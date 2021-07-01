Кулеба про вакцинний шантаж Китаю: видно верхівку верхівки айсберга. Історія ще не відіграна
У питанні про нібито шантаж у питанні поставок вакцин від COVID-19 з Китаю видна "не просто верхівка айсберга, а верхівка верхівки айсберга". Історія ще до кінця не відіграна.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю liga.net заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Ідеться про публікацію Associated Press, за даними якої Китай шантажував Україну і погрожував припинити поставки вакцин, якщо Київ підтримає документ ООН із засудженням порушення прав уйгурів у китайському регіоні Сіньцзян.
"Це тема, в якій у публічному просторі видно не просто верхівку айсберга, а верхівку верхівки айсберга. Історія ще не відіграна. Тому я не буду вдаватися в деталі. Наше завдання - вийти із ситуації з максимальною вигодою для себе. І з мінімальними втратами. Це принцип, яким я завжди керуюся. Але процес ще розвивається. Питання ще пари тижнів", - зазначив Кулеба.
Він також наголосив, що питання із санкціями проти китайських інвесторів "Мотор Січ" не є частиною вакцинних торгів.
"Що стосується в цілому наших відносин із Китаєм, є стіл, там навалена купа всього, і питання "Мотор Січі" лежить на окремій половині цього столу. І навколо нього немає ніяких ознак життя. Воно є, але виведено в окремий трек", - додав міністр.
Нагадаємо, раніше агентство Associated Press з посиланням на свої джерела писало про те, що китайські офіційні особи, імовірно, заявляли Україні, що заблокують призначену їй поставку 500 тис. доз вакцини проти COVID-19, якщо вона підтримає в ООН документ, який закликає до ретельного вивчення ситуації з правами людини в Сіньцзяні. За даними видання, в четвер Україна нібито виключила своє ім'я зі списку тих держав, хто підтримали документ, після того, як китайська влада попередила Київ, що заблокує заплановану поставку не менше 500 тис. доз вакцини проти COVID-19 в Україні, якщо вона цього не зробить.
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с Гонконгом как киданули Джонсана?
с Тайванем что там?
ракеты кто делает заточенные топить авианосцы?(и засрать радиацией все)
с вирусом кто всем подгадил и замел следы?
тьху! да красножопые везде красножопые!
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Ситуація у Києві з китайськими камерами наступна.
У 2020 році Кличко придбав 400 камер та софт з КНР за 64 мільйони гривень.
Усього їх зараз 7120, до кінця року буде понад 9000.
Ті самі камери використовуються для геноциду уйгурів, репресій у Гонконзі.
А ще чортом з МВС.
Йдеться про компанію Hikvision, яка нині під жорсткими санкціями США, бо ці камери здатні красти інформацію та передавати її у КНР. Проти них виступають й у Європарламенті. Але Кличка, здається, вже не зупинити. Він лютий друг КПК.
и с какого перепугу камеры подкл. к сети шоб они передавали что то?
и если они дешевле напр. камер Сони, то пусть Байден оплатит разницу и Кличко купит Сони-панасони
А какой смысл этих камер если они не будут подключены к сети, можно поинтересоваться?))
шоб мусора имели доступ напрямую, а не шо перехватить можно?
А чего ж тогда МИД Украины отозвал свои голоса под резолюцией про дескриминацию и геноцид уйгуров в Китае.
Уже отозвал!!! МИД УКраины!!! Т.е. требования шантажа Китая Кулеба уже выполнил.