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Кулеба про вакцинний шантаж Китаю: видно верхівку верхівки айсберга. Історія ще не відіграна

Кулеба про вакцинний шантаж Китаю: видно верхівку верхівки айсберга. Історія ще не відіграна

У питанні про нібито шантаж у питанні поставок вакцин від COVID-19 з Китаю видна "не просто верхівка айсберга, а верхівка верхівки айсберга". Історія ще до кінця не відіграна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю liga.net заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Ідеться про публікацію Associated Press, за даними якої Китай шантажував Україну і погрожував припинити поставки вакцин, якщо Київ підтримає документ ООН із засудженням порушення прав уйгурів у китайському регіоні Сіньцзян.

"Це тема, в якій у публічному просторі видно не просто верхівку айсберга, а верхівку верхівки айсберга. Історія ще не відіграна. Тому я не буду вдаватися в деталі. Наше завдання - вийти із ситуації з максимальною вигодою для себе. І з мінімальними втратами. Це принцип, яким я завжди керуюся. Але процес ще розвивається. Питання ще пари тижнів", - зазначив Кулеба.

Він також наголосив, що питання із санкціями проти китайських інвесторів "Мотор Січ" не є частиною вакцинних торгів.

"Що стосується в цілому наших відносин із Китаєм, є стіл, там навалена купа всього, і питання "Мотор Січі" лежить на окремій половині цього столу. І навколо нього немає ніяких ознак життя. Воно є, але виведено в окремий трек", - додав міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 93 186 осіб, загалом - 1 965 660, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Нагадаємо, раніше агентство Associated Press з посиланням на свої джерела писало про те, що китайські офіційні особи, імовірно, заявляли Україні, що заблокують призначену їй поставку 500 тис. доз вакцини проти COVID-19, якщо вона підтримає в ООН документ, який закликає до ретельного вивчення ситуації з правами людини в Сіньцзяні. За даними видання, в четвер Україна нібито виключила своє ім'я зі списку тих держав, хто підтримали документ, після того, як китайська влада попередила Київ, що заблокує заплановану поставку не менше 500 тис. доз вакцини проти COVID-19 в Україні, якщо вона цього не зробить.
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Топ коментарі
+10
Які перемовини з комуняками? Вам ***** Голодоморів було мало?
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01.07.2021 11:53
+6
да нёужели?
с Гонконгом как киданули Джонсана?
с Тайванем что там?
ракеты кто делает заточенные топить авианосцы?(и засрать радиацией все)
с вирусом кто всем подгадил и замел следы?
тьху! да красножопые везде красножопые!
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01.07.2021 12:25
+4
То есть Степанов играл заодно с китайцами ?
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01.07.2021 11:55
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Які перемовини з комуняками? Вам ***** Голодоморів було мало?
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01.07.2021 11:53 Відповісти
китаёзы уже давно не комуняки. Китай, - это вещь в себе!
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01.07.2021 12:06 Відповісти
да нёужели?
с Гонконгом как киданули Джонсана?
с Тайванем что там?
ракеты кто делает заточенные топить авианосцы?(и засрать радиацией все)
с вирусом кто всем подгадил и замел следы?
тьху! да красножопые везде красножопые!
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01.07.2021 12:25 Відповісти
ЖЕЛТОжопые, наверное... А так всё верно, плюсую.
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01.07.2021 13:02 Відповісти
Чудило, ты, вообще, понимаешь что такое "коммунизм"?
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01.07.2021 13:14 Відповісти
Кулеба про вакцинний шантаж Китаю: видно верхівку верхівки айсберга. Історія ще не відіграна - Цензор.НЕТ 3622
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01.07.2021 14:47 Відповісти
История такова ,что надо быть сильным ,самодостаточным государством .. чтобы не было таких историй ...
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01.07.2021 11:53 Відповісти
То есть Степанов играл заодно с китайцами ?
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01.07.2021 11:55 Відповісти
ватник, иди наПутина - задолбал кривляться, упырек. чтоб у тя пальцы выкрутило как лапы у медведя после приступа медвежьей болезни
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01.07.2021 12:26 Відповісти
другими словами, китайцы отымели Кулебу, а он теперь думает, что бы такое сказать, чтобы не было заметно)))
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01.07.2021 12:05 Відповісти
Непонятно, мы вместе с китайцами в геноциде уйгуров, или нет ?
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01.07.2021 12:13 Відповісти
https://mobile.twitter.com/ArthurKei_UA

https://mobile.twitter.com/ArthurKei_UA Arthur Kharytonov @ArthurKei_UA

https://mobile.twitter.com/ArthurKei_UA https://mobile.twitter.com/ArthurKei_UA



Ситуація у Києві з китайськими камерами наступна.
У 2020 році Кличко придбав 400 камер та софт з КНР за 64 мільйони гривень.
Усього їх зараз 7120, до кінця року буде понад 9000.
Ті самі камери використовуються для геноциду уйгурів, репресій у Гонконзі.
А ще чортом з МВС.

Йдеться про компанію Hikvision, яка нині під жорсткими санкціями США, бо ці камери здатні красти інформацію та передавати її у КНР. Проти них виступають й у Європарламенті. Але Кличка, здається, вже не зупинити. Він лютий друг КПК.
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01.07.2021 12:30 Відповісти
но пусть докажут шо крадут камеры инфо. и да - шо Китаю надо на улицах Кличкограда - шо кто-то кого-то не пропустил и теперь отмазывается?
и с какого перепугу камеры подкл. к сети шоб они передавали что то?
и если они дешевле напр. камер Сони, то пусть Байден оплатит разницу и Кличко купит Сони-панасони
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01.07.2021 12:36 Відповісти
"и с какого перепугу камеры подкл. к сети шоб они передавали что то?"

А какой смысл этих камер если они не будут подключены к сети, можно поинтересоваться?))
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01.07.2021 13:19 Відповісти
а нельзя локалку сделать шоп не передавалось кому ни попадя?
шоб мусора имели доступ напрямую, а не шо перехватить можно?
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01.07.2021 13:31 Відповісти
Ну, ради справедливости, взломать камеру наблюдения не есть большая проблема. Даже я знаю пару человек которые вполне могут это сделать и они даже не бог весть какие хацкеры. На радиорынке барыжат барахлом)) Не думаю что для китайцев это есть проблема, особенно учитывая тот факт что почти весь КНР работает на аутсорсе у тех же американских компаний и я почти уверен там не одна сотня засланных казачков. В основном заточенных под промышленный шпионаж. На этом построено все кнровское экономическое чудо. Так что все эти заявы про уйгуров и прочая хрень не более чем политика про которую забудут уже завтра. Особенно в ООН) Там любители почесать языком, за то и деньги получают. А бизнес диктует свои законы. В нашем случае это не менее показательно.
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01.07.2021 13:25 Відповісти
Видеокамеры используются для геноцида уйгуров 😁 Бред!
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01.07.2021 14:13 Відповісти
Наше завдання - вийти із ситуації з максимальною вигодою для себе. І з мінімальними втратами Джерело: https://censor.net/ua/n3274468
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01.07.2021 12:43 Відповісти
Комуняк не бывает хороших или плохих, они все преступники, не случайно нашенький комуняка так тянется к путлеру, лукашу, китайцам, да и своих не забывает крышевать.
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01.07.2021 13:17 Відповісти
вот вот, потлер всегда поддерживает патлера за компанию с петлером - они все одного поля якутская ягода
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01.07.2021 13:32 Відповісти
Не отыграна? Правда?

А чего ж тогда МИД Украины отозвал свои голоса под резолюцией про дескриминацию и геноцид уйгуров в Китае.

Уже отозвал!!! МИД УКраины!!! Т.е. требования шантажа Китая Кулеба уже выполнил.
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01.07.2021 15:10 Відповісти
 
 