Сподіваємося, що кордони Євросоюзу для громадян України відкриються вже через два тижні, - речник МЗС Ніколенко

У Міністерстві закордонних справ України сподіваються, що Європейський Союз через два тижні рекомендує відкрити кордони для громадян України, включивши її до списку країн, безпечних для подорожей - так само, як уже зробив це для низки інших.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі "ЄП" розповів прессекретар МЗС Олег Ніколенко.

Раніше ЗМІ повідомляли, що в останньому оновленні списку безпечних для подорожей країн додасть до нього 11 або 12 нових, у тому числі Молдову, Вірменію та Азербайджан. Україну, чиї показники щодо захворюваності дуже близькі до показників цих країн, серед них не називають.

Ніколенко заявив, що в цьому "немає політики", і це обумовлено тим, що для оцінки використовували старі дані, коли показники в Україні були вищі.

"Слід враховувати, що оцінка показників здійснювалася не за останні дні, а за попередні кілька тижнів, коли вони були вищі. Оскільки зараз ми все більше наближаємося до встановленої Єврокомісією норми, за дорученням міністра закордонних справ Дмитра Кулеби Представництво України при ЄС взаємодіє з європейською стороною для включення України до цього переліку під час його наступного перегляду", - зазначив Ніколенко.

За словами речника МЗС, навіть якби Україна потрапила до списку безпечних країн, це не означає автоматичного відкриття кордонів ЄС, оскільки рекомендація Єврокомісії не є юридично зобов'язуючою.

"Держави-члени Євросоюзу індивідуально схвалюють остаточні рішення про ослаблення або посилення обмежень на подорожі. Відповідно, МЗС України працює з європейськими країнами на двосторонньому рівні для спрощення умов поїздок українців, зокрема визнання свідоцтв про вакцинацію і цифрових COVID-сертифікатів", - додав Ніколенко .

Перегляд списку проводиться кожні два тижні, тому саме тоді Україна отримає наступний шанс бути включеною в нього. У рекомендації враховують показник захворюваності на 100 тис. населення за попередні 14 днів, кількість тестів і відсоток позитивних тестів серед усіх зроблених, а також поширеність у країні мутованих штамів.

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