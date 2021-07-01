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Сподіваємося, що кордони Євросоюзу для громадян України відкриються вже через два тижні, - речник МЗС Ніколенко

Сподіваємося, що кордони Євросоюзу для громадян України відкриються вже через два тижні, - речник МЗС Ніколенко

У Міністерстві закордонних справ України сподіваються, що Європейський Союз через два тижні рекомендує відкрити кордони для громадян України, включивши її до списку країн, безпечних для подорожей - так само, як уже зробив це для низки інших.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі "ЄП" розповів прессекретар МЗС Олег Ніколенко.

Раніше ЗМІ повідомляли, що в останньому оновленні списку безпечних для подорожей країн додасть до нього 11 або 12 нових, у тому числі Молдову, Вірменію та Азербайджан. Україну, чиї показники щодо захворюваності дуже близькі до показників цих країн, серед них не називають.

Ніколенко заявив, що в цьому "немає політики", і це обумовлено тим, що для оцінки використовували старі дані, коли показники в Україні були вищі.

"Слід враховувати, що оцінка показників здійснювалася не за останні дні, а за попередні кілька тижнів, коли вони були вищі. Оскільки зараз ми все більше наближаємося до встановленої Єврокомісією норми, за дорученням міністра закордонних справ Дмитра Кулеби Представництво України при ЄС взаємодіє з європейською стороною для включення України до цього переліку під час його наступного перегляду", - зазначив Ніколенко.

За словами речника МЗС, навіть якби Україна потрапила до списку безпечних країн, це не означає автоматичного відкриття кордонів ЄС, оскільки рекомендація Єврокомісії не є юридично зобов'язуючою.

"Держави-члени Євросоюзу індивідуально схвалюють остаточні рішення про ослаблення або посилення обмежень на подорожі. Відповідно, МЗС України працює з європейськими країнами на двосторонньому рівні для спрощення умов поїздок українців, зокрема визнання свідоцтв про вакцинацію і цифрових COVID-сертифікатів", - додав Ніколенко .

Перегляд списку проводиться кожні два тижні, тому саме тоді Україна отримає наступний шанс бути включеною в нього. У рекомендації враховують показник захворюваності на 100 тис. населення за попередні 14 днів, кількість тестів і відсоток позитивних тестів серед усіх зроблених, а також поширеність у країні мутованих штамів.

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Топ коментарі
+6
дякую, дуже дякую .зі своїм корноваком я цього року зможу поїхати лише туди, де пускають, а не туди куди я хочу...а найржачніше буде тим, хто вакцинований ковідшілдом...двічі!
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01.07.2021 12:08
+4
Вы с*ки для начала кордон с парашей закройте.
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01.07.2021 12:07
+3
сподівайтеся, а поки з ********** та окупованих територій їдуть пацаки, хворі на дельту
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01.07.2021 12:11
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Вы с*ки для начала кордон с парашей закройте.
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01.07.2021 12:07 Відповісти
У Параши сегодня рекорд вчера болше 21 000 ,сегодня 23500,но ************* Австрия открывает границы для Мордора правда привитых и непонятно спутник включен или нет,это при том что ранее у самих австрийцев без кода или споавки о вакцинации нельзя посетить рестораны салоны и тд,для Украины если и откроют ЕС то с вакцинацией одобреной ЕС,китайские вроде не входят,так что будет смысл говорить если некоторые страны будут пускать нас по пцр тесту как Греция, хотя это тоже шенген и ЕС,где без проблем посетил Афины 3 дня назад
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01.07.2021 12:15 Відповісти
Неа. Ну а пока в очередь, сукины дети, в очередь за вакцинами, которые не признают в Европе
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01.07.2021 12:08 Відповісти
дякую, дуже дякую .зі своїм корноваком я цього року зможу поїхати лише туди, де пускають, а не туди куди я хочу...а найржачніше буде тим, хто вакцинований ковідшілдом...двічі!
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01.07.2021 12:08 Відповісти
Я тоже вакцинирован китайским короноваком, с которым кроме Турции никуда не пускают.
Через полгода придеться покупать Пфайзер, иначе поездок в Европу не видать.
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01.07.2021 12:11 Відповісти
Для граждан или для депутатовти прочих кровосись привитых Пфайзером ? Потому что подавляющую часть граждан на на данный момент вакцинировали индийским и китайским шмурдяком, который Европа не признает за вакцину.
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01.07.2021 12:08 Відповісти
******, швиденько "за порєбрік", тут водки немає..
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01.07.2021 12:11 Відповісти
сподівайтеся, а поки з ********** та окупованих територій їдуть пацаки, хворі на дельту
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01.07.2021 12:11 Відповісти
Вы идорасы нам не про то впихиваете. Вы лучше про сертификаты с одобренными вакцинами нам расскажите. Прививаете шмурдяками китайскими, индийскими южно корейсеими. А они в ЕС не признаны. Вот об этом списочке поведайте. И что тем украинцам делать, которые по две вакцины короновака сделал?
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01.07.2021 12:17 Відповісти
А я щойно з Європи повернувся, їздив на матчі ЄВРО-2021, без вакцинації (Угорщина, Іспанія), без вакцинації, причому абсолютно легально! Вивчайте законодавство країн ЄС!
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01.07.2021 12:18 Відповісти
немає часу читати законодавство. давай розповідай як потрапив. робоча віза? пфайзер?
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01.07.2021 12:58 Відповісти
Читайте уважно!
Я ж пишу: "без вакцинації".
Угорщина дозволила в'їзд уболівальників в країну за наявності квитків на футбольні матчі та негативного тесту на 72 години. Я мав квитки на 2 матчі, тому провів в країні 5 днів. Іспанія дозволяє в'їзд громадян з країн не_ЄМ, якщо вони вєїзжають(вилітають ) в Іспанію з іншої країни Шенгену за наявності негативного тесту та спеціальної анкети. Тест я здав в Угорщині (необхідно для відвідин футбольного матчу), заповнив анкету і полетів до Іспанії.
Все законно
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01.07.2021 14:08 Відповісти
Ну не знаю, я из Италии 10 дней назад вернулся. Просто ПЦР тест предъявил при вылете туда
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01.07.2021 14:45 Відповісти
В Польше получил две прививки Файзером, получил сертификат на год,и отсутствие всех проблем на границах Еврозоны.
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01.07.2021 14:48 Відповісти
 
 