованій на липень зустрічі Зеленського з президентом США Джо Байденом.

"Думаю, що це політична заява, яка через деякий час буде змінюватися. Для чого це зроблено? Ви знаєте, що ми готуємо візит в США, і тому буде багато політичних заяв, які будуть заважати або зміщувати фокус з цього процесу", - зазначив парламентарій.

Арахамія порекомендував Путіну займатися питаннями своєї країни, а не лізти в справи України.

"Людина, яка з нами воює і щось при цьому заявляє ... На це можна дивитися з різних сторін. Путін щось заявив ... Нехай він щодо своєї Росії заявляє, які у нього там є проблеми і як він їх буде вирішувати. Не потрібно нам говорити ", - додав нардеп.

Читайте також: Зеленський - Путіну про "зовнішнє управління": Всі питання щодо України вирішуються виключно в Україні

Нагадаємо, раніше Путін заявив, що президент України Володимир Зеленський передав Україну "під повне зовнішнє управління".

Після цього Зеленський заявив, що всі питання щодо України вирішуються виключно в Україні.

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Топ коментарі
+7
Арахамия не прав , НЕТ никакой россии ,есть Кацапский ******** и нет никакого путина а есть ***** ...
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01.07.2021 11:54
+5
Арахамия ,называть путина человеком это совершенно не правильно ,в гадюках ,жабах и глистах гораздо больше человеческого ,чем в путине-***** ,ты Арахамия это запомни .
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01.07.2021 11:57
+3
мавпенятко вирішило теж щось базікнути..
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01.07.2021 11:53
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мавпенятко вирішило теж щось базікнути..
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01.07.2021 11:53 Відповісти
Скажи проще, у нас нет управления, есть направления, но управлять нечем и не кем.
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01.07.2021 11:53 Відповісти
внешнем управлении/ его нет, но.... Понятие антисемитизма нужно закрепить в украинском законодательстве, - посол Израиля Лион. Таки да, надо. Страдаем-соглашаются Коломойский, Мендель, Зеленский, Шефиры с десятками депутатов .ВР приняла за основу законопроект о предотвращении антисемитизма
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01.07.2021 11:53 Відповісти
Возлюбленный Арахамия смело толкает речи перед закрытой дверью при том, что дома давно никого нет и кукушка тоже улетела.
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01.07.2021 11:54 Відповісти
Арахамия не прав , НЕТ никакой россии ,есть Кацапский ******** и нет никакого путина а есть ***** ...
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01.07.2021 11:54 Відповісти
Арахамия ,называть путина человеком это совершенно не правильно ,в гадюках ,жабах и глистах гораздо больше человеческого ,чем в путине-***** ,ты Арахамия это запомни .
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01.07.2021 11:57 Відповісти
"Слуга народу" Арахамія - Путіну на слова про "зовнішнє управління": "Нехай він щодо своєї Росії заявляє, які у нього там є проблеми і як він їх вирішуватиме" - Цензор.НЕТ 1125
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01.07.2021 12:02 Відповісти
На экранах новый х/видосик - "Приматы против *****".
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01.07.2021 11:59 Відповісти
http://oboi-dlja-stola.ru/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B/2514/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%BE http://oboi-dlja-stola.ru/Приколы/2514/Рембо

Наверное этот смелый человек так себя в этот момент представлял.
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01.07.2021 12:14 Відповісти
нифига себе, какая борзая мртышка! смотри, а то в Ростов не пустят.....
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01.07.2021 12:50 Відповісти
Ух, какой грозный грузинец...
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01.07.2021 14:44 Відповісти
А путин лучше знает, под внешним упралением Украина или нет. Это ведь его люди Ермаком управляют.
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01.10.2021 16:14 Відповісти
 
 